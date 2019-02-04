Тест на готовность

04.02.19 12:00

Interfax-Russia.ru - Волонтеры оценили степень готовности Деревни Универсиады-2019 к приему гостей.

Более 600 добровольцев проверили степень готовности Деревни Универсиады-2019 к приему гостей.

"Принять участие в тестировании Деревни Зимней универсиады-2019 мог любой желающий, заполнив специальную форму регистрации в Интернете. В течение двух дней с 1 по 2 февраля добровольцы жили в новой Атлетической деревне, расположенной в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ) на проспекте Свободный", - рассказали в Дирекции Студенческих игр.

Так, волонтеры на собственном опыте проверили, насколько хорошо организована система регистрации и расселения, питания и медицинского обслуживания Атлетической Деревни, а также посетили учебно-тренировочный блок и ряд развлекательных локаций, которые будут работать во время соревнований для спортсменов и делегатов из разных стран.

"Добровольцев условно поделили на представителей разных стран и предложили сыграть роли иностранных делегатов. Так, каждый взял с собой чемоданы и спортивный инвентарь, чтобы проверить готовность транспорта и контрольно-пропускных пунктов к работе с багажом нестандартных размеров и габаритов", - рассказали в Оргкомитете.

Во время тестирования волонтеры должны были говорить на иностранном языке, чтобы проверить, понимают ли их сотрудники Деревни.

"По легенде я была хоккеисткой из Швейцарии. Заселилась в общежитие, но якобы потеряла багаж, потом обращалась к врачу за помощью – все для того, чтобы проверить, как сотрудники и волонтеры будут реагировать на нестандартные ситуации. При этом я постоянно общалась с окружающими на английском языке, чтобы понять, смогут ли они понять иностранца. В целом, все прошло хорошо. Уверена, что спортсменам Зимней универсиады-2019 у нас очень понравится!", - поделилась своими впечатлениями одна из участниц тестирования Алена Скуратова.

Как отметили в Дирекции студенческих игр, отзывы и предложения участников тестирования помогут организаторам выстроить работу спортивного городка с учетом всех возможных нюансов.

"Тестируются не только все наши площадки, но и люди, которые здесь работают. Они становятся единой командой, оперативно реагируют на изменения. Деревня показала свою работоспособность, участники тестирования довольны комфортными условиями проживания, питанием и другими услугами. Мы уверены, что к началу Студенческих игр все будет отлично подготовлено", - сказал руководитель Дирекции Студенческих игр Максим Уразов.

Также результатами тестирования остался доволен и исполняющий обязанности ректора СФУ Владимир Колмаков. Он отметил, что деревня Зимней Универсиады-2019 станет ценной частью наследия Студенческих игр.

"Оба ядра Деревни Зимней универсиады-2019 - Атлетическая деревня и Резиденция волонтеров - располагаются в кампусе СФУ. Это очень мудрое решение, потому что после соревнований все эти объекты послужат студентам, которые будут здесь жить, учиться и работать. Каждый рубль, вложенный в подготовку к Студенческим играм, - это рубль, вложенный в российское образование. Я с гордостью говорю, что в нашей стране очень мало университетов с такими прекрасными кампусами", - сказал он.

По словам ректора СФУ, с 1 февраля территория Деревни передана в оперативное управление дирекции универсиады, но университет продолжит выполнять работы по уборке территории и эксплуатации зданий. Кроме того, почти 120 переводчиков будут обеспечивать лингвосопровождение Универсиады по гранту, выигранному вузом.

В последних числах января объекты Универсиады-2019 также проинспектировал министр спорта РФ Павел Колобков. Чиновник побывал в ледовом дворце "Кристалл арена", где во время Студенческих игр пройдут соревнования по хоккею среди мужских команд, а также на новом стадионе "Енисей", где посмотрел матч "Россия – Финляндия".

"С самого начала строительства было понятно, что наш надежный подрядчик построит потрясающий стадион. Применены новые технологии, посмотрите, каким легким получился хоккейный объект. Спортивные кластеры уже живут - чувствуется приближение Зимней универсиады-2019. Прошло множество тестовых мероприятий, все готово, остались последние штрихи", - отметил министр.

Также во время своего визита в Красноярск Колобков посетил кластер "Сопка", который после окончания Универсиады станет федеральным тренировочным центром по фристайлу и сноуборду.

В кластере располагаются трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, а также спортивно-тренировочные блоки. В декабре 2018 года и январе 2019 года в рамках тестовых соревнований Универсиады здесь прошли этапы Кубка России по сноуборду и фристайлу, а также первенство России по фристайлу среди юниоров в ски-кроссе.

Кроме того, министр спорта России проверил готовность многофункционального спортивного комплекса "Радуга", спортивно-зрелищного комплекса с ледовой ареной "Платинум Арена Красноярск", Фанпарка "Бобровый лог" и других объектов, которые будут задействованы для проведения международных студенческих игр.

Напомним, что в конце декабря 20 объектов Универсиады также проинспектировал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. В числе прочего он осмотрел учебные корпуса Сибирского федерального университета, Сибирского государственного университета имени М.Ф. Решетнева, Красноярского государственного педагогического университета, а также здания Федерального исследовательского центра СО РАН.

"Текущий ремонт фасадов пятнадцати объектов выполнен на 100%, некоторые (другие) здания относятся к объектам культурного наследия, и ремонт их фасадов должен проходить по особому протоколу", - сообщается на сайте СФУ.

Вместе с тем, 31 января в Красноярске состоялась презентация культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады. Всего, по данным Оргкомитета, в дни Студенческих игр запланировано более 270 различных мероприятий, в том числе выступления творческих коллективов, спектакли, выставки, экскурсии, а также церемонии открытия и закрытия соревнований.

"В мероприятиях будут задействованы лучшие творческие силы края, все учреждения, все площадки. В этот период запланировано примерно в три раза больше событий, чем происходит в обычной жизни города. Это будет настоящий всплеск культурной жизни не только для гостей, но и прежде всего для жителей города и края", - рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Главной культурной площадкой Студенческих игр станет так называемый Парк Универсиады, который объединит площадь Мира, Красноярскую краевую филармонию и остров Татышев.

"Парк Универсиады станет настоящим центром культурной жизни. Территория перед Большим концертным залом - презентационная зона, а Вантовый мост станет своего рода порталом в настоящую зиму на острове Татышев, где гости Студенческих игр смогут познакомиться с культурой народов Енисейской Сибири", - рассказал в свою очередь заместитель руководителя Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

Для этого, по его словам, центральную аллею острова украсят снежно-ледовыми скульптурами, символизирующими замерзший Енисей, а вдоль "реки" расположатся тувинская и хакасская юрты, русская изба и эвенкийские чумы. Также на острове будут работать фан-зона и каток, а желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по зимним видам спорта.

Вместе с тем, в Парке Универсиады разместятся главный билетный офис Зимней универсиады-2019, туристский информационный центр и этнодеревня народов Енисейской Сибири.

Помимо этого, несколько культурных локаций планируется разместить и в Деревне Универсиады. Там гости смогут посетить научные и культурные выставки, а также фотоэкспозиции, посвященные сибирской культуре и Зимней универсиаде-2019.

Хэдлайнером Зимней универсиады-2019 станет известный британский певец Джон Ньюман. Концерт артиста состоится 11 марта на площадке МВДЦ "Сибирь". Попасть на выступление артиста можно будет по флаерам, которые будут раздавать на городских спортивных и культурных мероприятиях, проходящих во время Универсиады-2019.

Обозреватель Наталья Пономарева

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