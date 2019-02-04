"Золотой" заказ

04.02.19 14:12

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Автодилеры начнут принимать предзаказы на машины Aurus с середины февраля. Европейская премьера состоится на Женевском автосалоне в марте.

Автодилеры "Авилон" и "Панавто" начнут принимать предварительные заказы на автомобили Aurus с 15 февраля. Для заказа будут доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

"Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда", - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Стоимость автомобилей в министерстве пока не называют. Однако, по данным СМИ, депозит за предзаказ составлял 1 млн 500 тыс. рублей - эта сумма обеспечивала приоритетность заказа. Причем, предзаказ, открытый летом прошлого года, уже обеспечил загрузку производства на 2 года вперед.

Проект Aurus, изначально носивший неофициальное название "Кортеж", реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года. В разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Проект реализуется при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

Модельный ряд включает в себя авто четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Впервые новый лимузин российского президента был официально представлен широкой публике во время инаугурации Владимира Путина в Кремле 7 мая 2018 года. Сейчас Aurus для поездок использует и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Официальная презентация новой люксовой линейки автомобилей Aurus состоялась в конце мая прошлого года. Тогда глава Минпромторга объявил, что лимузины этой линейки "не будут производиться тысячами - это десятки, может быть, сотни", а общие объемы производства на начальном этапе будут ограничены мощностью площадки в НАМИ, где и будет запущен выпуск автомобилей бренда.

"До 200 машин, если очень поднапрячься - то 220-250 машин разных типов можно производить на площадке НАМИ, как производственной составляющей, не только инженерно-технической", - сообщил Мантуров.

Мировая премьера российских брендов Aurus Senat и Aurus Senat Limousine прошла в августе 2018 года в рамках Московского международного автомобильного салона.

"Впервые в российской истории появился проект по выпуску коммерческой линейки автомобилей класса "люкс". Aurus – национальный бренд, который представляет современную, технологичную и инновационную Россию. Я убежден в успешности продукта и в том, что автомобили марки в ближайшее время займут свою нишу как в нашей стране, так и на экспортных рынках", - заявил глава Минпромторга России.

В свою очередь гендиректор СП Aurus Франц Хильгерт отметил, что Aurus предлагает "высококонкурентный продукт с возможностью индивидуализации автомобиля в личном контакте клиента с дизайнером и инженером, что станет важным преимуществом при совершении покупки".

"Будущим владельцам автомобилей Aurus мы предлагаем свободу выбора облика своих автомобилей и интерьерных решений. В настоящий момент мы ведем подготовку к старту продаж автомобилей в России и на международном рынке, а также занимаемся привлечением новых партнеров для организации дистрибуции и послепродажного обслуживания", - подчеркнул Хильгерт.

По его словам, Aurus подписал соглашения о намерениях с автодилерами "Авилон" и "Панавто" по продажам автомобилей бренда.

Хильгерт также сообщил, что к 2021 году планируется нарастить продажи автомобилей бренда, расширить дилерскую сеть, после чего перенести выпуск на площадку партнера, где производство будет увеличено до 5 тыс. единиц.

"Этот объем позволит нам удовлетворить глобальный спрос на наши автомобили", - отметил топ-менеджер, добавив, что в планах компании - экспорт автомобилей Aurus "в шесть регионов мира".

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ заметил, что премиальный сегмент – не единственная ниша, на которую претендуют автомобили, создаваемые на основе единой модульной платформы (ЕМП).

"В рамках реализации проекта ЕМП помимо премиального класса у нас есть еще разрабатываемый внедорожник среднего ценового сегмента, который сейчас еще находится на уровне демонстратора, но в начале следующего года появится прототип, затем мы будем отрабатывать все технологии", - подчеркнул Мантуров.

Кроме того, по словам министра, поставлена задача по разработке и выпуску кабриолета Aurus, который, в том числе, будет использоваться на парадах.

"Что касается кабриолета - да, задача такая поставлена, коллеги ее отрабатывают. На 9 мая - точно да (будет готов кабриолет - ИФ), вопрос - какого года. Я не могу пообещать, что это будет 2019 год, но в 2020 году обещаю 100%", - заключил чиновник.

Мантуров также выразил уверенность, что первыми покупателями автомобилей Aurus станут европейцы.

"Это, прежде всего, европейский автомобиль, но ОАЭ и другие страны Ближнего Востока тоже активно интересуются Aurus, а количество предварительных заявок уже превысило возможности производственного цикла 2019 года", - добавил глава Минпромторга.

Так, министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает, что можно будет организовать производство ряда моделей автомобиля Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Новым участником (проекта Aurus - ИФ) у нас становится компания Tawazun из Арабских Эмиратов. Коллеги активно включаются в процесс развития этого проекта, и мы рассчитываем на то, что в Арабских Эмиратах будут не только продажи автомобиля, это будет ограничено только инвестициями, а в том числе и рассчитываем на организацию производства по ряду моделей. Мы пока не говорим об объемах, потому что коллеги просчитывают и проводят маркетинговые работы в этой части", - заявлял в конце прошлого года в интервью телеканалу "Россия 24" Мантуров.

Тогда же он сообщил, что серийное производств автомобилей Aurus будет организовано на мощностях компании Sollers в Алабуге (Татарстан).

"В первую очередь это будут седаны и внедорожники, в том числе, возможно, и защищенные седаны для коммерческих поставок", - добавил глава Минпромторга.

При этом, по его словам, автомобили спецназначения будут продолжать собираться на площадке НАМИ. "Это как раз те объемы, на которые мы изначально рассчитывали - это 150-200 автомобилей по году", - сказал министр.

Европейская премьера автомобилей Aurus состоится на Женевском международном автосалоне в 2019 году. В Женеве будут представлены седан и лимузин Aurus.

Обозреватель Анастасия Николаева

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