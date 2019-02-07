Нелегальный улов

07.02.19 15:38

© РИА Новости. Роготнев

Interfax-Russia.ru - Сахалинские рыбопромышленники пожаловались на японских рыбаков за то, что те лишают их промысла у берегов Курильских островов.

Сахалинские рыбопромышленники обратились в Росрыболовство с жалобой на японских рыбаков. В письме они сообщили, что японцы буквально "выдавливают" их с промысла в территориальных водах РФ в Кунаширском проливе (возле Южных Курил), а также создают опасную ситуацию для работающих там судов.

"Несмотря на отсутствие согласованных с РФ сроков начала рыбного промысла для японской стороны в Кунаширском проливе на 2019 год, согласно докладам капитанов российских судов, ежедневно там ведут промысел до 20 и более японских рыболовецких шхун", - говорится в письме Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), поступившем агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Как отметили в АРСО, район акватории, где японские рыбаки в соответствии с межправительственными соглашениями ведут промысел минтая и трески, относится к территориальным водам РФ, а, это значит, японские суда не имеют права находиться там без разрешения российской стороны.

"Капитаны докладывают, что японские рыбаки забирают все промысловые участки, где скапливается рыба, выставляя в хаотичном порядке множество сетей, пересекающих пути ведения промысла российских судов", - также отмечается в обращении Ассоциации.

Более того, сети японских рыбаков не оборудованы устройствами для обнаружения их судовой радиолокацией, и российские суда могут случайно намотать их на винты.

Помимо этого, как отмечают в АРСО, на японских шхунах также отсутствует и автоматическая идентификационная система (АИС) и их невозможно идентифицировать. Все это создает серьезную угрозу безопасности мореплаванию, потому что суда могут столкнуться.

"Кроме того, японские суда, находясь на промысле в Кунаширском проливе, в нарушение всех правил рыболовства регулярно сбрасывают в море старые рыболовные сети, которые создают много дополнительных проблем", - также отмечается в письме сахалинских рыбопромышленников.

Эти и ряд других нарушений, по мнению АРСО, "практически вытесняют российский флот с промысловых изобат".

"Просим вас информировать правительство Японии о недопустимости подобных действий японских рыбаков", - говорится в обращении Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области к руководству Росрыболовства.

Отметим, что в АРСО входят около 60 предприятий, которые составляют основную массу рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, на них приходится более 70% океанического и прибрежного промысла в регионе.

В Росрыболовстве ситуацию пока никак не комментируют.

Как сообщалось, в начале февраля сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю задержали в акватории Японского моря рыболовную шхуну "Нишино Мару-68" (флаг Японии, порт приписки Идзумо), занимавшуюся незаконным промыслом краба в исключительной экономической зоне РФ.

"На судне обнаружено около 7,5 тонны живого краба (более 57 тыс. особей). Предварительный ущерб оценивается в сумму более 39 млн рублей", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ России, поступившем в "Интерфакс" 4 февраля.

Вместе с тем, пограничники подняли из воды 206 крабовых ловушек, незаконно установленных японцами. Судно же было доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Как позднее сообщила пресс-группа Погрануправления ФСБ по Приморскому краю, капитан японской шхуны "Нишино Мару-68", задержанной у берегов Приморья с уловом краба, стал фигурантом дела об административном нарушении.

"Экипаж судна - 10 человек, все они граждане Японии. Каких-либо документов, разрешающих вылов водных биоресурсов в исключительной экономической зоне России, пограничникам предоставлено не было. Дело возбуждено по ч.2. ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море)", - уточнили в ведомстве.

Там же отметили, что в настоящее время судно находится в порту Находки.

В начале января местные СМИ сообщали о задержании сразу нескольких японских рыболовецких шхун и у берегов Курил, однако позднее Пограничное управления ФСБ РФ по Сахалинской области опровергло эту информацию.

"Из пяти японских судов, осуществлявших промысел в рассматриваемом районе 7 января, только шхуна "N18 Касуга Мару" имела нарушения (...) Все необходимые процессуальные действия осуществлены в море без принятия мер по задержанию рыболовной шхуны и ее доставления в порт РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Что же касается "N18 Касуга Мару", то у судна отсутствовало свидетельство на промысел, которое дает шхуне право заниматься добычей водных биоресурсов. Таким образом, по данным пограничников, капитан "N18 Касуга Мару" нарушил положение пункта 4 "Меморандума о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ".

Между тем, определенные сложности с японской стороной возникают не только у российских рыбаков. Как отмечают в Кремле, развитию международных отношений не способствуют и недавние заявления японской стороны о размещении на территории Японии американских систем противоракетной обороны.

"Среди тех проблем, которые у нас существуют с нашими японскими соседями в области безопасности, является и проблема размещения на территории этой страны установок в рамках глобальной противоракетной обороны США", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 5 февраля в Славянском университете в Таджикистане.

По его словам, "установки, о которых идет речь, аналогичны тем, которые уже развернуты американцами в Румынии, а также будут развертываться в Польше - так называемые МК-41".

"Формально установка развертывается для того, чтобы запускать противоракеты и тем самым реализовывать американские планы противоракетной обороны, но эта же установка может использоваться для запуска "Томагавков", ракет наземного базирования, что является прямым нарушением ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ). Мы предупреждали японских коллег, когда они втягивались в эту договоренность, что это будет нарушением договора", - добавил глава МИД РФ.

Ранее генсек японского правительства Есихидэ Суга заявлял, что Токио "с пониманием относится к позиции США (намерении выйти из договора – ИФ)", поскольку "одна из сторон" (по заявлению США – Россия - ИФ) договора не соблюдает его условия.

"Производство и размещение ракет оказывает непосредственное влияние на безопасности в Восточной Азии. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничать по этому вопросу с США, а также с Россией и Китаем", - подчеркнул генсек японского правительства.

Обозреватель Наталья Пономарева

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