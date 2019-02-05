Гильотина для надзора

05.02.19 09:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Новый законопроект о контрольно-надзорной деятельности в РФ планируется подготовить к осени. Он должен снизить административную нагрузку на бизнес и помочь в борьбе с коррупцией.

Правительство России продолжает реформу контроля и надзора (КНД). На днях решено было отказаться от законопроекта, который ранее был подготовлен и внесен в Госдуму по инициативе министра Михаила Абызова. По словам главы аппарата правительства Константина Чуйченко, новая версия закона будет готова к осени. Для реализации реформы создадут специальный департамент.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть требования государства к бизнесу, применив механизм "регуляторной гильотины". С его помощью через два года все устаревшие обязательные требования контрольно-надзорных органов должны быть отменены.

Медведев в ходе выступления отметил, что в России количество требований, предъявляемых к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Многие из них были созданы еще в советские времена и устарели технологически.

"Мы будем реализовывать механизм "гильотины". Как раз ее задача — создать новые требования, которые будут актуальны, современны и понятны и, самое главное, которые будут направлены на достижение общественного результата. При этом каждый орган может тот опыт, который у него есть, все, что не утратило актуальность, перенести в новое законодательств. Четкую структуру мы должны сформировать до конца марта", - сообщил Константин Чуйченко в интервью "Коммерсанту".

По его словам, новая редакция законопроекта "должна быть компактной, понятной, и каждая норма должна из себя представлять правило поведения, которое с одной стороны кому-то дает права, а с другой стороны кому-то предписывает определенные обязанности". Также в законопроекте появляются и новые формы работы. Они позволят контрольно-надзорным органам решать задачи, не вмешиваясь в деятельность проверяемого .

"Это прежде всего мониторинг, а также и так называемые контрольная закупка или тайный покупатель - представители контрольно-надзорного органа приходят, смотрят, покупают, потом проверяют, проводят анализы, если в этом есть необходимость. И если есть нарушения, то только тогда проверяющий должен идти к прокурору и получать разрешение на внеплановую проверку", - рассказал Константин Чуйченко.

По его словам, "при таком подходе будет практически минимизирована так называемая коррупционная составляющая, а, во-вторых, проверяемые не будут поражаться в правах, в их деятельность не будут вторгаться".

Также спикер отметил, что надзорными органами должны активно использоваться технологии удаленного наблюдения.

"По идее контрольно-надзорные органы должны иметь свои приборы учета, видеть и постоянно мониторить ситуацию и, таким образом, иметь возможность оперативно реагировать на нарушения", - отметил вице-премьер.

До 1 февраля 2020 года правительством планируется разработать все нормативные акты, а также внести в Госдуму федеральные законы. Для этого в аппарате правительства создадут специальный департамент. А курировать контрольно-надзорную реформу будет замглавы аппарата правительства Юрий Любимов.

Мнение о том, что новая модель закона будет эффективна, поддерживает и министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

В беседе с Interfax-Russia.ru он отметил, что имеющаяся нормативная база устарела и ее необходимо менять.

"В целом идеология совершенствования контрольно-надзорной деятельности должна быть основана на снижении давления на бизнес и повышение эффективности самого контроля. При этом эффективность необходимо оценивать не в количестве проведенных контрольных мероприятий, а в снижении возможного ущерба для граждан и общества в особо "рискованных" сферах деятельности объектов контроля", - рассказал он.

Также спикер отметил, что в Москве уже используются некоторые подходы, закладываемые в новое законодательство о контроле.

"Сегодня при проведении контрольно-надзорных мероприятий широко используются камеры видеонаблюдения, датчики ГЛОНАСС, информационные системы Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Генеральной прокуратуры, судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, Единой информационной системы в сфере госзакупок (ЕИС)", - сказал Евгений Данчиков.

Данчиков подчеркнул, что важно постоянно повышать автоматизацию и цифровизацию контрольно-надзорной деятельности.

"На бизнесе это, безусловно, должно благоприятно отразиться, поскольку основная цель реформы - снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, минимизация избыточных требований, сокращение контрольных мероприятий. При этом мы должны понимать, что одна из важнейших задач законопроекта – обеспечить безопасность граждан и общества и их защиту от недобросовестных действий", - добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Необходимость реформы КНД подтверждают и юристы.

"Потребность в преобразовании подхода к мерам государственного контроля, к сожалению, системно прослеживается в новостных выпусках СМИ, информирующих нас об очередном пожаре в торгово-развлекательном центре, аварии общественного транспорта с человеческими жертвами, отравлениях детей некачественной пищевой продукцией и т.п. В большинстве случаев, они произошли в результате ненадлежащего уровня контроля за субъектами предпринимательской деятельности", - прокомментировал ситуацию Interfax-Russia.ru доцент кафедры юриспруденции Московского городского университет управления правительства Москвы Валентин Исраелян.

Исраелян отметил, что от результатов КНД зависит не только безопасность потребителя, а по сути – общественная безопасность, но и экономический благоприятный климат развития предпринимательского сектора.

"Понятие "тайный покупатель" в действующем законодательстве, до настоящего времени не применялся, но неоднократно упоминается в подзаконных актах контрольно-надзорных органов государственной власти. Будет ли его роль сводиться исключительно к приобретению какой-либо продукции – то есть осуществлению контрольной закупки, или он возьмет на себя риск эту продукцию пробовать, пользоваться этими услугами и т.п. Для таких сфер как общественное питание или перевозка пассажиров автомобильным транспортом это весьма актуальные вопросы", – добавил он.

В свою очередь бизнес-сообщество надеется, что на этот раз новые законодательные инициативы будут доведены до конца.

Так, в беседе с Interfax-Russia.ru первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин напомнил, что к теме сокращения числа избыточных требований для бизнеса на государственном уровне подходили неоднократно, как минимум дважды, но оба раза процесс был приостановлен.

"На наш взгляд, очень правильно, что закон должен быть меньше по объему, чем законопроект о государственном и муниципальном контроле, который был внесен в Госдуму в прошлом году. Одно из наших замечаний к этому законопроекту состояло в том, что он был очень большой по объему – с ним было бы практически невозможно работать. Предполагается, что в новом варианте законопроект будет более структурированный, кодифицированный и меньший по объему – мы это приветствуем", - рассказал Владислав Корочкин.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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