Экология из печи

08.02.19 14:03

Фото СУЭК

Interfax-Russia.ru – Масштабный эксперимент по использованию инновационного бездымного топлива проведут в Красноярске.

Власти Красноярска совместно с региональным Минэкологии и компанией "СУЭК-Красноярск" (АО, входит в СУЭК) изучат влияние нового бездымного печного топлива на экологию краевого центра.

"Суть эксперимента - топливо будет бесплатно распространяться среди населения Красноярска, жителей частного сектора. На протяжении всего эксперимента в городе будут работать передвижные эко-лаборатории, которые будут производить замеры качества воздуха с 9 февраля по 15 марта в частном секторе", - рассказал на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Красноярске заместитель министра экологии края Игорь Варфоломеев.

Он уточнил, что измерения будут производиться в микрорайонах Ботанический, Покровска, Николаевка, Бобровый лог, где сосредоточено больше всего частных домов с печным отоплением.

По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Михаила Мангилева, основные отличия нового топлива от традиционных видов - угля и дров - в его большей экологичности и повышенной калорийности.

"Это не уголь, бездымное топливо - это продукт его глубокой переработки. Оно имеет калорийность 6 тыс. килокалорий на килограмм, это в полтора раза больше, чем традиционное топливо, которое используется в Красноярске. В каждом домохозяйстве нужно в полтора два раза реже забрасывать данное топливо в печку, вечером забросил - к утру еще тепло. Оно подходит для всех видов печей и котлов", - сказал Мангилев.

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов подтвердил, что все топливо компания СУЭК предоставила для эксперимента бесплатно, доставка топлива к каждому дому будет осуществляться за счет города.

"Мы уже заключили договор с транспортной компанией, которая будет доставлять уголь в каждый дом, с каждой машиной будут находиться волонтеры, которые будут помогать разгружать мешки. В одном мешке - 20 килограммов. На каждое домовладение будет выдаваться 15 мешков, то есть 300 килограмм, это две недели нормальной растопки среднего дома", - пояснил Логинов.

По словам разработчиков топлива, в среднем на дом площадью 80-100 кв м хватит одного мешка в сутки. При этом недостатка в энергоресурсе не будет - в настоящее время, по словам Мангилева, "СУЭК" как раз вводит в эксплуатацию фабрику по производству такого топлива в Красноярском крае.

"Сейчас фабрика мощностью 30 тыс. тонн в год, с возможностью расширения до 60 тыс. тонн. Это закроет все потребности частного сектора в Красноярске. У нас также есть потребители иных направлений, например, металлургия, которые нуждаются в таком топливе экологической направленности", - отметил Мангилев.

Эксперимент начнется уже на следующей неделе и продолжится до конца Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. После его завершения будет принято решение о целесообразности использования бездымного топлива для отопления частного сектора в масштабах города.

По данным Минэкологии Красноярского края, выбросы вредных веществ в атмосферу Красноярска от частного сектора в настоящее время составляют около 10% от общего объема выбросов.

"Экологические проблемы в Красноярске обостряются при безветрии, так как город расположен на берегах незамерзающего Енисея, и когда возникают испарения при отсутствии ветра, то город накрывает смогом", - заявлял журналистам в конце января губернатор Красноярского края Александр Усс.

Он также сообщил, что с прошлого года правительство края запустило программу экологического оздоровления, благодаря ей властям удалось снизить количество выбросов в атмосферу, хоть и не радикально.

"Заводы беспрерывного цикла останавливать нельзя, и делать это мы не будем, но вводить максимально щадящие технологические режимы мы намерены. У нас лучшая система мониторинга, мы можем автоматически контролировать выбросы частных котельных, предприятий и оказывать быструю экологическую скорую помощь", - добавил губернатор Красноярского края.

Как сообщалось, в январе текущего года правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Красноярске и Норильске.

Согласно документам, подписанным заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым, на решение экологических проблем двух городов будет направлено около 200 млрд рублей. В эту сумму, как пояснили в пресс-службе краевого Минэкологии, входят средства, которые будут выделены из федерального и краевого бюджетов, а также инвестиции частных компаний.

"Общий объем финансирования реализации плана в Красноярске составит 68,69 млрд рублей. Из них почти 20 млрд заложено на мероприятия по снижению выбросов от транспорта. Будет построено железнодорожное кольцо вокруг Красноярска, обновлен автобусный парк, откорректирована проектно-сметная документация на строительство метрополитена", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, затраты на модернизацию промышленных предприятий составят 1,7 млрд рублей. Из них 46,5 млрд рублей уйдет на снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора.

Также комплексный план по решению экологических проблем двух сибирских городов предполагает снос аварийных домов с печным отоплением.

Кроме того, региональные власти планируют избавиться от 35 малоэффективных угольных котельных, усовершенствовать систему мониторинга состояния атмосферного воздуха и регионального эконадзора, а также создать "зеленый пояс" (парк) вокруг краевого центра.

Согласно расчетам специалистов, в результате всех этих мероприятий к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске должен уменьшиться на 22,33% (на 42,58 тыс. тонн), в Норильске - на 75% (на 1,3 млн тонн).

"В Норильске на экологическое оздоровление атмосферного воздуха направят 123,44 млрд рублей. Основным мероприятием станет реализация "серного проекта" Заполярным филиалом ПАО ГМК "Норильский никель". Также будет выстроена работа по модернизации сети мониторинга качества атмосферного воздуха, озеленению и благоустройству территории", - уточняется в сообщении регионального Минэкологии.

Комплексные планы по экологическому оздоровлению Красноярска и Норильска были разработаны во исполнение указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Теперь города участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология". На его реализацию до 2024 года планируется направить 4 трлн рублей.

Национальный проект будет реализован в рамках 11 федеральных проектов по трем основным направлениям - отходы, воздух, вода.

"Он будет реализован в плотной связке с регионами, где люди непосредственно сталкиваются с возможными последствиями ухудшения экологической ситуации - будь то выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от предприятий, вредные стоки в реки и озера, или дымящиеся незаконные свалки", - ранее сообщал Алексей Гордеев.

Обозреватель Наталья Пономарева

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