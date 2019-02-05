Сцепили холода: сотни рейсов междугородних автобусов отменили в Сибири из-за морозов
  
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В плену у стужи

© РИА Новости. Яков Андреев
Interfax-Russia.ru – Сотни рейсов междугородних автобусов отменили в Сибири из-за сорокоградусных морозов.

С началом февраля в Сибирь пришли сорокаградусные морозы. В первых числах месяца температура воздуха понизилась в Томской, Кемеровской и Омской областях, в Хакасии и Алтайском крае. Из-за морозов перевозчикам пришлось отменить ряд междугородних автобусных маршрутов.

Так, из-за резкого похолодания коррективы в свое расписание с 1 по 4 февраля был вынужден внести Томский автовокзал. В общей сложности из Томска было отменено 47 рейсов в города Новосибирск, Анжеро-Судженск, Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск, Междуреченск, Колпашево, Кызыл, Мариинск, Белокуриху и Новокузнецк, а также села Асино, Зырянское, Мельниково, Александровское, Курлек, Бакчар, Итатка, Кривошеино, Нарги, Молчаново, Орловка, Октябрьское, Рыбалово и Ярское.

Также из-за сильных морозов перевозчики отменили несколько автобусных рейсов из соседнего Барнаула (Алтайский край).

"В связи с морозами перевозчиками отменены рейсы по 29 направлениям, в том числе до Новосибирска, Кемерово, Горно-Алтайска, ряда населенных пунктов региона", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" 1 февраля в справочной службе автовокзала.

Вместе с тем, из-за сорокоградусных морозов в начале февраля ряд междугородних автобусных рейсов отменили и в Кузбассе.

"Нами отменен ряд рейсов, в том числе в Юргинском, Топкинском, Беловском и Прокопьевском районах. Часть рейсов объединяют, чтобы по маршруту для подстраховки шли сразу два автобуса, в частности маршрут "Тяжин - Кемерово", "Тисуль - Мариинск". В соседние области рейсы также отменяются из-за морозов и опасности перезамерзания топлива", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы компании "Кузбасспассажиравтотранс".

Также 1 февраля были отменены рейсы из Кемерово до Томска и Новосибирска. На маршруты не вышли некоторые автобусы из Кузбасса в Барнаул, Белокуриху и Красноярск. Собеседник агентства отметил, что об отмене рейсов пассажиров заранее предупреждают с помощью SMS-сообщений.

К 4 февраля морозы в Сибири только усилились. Например, в Барнауле в начале этой недели в рейс не вышло почти 40 междугородних автобусов.

"Из-за морозов 4 февраля были отменены рейсы по 37 направлениям, в том числе до Томска, Рубцовска, Новосибирска", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе городского автовокзала.

К слову, 5 февраля на автовокзале Барнаула отменили более 70 пассажирских рейсов.

"Из-за сильных морозов отменены 72 рейса. Уже известно, что завтра также будут отменены около 10 рейсов, возможно больше - будем определяться, исходя из погодных условий", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе автовокзала.

Также в начале текущей недели похолодание добралось и до Красноярска. Из-за сорокоградусных морозов местным перевозчикам пришлось отменить 50 междугородних автобусных рейсов.

"У нас отменены около 50 рейсов из 220, которые совершаются в среднем за день", - сообщили 4 февраля агентству "Интерфакс-Сибирь" в отделе пассажирских перевозок междугородного автовокзала.

В тот же день из-за сильных морозов в Красноярске не смог приземлиться самолет "Аэрофлота", летевший в Сибирь из Москвы. Экипаж судна был вынужден уйти на аэродром Новосибирска. Шесть часов спустя, когда в Красноярке немного потеплело (до минус 37 градусов), самолет прилетел в пункт назначения. По данным пресс-службы аэропорта Емельяново (Красноярск), утром 4 февраля в Красноярске было минус 43 градуса, а согласно нормам, техобслуживание судов типа А-330-300 запрещено при температуре ниже 40 градусов Цельсия.

