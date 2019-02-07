В ожидании инициативы

07.02.19 15:17

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Москва ждет от Вашингтона конкретики по поводу идеи о заключении нового ДРСМД.

О возможности заключения нового соглашения по контролю за вооружениями вместо договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участие в котором Вашингтон приостановил, президент США Дональд Трамп заявил несколько дней назад в обращении к конгрессу.

Он отметил, что "у нас не было выбора", поскольку Россия длительное время нарушала ДРСМД, и поэтому США приняли решение о выходе из договора.

По словам Трампа, рассматривается вопрос "о заключении нового договора, возможно, с участием Китая", но решение еще не принято.

Президент США также заявил, что Вашингтон намерен продолжить программу противоракетной обороны ПРО и "не намерен извиняться за то, что делает это для соблюдения своих интересов".

В свою очередь заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон считает преждевременным говорить о намерениях США создать аналог договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с участием других стран.

"На самом деле он (президент США Дональд Трамп, - ИФ) заявлял, что США, возможно, начнут, а возможно и не начнут обсуждать новый договор. Пока рано об этом говорить... Сейчас наша цель добиться соблюдения ДРСМД со стороны России", - сообщила она на пресс-конференции.

В Москве никаких конкретных предложений от Вашингтона о подготовке договора взамен ДРСМД не получали.

"Мы и ранее слышали заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору. Насколько это реалистично, мы не знаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности договора взамен ДРСМД с привлечением Китая и других стран.

"В соответствии с линией президента сами в этой области с инициативами выступать больше не собираемся, ибо делали это уже неоднократно", - заключил Песков.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение президента США о заключении нового договора, отметил, что дефицита инициатив в области контроля над вооружениями нет.

"Относительно дальнейших переговоров на эту ли тему, на другие ли темы, которые касаются стратегической стабильности и контроля над вооружениями, президент (РФ Владимир) Путин ясно изложил нашу позицию: нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и, в целом, западным натовским коллегам", - сказал Лавров журналистам.

По его словам, Россия многократно напоминала о подобных инициативах, призывала к диалогу, не затягивая, в частности, вопросы, связанные с возможным продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который истекает в 2021 году.

Лавров подчеркнул, что поскольку реакция от западных коллег не последовала, российский президент поручил ему и министру обороны РФ Сергею Шойгу "не будировать эти темы".

Глава МИД РФ заявил, что Россия по договору о ракетах средней и меньшей дальности будет действовать зеркально и через полгода выйдет из этого договора.

"Американцы приостановили свое участие в договоре. Мы сделали то же самое. Соответственно, по истечении шестимесячного периода, по итогам официальной ноты США о выходе из этого договора, договор перестанет действовать", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

О том, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, президент РФ заявил 2 февраля на встрече с главами МИД и Минобороны.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - заявил Путин.

4 февраля МИД России направило посольству США ноту, в котором отверг обвинения в нарушении ДРСМД. Как сообщил на пресс-конференции замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, Россия одновременно уведомила США, что на период до возвращения к "неукоснительному соблюдению договора", или до прекращения его действия, РФ приостановит выполнение своих обязательств по нему.

"С нашей стороны было констатировано, что Вашингтон так и не предпринял необходимых действий по устранению собственных нарушений договора. Речь идет о том, что с 1999 года американцы начали неправомерным образом использовать в испытаниях, заявляемых как противоракетные, баллистические ракеты-мишени, аналогичные по своим характеристикам ракетам средней и меньшей дальности", - добавил замглавы МИД РФ.

Он отметил, что такие испытания дают США возможность поддерживать и развивать технологический потенциал, а также отрабатывать аспекты боевого применения запрещенных по ДРСМД ракет.

По словам Рябкова, Россия примет меры по полному обеспечению собственной безопасности в связи с выходом США из ДРСМД.

При этом он напомнил, что Россия и так пошла на беспрецедентные меры транспарентности, выходящие за рамки соглашения. "Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США. Приходится с сожалением вновь констатировать, что их цель состояла вовсе не в сохранении договора, а в том, чтобы избавиться от тех ограничений на наращивание американского ракетного потенциала, которые он (договор - ИФ) накладывал", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он заявил, что прекращение действия ДРСМД ударит по стратегической стабильности, вина за это полностью ляжет на США.

"Окончательное прекращение его действия, что может из-за американских шагов произойти 2 августа, нанесет сокрушительный удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями, - неизбежные, тяжелые и далекоидущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, прежде всего, в Европе", - сказал Рябков.

Вместе с тем, по его словам, Россия готова к диалогу с США по ДРСМД и другим вопросам стратегической стабильности на принципах взаимности.

Россия будет ожидать конкретизации предложений от Трампа о заключении нового договора взамен ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ.

"Мы, конечно, видели в заявлении президента Трампа отсылку к возможности заключения нового договора, который может быть подписан "в красивой комнате", и этот договор должен включать в качестве участников другие страны. Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров - в виде концептуальных схем", - сказал Рябков.

По его словам, "каждые переговоры, особенно, многосторонние, по столь сложным темам, не могут не начинаться с обсуждения охвата и параметров будущего соглашения, пока мы не насытим материю будущей договоренности конкретикой".

"Мы должны, по крайней мере, очертить рамки - что попадет в сферу охвата, а что останется вовне", - добавил Рябков.

Он напомнил, что Россия на разных этапах развития ситуации вокруг ДРСМД неоднократно предлагала придать действующему договору более широкий характер, многосторонний и универсальный.

"Соответствующие идеи нами выдвигались и в какой-то момент они были поддержаны США - в основном, в первой половине 2000-х годов. Но мы, к сожалению, убедились, что государства, которые имеют значительную часть своего ракетного потенциала именно в сегменте дальности, которая запрещена ДРСМД, не очень позитивно, не очень заинтересовано воспринимали и, я так понимаю, продолжают воспринимать такого рода предложения", - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Обозреватель Анастасия Николаева

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