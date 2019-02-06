Объявили в розыск: "дело Арашуковых" пополнилось еще двумя топ-менеджерами структур "Газпрома"
  
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06.02.19 14:07

Новые подозреваемые

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Interfax-Russia.ru – Двух топ-менеджеров дочерних структур "Газпрома" объявили в розыск в рамках "дела Арашуковых" о миллиардных хищениях.

Следствие по делу о хищении 30 млрд рублей у ПАО "Газпром", в котором, в том числе, обвиняются сенатор Рауф Арашуков и его отец, объявило в розыск еще двух представителей структур этой компании.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в рамках расследования уголовного дела в федеральный розыск объявлены и.о.исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегион Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков.

"К настоящему времени Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ), убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ)", - сказала Петренко.

По ее словам, остальные лица в зависимости от роли каждого подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Басманный суд Москвы заключил сенатора в СИЗО до 30 марта. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ОПС), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Свою вину Арашуков не признает.

По версии следствия, он может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

При этом сенатор может еще до решения суда по уголовному делу лишиться мандата, если подтвердится информация о наличии у него вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В соответствии с законом о статусе депутатов и сенаторов членом Совета Федерации не может быть гражданин, имеющий вид на жительство в иностранном государстве. Если подтвердится информация о наличии у Рауфа Арашукова вида на жительство в ОАЭ, Совет Федерации должен будет досрочно прекратить его полномочия", - напомнили "Интерфаксу" в аппарате комитета Совета Федерации по регламенту.

Данный вопрос находится в компетенции Комиссии СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами, отметили в комитете.

Помимо причастности к убийству, как полагает следствие, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром". За несколько лет газа было похищено более чем на 30 млрд рублей.

Арашукову-старшему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество. Он также был задержан и арестован 31 января с санкции Басманного суда.

Представитель следствия в суде мотивировал свою просьбу об аресте тем, что, находясь на свободе, Рауль Арашуков, не раз выезжая за границу и обладая достаточными финансовыми возможностями, может скрыться, а также, будучи лидером ОПС, оказать давление на всех участников расследования.

В свою очередь защита и сам подозреваемый попросили суд избрать ему в качестве меры пресечения залог или домашний арест.

Арашуков-старший подчеркнул, что может находиться в любом месте, которое определит суд.

"Я могу быть в Москве, могу в Петербурге, в Карачаево-Черкесии. У меня пятеро детей, десять внуков. Зачем меня арестовывать?" - сказал он, обращаясь к суду.

Отец сенатора утверждал, что никак не связан с теми подозрениями, которые выдвинуты в отношении его сына.

"Это все связано с тем, что президент Российской Федерации в ноябре поставил задачу навести порядок на Кавказе, разобраться с воровством в Дагестане. И нет бы начать с Дагестана и там навести порядок. А они начали с самого легкого - сына в чем-то подозревают, но я-то тут причем? Какое я имею к этому отношение? Я никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером (ОПС - ИФ)", - заявил Арашуков-старший на заседании суда, где рассматривается вопрос о его аресте.

Защита уже заявила, что будет обжаловать арест. По словам адвоката Арашукова-старшего Владимира Постанюка, на заседании, где рассматривался вопрос об аресте его подзащитного, речь шла не о нем, "а о сенаторе Рауфе Арашукове". Уголовное преследование Арашукова-старшего, по мнению его защиты, связано лишь с подозрениями в отношении сына.

"Мы не увидели в деле никак доказательств причастности нашего подзащитного к каким-либо преступлениям", - заключил адвокат.

В рамках дела Арашуковых также арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов; директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев; гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора - ИФ); гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов; исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз", директор филиала ООО "Газпром Ставрополь" в городе Ессентуки Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и особо крупное мошенничество.

Между тем накануне уволился глава администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики Беслан Байчоров.

В административном центре Хабезского района Карачаево-Черкесии - в ауле Хабез, расположено "родовое имение" семьи Арашуковых. Отец и сын Арашуковы родом из этого селения.

"Глава администрации района Беслан Байчоров написал заявление по собственному желанию", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

В районной администрации вопрос кадровых изменений не комментируют, но подтвердили смену руководства муниципалитета.

В рамках дела о хищении газа следователи провели более 40 обысков в 11 городах России. Некоторые свидетели по этому по делу пользуются государственной защитой. И, как утверждают в прокуратуре, не все участники преступного сообщества, созданного сенатором и его отцом, установлены.

Обозреватель Анастасия Николаева

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