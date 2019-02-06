Спасти млекопитающих

06.02.19 12:57

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru – Сын известного исследователя океана Кусто попросил освободить животных из "китовой тюрьмы" в Приморье. Российские зоозащитники пытаются освободить их через суд.

Известный французский исследователь океанов, защитник окружающей среды и кинопродюсер Жан-Мишель Кусто, а также его коллеги-ученые из Ocean Futures Society, Ocean Alliance и Earth Island Institute (международные экологические организации – ИФ) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить на волю косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморском крае.

"Мы призываем российское правительство вернуть в естественную среду обитания 11 косаток и 87 белух, пойманных прошлым летом в Охотском море. Мы рады предложить российскому правительству и российскому научному сообществу наш опыт и помощь в адаптации животных и возвращении их в океан", - говорится в обращении экологов, опубликованном на сайте проекта International Marine Mammal Project (Международный проект по морским млекопитающим – ИФ).

Авторы сообщили, что имеют богатый опыт в изучении китов в дикой природе и в неволе, в том числе благодаря успешному возвращению Кейко - косатки из голливудского фильма "Освободите Вилли" в его родные воды в Исландии в 1990-х годах. Экологи также отметили, что в ходе этой кампании они тесно сотрудничали с правительствами США, Мексики, Исландии и Норвегии.

"Мы полагаем, основываясь на нашем экспертном опыте, что косаток и белух невозможно сохранить здоровыми в неволе, даже при самых лучших обстоятельствах", - отмечают ученые в своем обращении.

Вместе с тем, они выразили признательность правительству РФ за отказ в выдаче новых разрешений на отлов косаток и белух в дикой природе в 2019 году и призвали чиновников отказаться от подобных отловов. Также они опровергли слухи о том, что Америка может каким-то образом выиграть от политики России по блокированию отлова диких косаток и белух.

"В настоящее время в Соединенных Штатах запрещены любые дикие отловы или вывоз косаток и белух в соответствии с законом о защите морских млекопитающих США. Фактически, такие отловы в водах США закончились более десяти лет назад, и нет никаких оснований ожидать их возобновления", - говорится в обращении экспертов.

Экологи также подчеркивают, что если бы им вдруг стало известно о чьих-либо просьбах разрешить отлов диких китообразных в водах США для содержания в неволе, их организации решительно выступили бы против таких действий.

"Китообразные плохо переносят пребывание в неволе, и мы решительно выступаем против любых попыток поместить их в "заточение", - утверждается в письме.

Вместе с тем, за судьбу животных сейчас борется и ряд российских экологических организаций. Не сумев решить вопрос через соответствующие инстанции, зоозащитники обратились в суд.

"Южно-Сахалинский городской суд обязал ответчиков и заинтересованные стороны до 7 марта представить свои возражения на исковое заявление, после чего будет назначена дата его рассмотрения", - сообщила региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина".

Ответчиками по иску выступают Росприроднадзор, Росрыболовство и Минсельхоз РФ. Заинтересованными лицами являются четыре коммерческие компании, выловившие животных якобы для продажи в зарубежные океанариумы ("Афалина", "Океанариум ДВ", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий"), а также Приморское погрануправление ФСБ.

Зоозащитники же со своей стороны требуют "признать незаконным бездействие Росприроднадзора и обязать его безвозмездно изъять косаток и белух из незаконного владения коммерческих компаний и выпустить их в естественную среду обитания". Также экологи просят суд признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении общего допустимого вылова косаток и белух в РФ в 2018 году, а также о распределении квот на их вылов.

"Три белухи бесследно исчезли из "центра адаптации", а состояние косаток значительно ухудшилось, одна из них близка к гибели. Все юридические основания для возвращения животных в естественную среду обитания имеются, однако они не только продолжают незаконно удерживаться в ужасных условиях в неволе, но ни один государственный орган до сих пор даже не обратился в суд с иском об их выпуске", - подчеркивают экологи в своем сообщении.

При этом, как утверждают российские зоозащитники, все их многочисленные обращения, касающиеся освобождения млекопитающих из бухты Средняя в Приморье, госструктуры "тщательно обходят стороной".

"Поэтому экологи, отчаявшись добиться практических действий по выпуску животных от соответствующих государственных органов, решили обратиться в суд самостоятельно", - отметили в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Как сообщалось, в середине января Приморские пограничники вместе с группой экспертов провели проверку в центре адаптации в бухте Средней Приморского края, где содержатся косатки и белухи.

"На момент проверки (18 – 19 января) бухта Средняя не была замерзшей, однако весь центр адаптации вместе с прилегающей к нему акваторией был полностью покрыт плотным льдом толщиной несколько сантиметров, и на борьбу со льдом работники "центра" тратят огромные усилия. Они вынуждены использовать тепловые пушки и компрессоры, вручную ежедневно убирать лед из вольеров", - сообщила РОО "Экологическая вахта Сахалина".

Экологи отметили, что "косатки далеко не такие морозостойкие животные, и в естественных условиях их во льдах не наблюдали". Однако в вольерах центра адаптации они вынуждены непосредственно с ним контактировать.

"Сейчас же состояние кожных покровов как минимум 6 из 11 косаток изменилось", - констатируют эксперты.

Особые опасения у них вызывает здоровье самца по кличке Кирилл.

"Он совсем неактивен, выглядит больным и подолгу "висит", выставив на поверхность часть спины и соприкасаясь с ледяной шугой, что может вызывать переохлаждение. У него особое затяжное, так называемое "щадящее" дыхание, которое может быть признаком воспаления легких или других заболеваний внутренних органов", - подчеркивают экологи.

У белух, как утверждают эксперты, также изменился внешний вид.

"У многих из животных в районе задней части головы, шеи и дыхала появилось множество странных темных точек, чего обычно не наблюдается у белух, содержащихся в условиях неволи в дельфинариях", - сообщила "Экологическая вахта Сахалина".

Еще у одной белухи, по данным экспертов, наблюдаются признаки истощения.

"У животного в области шеи появилось выраженное снижение жирового слоя, не характерное для здорового, нормально питающегося представителя вида", - сообщили специалисты.

Кроме того, как отмечается в сообщении экологической организации, в центре адаптации нет дезбарьеров и дезковриков, пропитанных обеззараживающей жидкостью, что также создает угрозу здоровью животных.

Более детальные, обоснованные заключения о состоянии животных специалисты обещали дать позднее. Сначала им предстоит изучить отобранные во время проверки образцы кожи, выдохов и вокализаций млекопитающих, а также исследовать мазки с поврежденных участков тела косаток и белух и пробы воды из их вольеров.

Обозреватель Наталья Пономарева

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