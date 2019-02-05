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Точка зрения
05.02.19 18:23

Затравленное детство

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Interfax-Russia.ru – Более 27% российских школьников подвергаются травле со стороны одноклассников. Жертв буллинга в 5 раз больше, чем кажется учителям.

Буллинг, или травля одного человека другими - одна из острейших проблем школьной жизни. Травля чаще присуща именно детским коллективам – школам и спортивным кружкам. Существуют разные виды буллинга: насмешки, присвоение кличек, высмеивание, физическое насилие, а также намеренная (социальная) изоляция, когда с ребенком отказываются играть, сидеть вместе за одной партой и пр.

Ученые из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" проанализировали результаты более 80 исследований подросткового буллинга в России и за рубежом. Оказалось, что с травлей по всему миру сталкиваются примерно 35% школьников. В России этот показатель достиг 27,5%.

"Буллями (инициаторами травли) в три раза чаще становятся те, кто был свидетелем или жертвой физической агрессии в семье. Установлено также, что булли обоих полов зачастую имеют сложности в отношениях с отцом. Значимыми предпосылками того, что ребенок станет агрессором в школе, являются: враждебность отца по отношению к ребенку в его раннем детстве, жесткие дисциплинарные практики со стороны отца в дошкольный период", - рассказал Interfax-Russia.ru один из авторов исследования, заведующий лабораторией профилактики асоциального поведения НИУ "Высшая школа экономики" Артур Реан.

Согласно исследованиям, булли обоих полов испытывают трудности в общении с родителями. По словам собеседника Interfax-Russia.ru, гиперопека со стороны матери создает риски стать жертвой школьной травли для мальчиков. Для девочек они возникают при холодном и враждебном отношении матери.

"Низкая родительская включенность, отсутствие или недостаточная теплота и эмоциональность в отношениях с ребенком являются факторами риска того, что ребенок станет участником буллинга. И скорее всего займет роль жертвы", - отметил спикер.

К факторам риска также относят низкий культурный капитал семьи и отсутствие образования. Бороться с проблемой, по мнению спикера, нужно через правовое просвещение школьников.

"Для снижения количества случаев буллинга, я бы говорил не столько о санкциях в правовом смысле, сколько о правовом просвещении школьников в аспекте школьного насилия. Предвидение правовых последствий своих "буллинговых" действий будет серьезным сдерживающим фактором", - подчеркнул он.

Также ученый отметил, что важнейшими фактором профилактики является создание позитивного школьного климата. Учитель должен оперативно включаться в ситуацию травли и работать с ней, подключая родителей и психологическую службу школы.

"Школьному климату в деле профилактики и преодоления буллинга принадлежит значительная роль. Но для того, чтобы на него обратили пристальное внимание надо, чтобы не только ЕГЭ, но и школьный климат, воспитательные достижения школы стали бы одним из важных критериев оценки эффективности работы школы", – добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Также важным фактором защиты детей и подростков от буллинга является эмоциональная теплота, внимание и эмпатия в семье.

Проблема в том, что достаточно часто семьи, столкнувшиеся с травлей детей, решают не разбираться в произошедшем, а перевести ребенка в другое образовательное учреждение.

"Я перевела сына в другую школу. Руководство школы и социальный педагог не помогли разрешить ситуацию - была травля по национальному признаку. В другой школе, к счастью, все сложилось хорошо", - рассказала Interfax-Russia.ru мама ребенка, подвергшегося травле.

В свою очередь юристы напоминают, что в некоторых случаях буллинга даже несовершеннолетние подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Так, в беседе с Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова напомнила, что уголовная ответственность наступает по общему правилу с 16 лет.

"Уголовная ответственность наступает по общему правилу с 16 лет, но за многие деяния, которые явно являются преступлениями, с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (например, в драке), хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических средств и другие. Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим обстоятельством и влечет более строгое наказание. Из рекомендаций для родителей: можно написать заявление в полицию, прокуратуру, с целью защитить права маленькой жертвы", - пояснила Людмила Калинникова.

По мнению психологов, ребенок не в силах сам справится с травлей и ему необходима помощь взрослых.

"В такую ситуацию обязательно нужно вмешиваться родителям, учителям, администрации школы. Сам ребенок не справится, ему необходима поддержка. Учителям необходимо занять и продемонстрировать детям четкую и непреклонную позицию - в классе такого не будет", - пояснила Interfax-Russia.ru психолог, арт-терапевт, эксперт по детско-родительским отношениям Евгения Скорых.

Позицию о том, что работу над ошибками стоит проводить, прежде всего, в школах, поддерживает и психолог, соучредитель Детской академии наук Qawra Мария Сохацкая. По ее словам, преодолеть сложности в детском коллективе можно с помощью творчества.

"Я бы ставила в школах спектакли и мюзиклы о травле, снимала бы кино, рисовала бы картины, вешала плакаты, устраивала бы недели против травли с рассказами историй, дала бы возможность анонимно сообщать о таких вещах, проводила бы родительские собрания, чтобы просто говорить об этом, искать решения для конкретных случаев. В Британии в некоторых школах есть скамейка, на которой не может сидеть один человек. Если он туда сел, к нему кто-то должен обязательно подсесть поболтать или просто играть. Мне кажется, классная идея и в контексте травли", - рассказал она Interfax-Russia.ru.

В свою очередь научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, основатель Детской академии наук Qawra Наталия Лапкина убеждена, что победить буллинг можно, снизив культ насилия в обществе.

"Нужно снижать культ насилия в обществе, во многих регионах в школах набирает популярность субкультура близкая по ценностям лагерным и уголовным. То есть, прежде всего, должна быть разработана программа популяризируемая другие социальные ценности, а не "право сильного". Если же мы уже столкнулись с буллингом, то работать надо не только с жертвой, но и с агрессорами. В школах даже на это сейчас не хватает психологов. Нет достаточного количества служб, куда можно обратиться за получением помощи", - рассказала она Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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