Выбор из 75 версий

05.02.19 09:04

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Прокуратура намерена выяснить, из-за чего в горах Северного Урала 60 лет назад погибла группа Дятлова.

Прокуратура Свердловской области готова разгадать тайну гибели туристической группы Дятлова на Северном Урале, споры вокруг которой не утихают на протяжении 60 лет. Специалисты этого надзорного органа уверены, что все ответы содержатся в уголовном деле, возбужденном зимой 1959 года. Прокуратура придерживается мнения, что "дятловцы" погибли из-за природных факторов. Однако друзья туристов хоть и рады вниманию прокуратуры, но считают, что другие версии, как, например, испытания оружия или неудачный пуск ракеты, отбрасывать нельзя.

60 лет назад десять человек (почти все из них были студентами или выпускниками Уральского политехнического института), в том числе руководитель группы Игорь Дятлов, отправились в 300-километровый лыжный поход высшей категории сложности. Туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен, что в переводе с языка манси переводится как "не ходи туда".

Один участник, Юрий Юдин, из-за проблем со здоровьем сошел с маршрута, и это спасло ему жизнь. Остальные не вернулись из похода. 2 февраля 1959 года на безымянном перевале на Северном Урале, который теперь называется перевалом Дятлова, на пути к Отортену произошло что-то, от чего туристы в панике выбежали из палатки, кто в чем был одет, и вскоре погибли.

Группа не пришла к контрольному сроку, начались поиски. Вначале нашли пустую палатку, а затем, в течение зимы и весны, и тела туристов. Кто-то лежал на склоне горы, кто-то – под кедром у потухшего костра, кто-то – в лесном овраге.

Некоторые участники группы, как потом установила судмедэкспертиза и расследование, получили прижизненные серьезные травмы, но умерли все-таки от холода. У кого-то на одежде обнаружили радиацию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, но через несколько месяцев его закрыли, постановив, что причиной смерти стала непреодолимая стихийная сила. Такая размытая формулировка, а также тот факт, что на дело наложили гриф "секретно", породило множество догадок. Тем более, что ответов на вопросы, что же заставило туристов в лютый мороз спешно покинуть палатку, от чего участники группы получили травмы, откуда на одежде некоторых из них появилась радиация, до сих пор нет.

В течение многих лет друзья туристов, журналисты и просто независимые исследователи безуспешно пытаются найти эти ответы. В Екатеринбурге действует общественный фонд "Памяти группы Дятлова", который каждый год 2 февраля собирается в здании Уральского федерального университета (бывший УПИ) и обсуждает имеющиеся версии.

"Когда 10 лет назад я приветствовал здесь участников, собравшихся по проблеме группы Дятлова, мне казалось, что в ближайшее десятилетие будет поставлена если не точка, то многое прояснится. Но, как показывает жизнь, возникло много новых версий, сняты документальные и художественные фильмы. Такое ощущение, что в загадке гибели группы Дятлова не только в ней не поставлена точка, а количество многоточий только увеличилось", - сообщил на конференции в этом году сопредседатель правления ассоциации выпускников УрФУ Анатолий Маттерн.

Однако накануне конференции официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, на место трагедии что в марте вылетит группа прокуроров, которые установят точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали, а также инициируют ряд экспертиз, в том числе радиологическую. Также не исключена эксгумация тел погибших, если возникнет такая необходимость и родственники дадут согласие.

"В настоящее время перешли к ключевой стадии - установлению реальной причины смерти туристов. И мы из 75 версий намерены проверить как наиболее вероятные, три, и все они так или иначе связаны с природными явлениями", - сказал Александр Куренной на видеоканале "Эфир". По его словам, наиболее вероятной версией гибели являются лавина, так называемая снежная доска или ураган.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков на пресс-конференции рассказал, что в прокуратуру поступила жалоба от журналиста "Комсомольской правды", в которой ставился вопрос о праве родственников и друзей обладать полной информацией о произошедшем.

"Это неоспоримо, они имеют на это право. Кроме того, группу направила государственная или окологосударственная организация – турклуб УПИ. Были согласован маршрут, выделены деньги, и так далее. Соответственно, от лица государства необходимо ответить на вопрос: какова же причина этой трагедии. Государство ответило на вопрос, что нет состава преступления, но что же является причиной? Цель нашей проверки – ответ на этот вопрос", - объяснил Андрей Курьяков, почему спустя 60 лет прокуратура заинтересовалась делом группы Дятлова.

Он рассказал, что расследованием занимаются четыре прокурора, изучены документы из архивов Ивделя, Серова, Каменск-Уральского и Екатеринбурга, а также уголовное дело, насчитывающее более 400 страниц и имеющее приложение – "наблюдательное производство".

"Это уголовное дело содержит в себе важнейшие доказательства событий, которые произошли 60 лет назад. Изучив его, можно предварительно ответить на вопрос, почему столько версий, а их порядка 75, почему разные люди, изучая его, приходят к совершенно разным выводам. Весь вопрос в оценке доказательств", - уверен Андрей Курьяков.

