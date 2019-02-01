Доктор с шизофренией

01.02.19 22:57

© РИА Новости. Юрий Стрелец

Interfax-Russia.ru – Житель Челябинска, убивший и расчленивший одноклассника, после принудительного лечения стал работать врачом в одной из городских больниц.

В Челябинске местный житель, страдающий шизофренией и тягой к убийствам, по поддельным документам устроился терапевтом в местную больницу, где давал пациентам советы по борьбе с вредными привычками. Мужчину разоблачил его врач-психиатр, узнавший на одном из медицинских интернет-форумов своего бывшего пациента.

История, из-за которой молодой человек никогда бы не смог получить настоящий диплом врача, произошла почти 20 лет назад. В августе 2000 года газета "Челябинская неделя" писала о 16-летнем школьнике, который жил с отцом-психиатром и увлекался темной магией. "Характер у папаши был не сахар: часто бил сына, измывался над женой (оттого она и ушла из семьи, забрав дочь). (Сын – ИФ) остался с отцом, ибо тоже избрал карьеру врача. Хотел поступать в мединститут, даже школьную практику проходил в больнице", - рассказывала "Челябинская неделя".

Школьник, по данным газеты, ставил опыты над животными, дома хранил человеческие черепа, а среди одноклассников распространял психотропные препараты из запасов отца. В мае 1998 года молодой человек пригласил к себе домой одноклассника, усыпил его с помощью укола, а затем убил и расчленил.

"Выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил. Части тела жертвы убийца разбросал во дворе", - обрисовывает преступление газета.

По ее данным, судебно-психиатрическая экспертиза признала школьника страдающим "шизофренией в форме гомицидомании (стремление к убийству)". Приговором суда он был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

"По словам медиков, лечение в целом идет успешно", - сообщала в 2000 году "Челябинская неделя".

Как рассказал источник агентства "Интерфакс-Урал", знакомый с этой историей, в 2012 году мужчину выпустили из больницы, он состоял на учете в Областной клинической специализированной психоневрологической больнице N1 и находился в группе активного диспансерного наблюдения психиатра.

Пресс-служба регионального Минздрава подтверждает, что после завершения десятилетнего принудительного лечения в психиатрическом диспансере челябинец находился на диспансерном наблюдении, каких-либо нарушений в связи с этим не выявлено.

"После принудительного стационарного лечения он был переведен на принудительное амбулаторное лечение, а впоследствии - на активный диспансерный учет. Врач-психиатр патронировал мужчину на дому, последний их контакт был 31 ноября. У пациента все было хорошо, он нормально себя чувствовал. По результатам проверки Минздрав не выявил дефектов в работе психоневрологической больницы", - отмечает пресс-служба ведомства.

Оказавшись на свободе, этот местный житель каким-то образом получил поддельный диплом о высшем медицинском образовании и 28 ноября устроился работать в больницу N11.

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова объяснила журналистам, что при трудоустройстве лжеврач предоставил все требуемые законодательством документы, кроме трудовой книжки.

"Он пояснил, что трудовая книжка утеряна, отдел кадров завел ему новую", - отметила Наталья Горлова.

Новоиспеченный доктор работал в отделении медицинской профилактики.

"Должен был проводить беседы с людьми о вреде курения, алкоголя и других вредных привычках, давать рекомендации по здоровому образу жизни", - сказала начальник управления горздрава.

Она уверила, что никакой иной деятельностью мужчина в больнице не занимался.

Тем не менее, сейчас администрация больницы изучает медицинские карты его пациентов, записи в них и рекомендации.

"Если будут обнаружены какие-то неадекватные советы, мы будем приглашать людей и беседовать", - добавила глава управления.

Между тем, бывший пациент психиатрической клиники не только проводил беседы с пришедшими на прием людьми, но и участвовал в различных медицинских сообществах. Например, он являлся членом общероссийской общественной организации "Российское научное медицинское общество терапевтов". На сайте организации значилось, что мужчина является терапевтом, работает в горбольнице N9.

На другом медпортале "доктор" пишет, что с 2007 года занимается частной практикой, является врачом со специализацией "терапия", "психиатрия-наркология".

По данным источника агентства "Интерфакс-Урал", самозванец активно обсуждал различные темы на медицинских ресурсах.

"На одном из таких форумов его опознал врач-психиатр, лечивший пациента. Он направил обращение в прокуратуру о данном факте", - рассказал собеседник агентства.

В результате 14 января мужчину задержали. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, ему предъявлены обвинения по ч.2 ст.228 (хранение наркотических средств) и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), поскольку в квартире обвиняемого нашли более 200 грамм марихуаны.

26 января Ленинский районный суд Челябинска заключил несостоявшегося медика под стражу на два месяца. Из больницы его уволили.

Однако сам факт, что психически нездоровый мужчина без специфического медицинского образования не только смог устроиться в больницу, но и в течение двух месяцев спокойно вести прием, вызывает вопросы.

Во-первых, судя по всему, подлинность диплома соискателя сразу же никто не проверил. Согласно данным опроса, проведенного в апреле прошлого года компанией Superjob (есть в распоряжении Interfax-Russia.ru), на вопрос, "проверяют ли в вашей компании подлинность дипломов соискателей при трудоустройстве?", ответили, что делают это всегда, только 34% опрошенных респондентов в сфере здравоохранения. Лишь иногда проверяют подлинность 28%, затруднились ответить 13% опрошенных, а 25% признались, что не занимаются этим.

Руководитель организации по защите прав пациентов "Здравоохранение" Максим Стародубцев рассказал Interfax-Russia.ru, что главврачи и сотрудники отдела кадров не являются специалистами по определению подлинности диплома.

"Мы знаем, какая существует нехватка кадров. А тут приходит молодой человек с дипломом, почему бы его не взять?", - подчеркнул Максим Стародубцев.

Тот факт, что окружающие не замечали, что врач не здоров, по мнению экспертов, также не удивителен.

"Шизофрения очень многоплановое заболевание, оно может протекать как с выраженными симптомами, так и достаточно скрыто для окружающих, особенно не обладающих соответствующими навыками. При определенных формах течения заболевания определить, болеет человек или нет, может только специалист и то при прицельном исследовании", - сообщил Interfax-Russia.ru главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

Он добавил, что в периоды ремиссии многие шизофреники могут вести нормальную жизнь: работать, общаться с близкими, воспитывать детей, водить автомобиль. Но к человеку, когда-либо совершившему убийство, должно быть особое внимание.

"К нему всегда стоит относиться с особым вниманием. Хотя говорить однозначно, что человек на всю жизнь становится опасным для окружающих, неправильно", - подчеркнул Михаил Перцель.

Для работы врачом нужно не только быть психически здоровым, но и обладать соответствующими знаниями, отсутствие которых коллеги должны были бы заметить, полагает Максим Стародубцев.

"Этот человек работал не в безвоздушном пространстве. Он контактировал с множеством других врачей. Либо он гениальный самоучка и конспиролог, или его окружение очень поверхностно общалось с ним, в том числе в части определения его знаний", - полагает руководитель организации по защите прав пациентов "Здравоохранение".

Впрочем, к ответственности кого-то привлечь непросто.

"Ответственность возникает в той ситуации, когда причинен вред", - добавил Максим Стародубцев.

Пока же о недовольных пациентах лжеврача ничего не известно.

Обозреватель Александра Качалова

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