Массовое заражение

05.02.19 14:52

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Комиссия Минобороны устанавливает источник заражения эхинококкозом курсантов суворовского училища в Ульяновске. К расследованию подключилась военная прокуратура.

Эпидемиологическое расследование в суворовском военном училище в Ульяновске началось после планового флюорографического обследования воспитанников.

28 января несколько воспитанников было направлено из училища в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких. При этом какие-либо жалобы на состояние у учащихся отсутствовали, в госпитализации они не нуждались.

Изначально отклонения от нормы в состоянии здоровья были выявлены у 20 человек. В региональном Минздраве отклонения связали с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку. В самом училище началось эпидемиологическое расследование.

Позже число суворовцев с выявленными отклонениями возросло. Как рассказали агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области, у всех воспитанников был взят биохимический анализ. Точный диагноз обещали поставить по результатам всех проверок.

Наряду с этим до 6 февраля решили провести диагностическое обследование всех воспитанников и сотрудников училища - более 800 человек. К работе комиссии привлекли ульяновских медиков, сотрудников регионального Роспотребнадзора, специалистов Тюменского НИИ и военных медиков министерства обороны РФ.

"По итогам исследований комиссией будет проведен клинический осмотр нуждающихся с участием ведущих привлеченных специалистов с назначением соответствующего лечения. Расходы по лечению возьмет на себя министерство обороны РФ, в настоящее время уже достигнута соответствующая договоренность", - сообщил глава ульяновского Минздрава Сергей Панченко.

Медицинское обследование выявило инфекционное заболевание легких – эхинококкоз. Это паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

При этом межведомственная проверка не выявила нарушений санитарных норм и организации питания в училище.

"Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", – отмечалось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным руководства училища, воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток.

Источник заражения эхинококкозом устанавливается. Вместе с тем, заявили в Минобороны, никакой угрозы здоровью воспитанников училища, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет.

В Минобороны пояснили, что заболевание не передается от человека к человеку, а заболевшие не являются переносчиками и не опасны для окружающих.

"Все воспитанники УСВУ находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме, амбулаторно. Суворовцы будут находиться под постоянным наблюдением медиков до полного излечения", - сказали в министерстве.

Как уточнила первый заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева, заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 суворовцев.

"В связи с тем, что личинки, живущие в кистах, погибают при температуре 60 градусов, пищевой путь заражения теоретически маловероятен", - сообщила журналистам Чигирева, подчеркнув, что возраст заболевших курсантов разный, в основном, это воспитанники старших классов.

"У тех ребят, кого обследовали, поражений и изменений в головном мозге не обнаружено", - добавила замминистра.

В свою очередь заведующая кафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней Ульяновского госуниверситета Любовь Киселева пояснила, что эхинококку свойственно распространенность в печени и легких.

"Эти кисты растут очень долго. У нас, к счастью, нет прорывов кисты ни у одного из курсантов. Поэтому говорить о том, что идут осложненные формы инфекции, которые могут повлиять на качественные характеристики жизни курсантов, пока достаточно сложно. Ни у одного из тех, кто обследован из курсантов на сегодня, нет признаков осложнения, кисты у всех мелкие. В основном, очаги локализованы у кого-то в легких, у кого-то в печени", – отметила она.

Киселева рассказала, что эпидемиологическое расследование будет длительным - специалисты изучат не только работу кухни, но и факторы внешней среды.

По ее данным, в начальном случае киста была обнаружена у курсанта случайно, на фоне другой инфекции.

"Потом начали активно всех обследовать, у части курсантов нашли мелкие кисты", - сказала завкафедры.

Она подчеркнула, что пути проникновения возбудителя инфекции устанавливаются.

"Сложно говорить, что это было одномоментное заражение. Образование кист - это достаточно продолжительный временной интервал, в пределах полугода", - добавила Киселева.

Со своей стороны главный внештатный детский инфекционист регионального Минздрава Алексей Смолин отметил, что заражение эхинококкозом чаще происходит в результате тесного контакта с зараженным животным, вероятно также из-за употребления загрязненной воды из водоемов, а также необработанных термически продуктов питания.

"В основном, лечение заболевания длительное, консервативное, но при определенных стадиях разрастания кист в легких или печени допускается хирургическое вмешательство. В зависимости от объема поражения (органа - ИФ) лечение идет от трех месяцев до трех лет", - сообщил Смолин.

Между тем директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев считает необходимым пролечить всех контактировавших с источником заражения учащихся.

"Я не могу говорить о рекомендациях, поскольку я не лечащий врач учащихся, не видел их, у меня нет информации о заражении. Но мое личное суждение - после выяснения источника заражения может рассматриваться вариант лечения всех учащихся, для кого был определен риск заражения", - сказал Лукашев "Интерфаксу".

Он пояснил, что "лабораторные исследования, подтверждающие эхинококкоз, достоверны не в 100% случаев, поскольку паразиты, в том числе эхинококк, подавляют иммунную систему, и на них не всегда идет адекватный иммунный ответ" - а именно это оценивает тест.

Отвечая на вопрос, как могли заразиться учащиеся, Лукашев сказал, что "через воду и пищу эхинококкоз практически не передается, намного вероятнее, что заражение пошло от собаки".

Он отметил, что эхинококкоз - "довольно опасная болезнь, некоторые источники даже называют его "биологический рак".

По словам ученого, у кого-то болезнь протекает в легкой форме, можно заразиться и не заметить этого, но в случае развития болезни по неблагоприятному сценарию "это может быть очень опасно, вызывать тяжелые поражения в органах, в том числе и в мозге, иногда требует многократных операций, человек может остаться инвалидом".

"Но когда выявлено на ранних стадиях, когда проводилось лечение, у большинства возможно излечение, стабилизация, у кого появились кисты - останутся, но они будут мертвые. Курс лечения занимает около месяца, но наблюдать таких больных потом нужно много лет", - сказал Лукашев.

К расследованию причин заболевания суворовцев подключилась и военная прокуратура Ульяновского гарнизона.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" военный прокурор гарнизона Максим Нечухаев.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после обращения родителей воспитанников училища обратилась с просьбой провести проверку в региональную прокуратуру и в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Обозреватель Анастасия Николаева

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