По той же причине 4 февраля из Красноярска в северные районы края не смогли вылететь еще семь самолетов. Вылет еще двух авиалайнеров в Москву и Новосибирск был задержан. В настоящее время аэропорт работает по расписанию. Температура воздуха в городе составляет минус 31 градус Цельсия.

Также в начале этой недели из-за установившихся в регионе холодов целый ряд пригородных и межрегиональных автобусов вновь не вышел в рейсы в Кузбассе.

"4 февраля отменено более 200 рейсов из запланированных 507 междугородних и 676 пригородных автобусов. В частности, из Новокузнецка отменены автобусы в Томск, Новосибирск и Толмачево, из Кемерово - в Барнаул и Томск", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе компании "Кузбасспассажиравтотранс".

Собеседник агентства рассказал, что 1 февраля, когда в Кузбасс еще только пришли морозы, местные жители начали жаловаться на отмену автобусных рейсов, но к 4 февраля количество таких обращений сократилось.

"Сейчас ситуация уже понятна для населения, морозы стоят третий день. Крупных ЧП или скандалов за это время не было, жалоб практически нет", - сказал представитель компании.

Вместе с тем, ряд рейсов междугородних автобусов из-за сильных морозов в начале недели отменили и в Иркутском автовокзале.

"Из-за сильных морозов 4 февраля отменены четыре рейса по маршруту Иркутск - Усть-Кут - Иркутск, два рейса Иркутск - Железногорск-Илимский - Иркутск и один рейс в Тайшет", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе предприятия.

Возобновить работу в штатном режиме автовокзал планирует после небольшого потепления 6-7 февраля.

"Днем 6 февраля температура воздуха в Приангарье составит минус 24 - минус 29 градусов, в пониженных формах рельефа - минус 34 - 39, в горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья - минус 18 - 23 градуса, местами до минус 25 - 30 градусов. В Иркутске днем ожидается минус 25 - 27 градусов", - говорится в сообщении службы.

Вместе с тем, 5 февраля почти 30 междугородних и пригородных автобусов не вышли на рейс в Хакасии.

"В связи с низкой температурой окружающего воздуха - местами до минус 40 градусов и ниже - временно отменены рейсы пассажирских маршрутов из Абакана и обратно в Красноярск, Ачинск, Шарыпово, поселки Курагино, Краснокаменск, села Идринское, Бельтирское, Пуланколь, Бондарево, Каратузское, поселок Б.Ирба, станцию Аскиз, деревня Чебаки, а также аулы В.База и В.Тея. Всего 28 рейсов", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия обратилось к автолюбителям с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния и не брать в них детей. Утром 5 февраля термометры в Абакане показывали минус 32 градуса Цельсия. В ряде других населенных пунктах региона похолодало до минус 40 градусов.

Между тем, сильные морозы не только сковали транспортное сообщение Сибири, но и в ряде случаев нанесли вред здоровью местных жителей, которые отнеслись к ним недостаточно серьезно. Так, за минувшие выходные в одной только Кемеровской область за помощью к медикам в связи с обморожениями обратилось почти 50 человек, 13 из них госпитализировали.

"Большинство пострадавших были зарегистрированы в Прокопьевске, Гурьевске, Анжеро-Судженске, 3 - в Белово, по одному в Осинниках, Междуреченске, Киселевске, Новокузнецке, Тисульском и Промышленновском районах региона. В четырех случаях пострадавшие были пьяными", - сообщили в пресс-службе Департамента охраны здоровья населения Кузбасса со ссылкой на данные областного центра медицины и катастроф.

По данным гидрометцентра, утром 4 февраля температура воздуха по области понижалась до минус 37 градусов, самая низкая температура была зафиксирована на метеостанции в поселке Яя и составила минус 47 градусов мороза. Также сообщается, что аномальные морозы продержаться в течение двух-трех дней.

Аналогичные случаи фиксировались и в других регионах Сибири.

Обозреватель Наталья Пономарева

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