Сумма прошлого

07.02.19 16:54

Фото с сайта мэра Москвы

Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.

Все чаще во время строительства, благоустройства и перекладки коммуникаций в центре Москвы обнаруживаются предметы, имеющие историческую ценность. На этот раз археологи нашли клад из русских серебряных и медных монет конца XIX - начала XX на Долгоруковской улице: 36 монет медные, 59 - серебряные. Охранные раскопки проводились специалистами на месте строительства комплекса апартаментов. Всего было обнаружено 97 монет разного номинала - от половины копейки до рубля.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, деньги обнаружили во время раскопок на месте дома, снесенного еще в 60-х годах прошлого века. Предполагается, что владелец спрятал их в стене здания в период финансового кризиса, вызванного Первой мировой войной. Тогда бумажные деньги обесценивались, и люди старались сохранить любые металлические монеты.

Клад был найден в слое битых кирпичей. Эксперты считают, что кто-то из жильцов спрятал монеты в стене квартиры на втором или третьем этаже дома. В 1960-е годы здание пошло под снос, а монеты попали в землю вместе с обломками. Общая сумма находки - 35 рублей 50,5 копейки.

"Это весьма внушительная сумма для того времени. Она равна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Для сравнения, в начале XX века хлеб стоил от 4 до 7 копеек, бутерброд - 3-7 копеек, литр молока - около 14 копеек, сапоги можно было приобрести за пять рублей, корову - за 60 рублей, а 100 рублей хватило бы на строительство деревянного дома. Эта находка является свидетельством финансового кризиса в России времен Первой мировой войны. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты", - рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты полагают, что изначально клад был спрятан в тканом мешочке, который со временем истлел, а монеты частично склеились в стопки. Деньги долгое время провели в земле и сильно окислились. В настоящее время артефакты передали на реставрацию.

В ООО Столичное археологическое бюро Interfax-Russia.ru сказали, что археологи всегда контролируют строительные работы, которые проводятся на территории памятников археологического наследия. Они следят, чтобы артефакты или объекты не были повреждены.

"Раскопки на улице Долгоруковской проводились осенью и зимой 2018 года. В них принимали участие 30 человек. При исследованиях были зафиксированы культурные слои XVII-XX веков. В данный момент результаты раскопок обрабатываются", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе бюро.

После того как монеты очистят от загрязнений, они будут переданы в Музей Москвы. Пока, по словам экспертов, самой поздней монетой клада являются 20 копеек, отчеканенные в 1915 году.

"За последнее время это второй клад с монетами конца XIX-начала XX века, обнаруженный в центре Москвы. Недавно аналогичная находка была сделана на Софийской набережной. Но каждый клад уникален, потому что он является памятником своей эпохи", — добавил Алексей Емельянов.

Когда горожане смогут увидеть клад - пока неизвестно.

"Практически все находки, обнаруженные археологическими службами на территории Москвы, поступают в наш музей. Сложно сказать, когда именно клад окажется у нас. Согласно законодательству, специалисты могут потратить на обработку этого материала до трех лет. Клад должен быть отреставрирован и отрепетирован. А после этого вещи включат в музейный фонд Российской Федерации и передадут на хранение в музей", – рассказала Interfax-Russia.ru. старший научный сотрудник Музея Москвы Екатерина Святицкая.

Также собеседница подчеркнула, что за последние десять лет Музей Москвы получил в свою коллекцию более тысячи различных памятников культурного наследия.

"Нам передают очень много предметов связанных с бытом горожан XV и XX веков. Так, например, одной из последних коллекций было около 900 печных изразцов XIX века. Монеты и драгоценности у нас выставляются в специальном секторе хранения драгоценных металлов Музея Москвы", - добавила Святицкая.

Найденный клад не единственная ценная находка, обнаруженная за последнее время.

В августе 2018 года ученые Института археологии РАН (ИА РАН) во время охранных раскопок на месте будущей автомобильной дороги М7 в Павлово-Посадском районе Московской области обнаружили керамический сосуд начала XVII века с 623 серебряными монетами.

Монеты были отчеканены во времена Бориса Годунова и Ивана Грозного и спрятаны незадолго до начала Смутного времени. Общая сумма - 6 рублей 23 копейки – очень крупная для того времени: на нее можно было построить дом или купить корову с лошадью.

Кроме монет в сосуде был медный крестик, который, считают археологи, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки. Владелец клада мог нажить состояние во время удачной торговой операции, например, продать муку или зерно во время скачка цен в 1602-1603 годов – в то время после двух лет неурожая цены на хлеб взлетели в 20 раз.

В этом же месяце археологи во время строительства в центре Москвы на Серебрянической набережной нашли старинную игрушку. У небольшой фарфоровой лошадки тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали. Она могла быть изготовлена в конце XIX-начале XX веков.

В сентябре в ходе раскопок на одной из улиц Великого Новгорода был обнаружен "зеркальный клад" - пятнадцать средневековых зеркал в деревянной оправе, аккуратно сложенных в постройке. По словам специалистов, это сооружение было построено в конце XVIII-начале XIX века, но этот вопрос требует тщательного изучения.

Археологи отметили, что древние зеркала – большая археологическая редкость, но этот случай вдвойне уникален, ведь еще никогда не удавалось обнаружить такое большое количество зеркал в одной усадьбе.

В ноябре 2018 года археологи обнаружили клад из медных монет конца XIX - начала XX века во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной. Клад из 135 монет общим достоинством 2 рубля 36 копеек находился на глубине около полутора метров. По мнению специалистов, артефакт, украшенный ликами святых, мог принадлежать москвичу среднего достатка.

Также в декабре 2018 года во время работ на Болотной площади столичные археологи сделали редкую находку – обнаружили нательный крест XVII-XVIII веков. Его центр украшает образ Богоматери Иерусалимской, который князь Владимир получил во время своего крещения в Херсонесе. По краям лопастей креста расположены поясные изображения Иисуса Христа с Евангелием (сверху над медальоном с Богоматерью), Антония Печерского (слева от Богоматери), основателя Киево-Печерской лавры, жившего в XI веке, подвижника Киево-Печерской лавры Феодосия Печерского, а в нижнем клейме — изображение Николая Чудотворца.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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