По его словам, уголовное дело правильно оценивать могут только профессиональные следователи и прокуроры, потому что доказательства собраны в рамках уголовно-процессуального закона.

"Доказательства нельзя рассматривать с точки зрения журналистики, обывателя. Я уголовное дело изучил как государственный обвинитель. (…) Если так читать уголовное дело, то на все вопросы, которые поставлены в публичном пространстве, есть ответы. (…) В материалах достаточно данных, которые были собраны 60 лет назад и зафиксированы в соответствии с законом, для того, чтобы ответить на вопрос о причинах трагедии", - заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры, добавив, что ответы на вопросы можно дать, используя собранные данные и новые цифровые технологии.

Андрей Курьяков также попытался развеять ряд мифов, связанным с делом. Так, исследователь Олег Архипов представил 2 февраля на конференции записку тогдашнего прокурора Ивделя Василия Темпалова следователю Коротаеву, где информирует, что выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. Также Темпалов дает поручение, связанное с одним из судебных процессов. Записка датирована 15 февраля 1959 года, тогда как о гибели туристов стало известно позже.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" их", - высказал Олег Архипов свое мнение.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры заявил, что Темпалов допустил описку, что подтверждают другие документы. Так, найдена бумага, сообщающая, что судебный процесс, о котором идет речь, стартовал 2 апреля, а в середине апреля Темпалов находился в Свердловске.

"Было сразу же предположение, что прокурор ошибся. (перепутав февраль с апрелем – ИФ) (...) Поручение (записка Темпалова - ИФ) является опиской", - подчеркнул Андрей Курьяков.

Множество догадок вызывал факт засекречивания уголовного дела о гибели "дятловцев". Это прокурор объяснил тем, что в деле содержался один секретный документ – поручение провести опрос свидетелей.

"Правила делопроизводства одни как тогда, так и сейчас. Если хотя бы один документ в деле секретный, все дело секретное. В материалах было секретное поручение органов дознания", - уточнил Андрей Курьяков.

Впрочем, неразбериха с датами есть не только в записке: на уголовном деле значилась дата 6 февраля, тогда как о смерти туристов стало известно позже. Прокурор заявил, что в те времена при сдаче дела в архив архивариус на обложке проставлял даты с самого раннего документа до самого позднего. Самым ранним оказался протокол допроса начальника местной части связи о погоде в тех краях в начале февраля.

"Видно, что протокол говорит о событиях, связанных с Вижаем (поселок из которого группа начинала свой поход – ИФ), туристическими группами, погодой, но не трагедией с группой Дятлова. Наиболее вероятно, что это протокол допроса из другого материала. 6 февраля попало на обложку уголовного дела именно благодаря этому протоколу", - объяснил Андрей Курьяков.

Он заявил, что прокуратура не рассматривает версии, будто властные структуры знали правду о гибели, но молчали.

"Соответственно, 15 версий, связанных с ними, не подтверждаются. Никаких скрытных действий не было", - сообщил представитель надзорного ведомства.

Андрей Курьяков также добавил, что сбор и исследование документов продолжается и пока нельзя сказать, что какая-то версия является единственно возможной. По итогам выезда на перевал Дятлова в марте прокуроры намерены обобщить информацию и сформулировать для экспертов конкретные вопросы.

Независимые исследователи, хоть и приветствуют желание прокуратуры разобраться в произошедшей трагедии, относятся к ее методам с недоверием.

"С одной стороны, это очень отрадный факт. Мы бились многие годы за то, чтобы продолжилось расследование. С другой стороны, я был в негодовании, когда услышал, что все три версии, которые будут рассмотрены, связаны с природой. Думаю, многие будут недовольны, что Генпрокурора ограничивается ими", - подчеркнул на конференции, посвященной памяти "дятловцев", участник поисков группы Вячеслав Карелин.

Еще один исследователь, придерживающийся мнения, что группа Дятлова погибла из-за лавины, Евгений Буянов, напротив, поддерживает выбранные для проверки версии.

"Возобновлять дело не имеет смысла, потому что преступления не было. Я добиваюсь чего: сделать доследственнную проверку с целью конкретизации вывода. Он был неконкретный - "непреодолимая стихийная сила". Надо конкретно ответить, какая это была сила", - пояснил Interfax-Russia.ru Евгений Буянов.

Руководитель же общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич сообщил Interfax-Russia.ru, что прокуратура из всех версий выбрала самые неподходящие.

"Они выбрали самые неподходящие и легко проверяемые, но у меня есть надежда, что они все это опровергнут и выйдут на другие", - отметил Юрий Кунцевич.

Друг Игоря Дятлова, также в 1959 году участвовавший в поисках погибших туристов, Петр Бартоломей, разделяет это мнение.

"Я очень рад, что сейчас на самом высоком уровне возобновляется попытка разобраться. Надеюсь, что работа будет успешной. (…) В стихийное бедствие такого типа я не верю. Но истина рождается в споре. Надо участвовать в этом деле", - заявил он журналистам.

Прокуратура намерена завершить столь внезапно начавшееся расследование в августе 2019 года. Но, даже если истина и будет установлена, споры вряд ли прекратятся.

Обозреватель Александра Качалова

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