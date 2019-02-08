"Отравителей" стало больше

08.02.19 14:25

© РИА Новости. Алекс Макнотон

Interfax-Russia.ru – Полиция Лондона считает, что в "деле Скрипалей" участвовало пять человек. МИД РФ называет бездоказательной информацию даже о третьем подозреваемом.

Британские СМИ в конце сентября заявили о выявлении полицией третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Причем, недавно газета The Daily Telegraph сообщила, что третий человек, которого в Великобритании считают причастным к отравлению, после инцидента не вернулся в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми. По данным источников газеты, имя этого человека - Сергей Федотов.

"Но сейчас, согласно источникам, стало понятно, что Федотов перед отлетом отменил свою регистрацию и регистрацию багажа на рейс", - пишет газета. По ее данным, он должен был лететь тем же рейсом, что и двое других подозреваемых.

Неясно, зачем Федотов отказался от полета, однако это позволяет предположить, что он остался в Великобритании, по крайней мере, на несколько дней после инцидента со Скрипалями, отмечает издание. Источникам газеты неизвестно, есть ли вероятность того, что Федотов находится в Великобритании до сих пор.

"Возможно, Федотов остался в Великобритании после того как понял, что Скрипали не убиты", - отмечает The Daily Telegraph.

Имена первых двух подозреваемых в покушении на Скрипалей Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура озвучили 5 сентября 2018 года. В заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок" они обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В их отношении были выданы национальный и международный ордера на арест. Следы "новичка" полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами Петров и Боширов эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в качестве туристов.

СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря 2018 года они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – "О противодействии противникам Америки посредством санкций") как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал ответственными за покушение на убийство Скрипалей именно их.

Вместе с тем, как сообщила газета The Daily Mail, полиция Великобритании считает, что суммарно к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро граждан России.

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян. Как уточняет издание, двое граждан РФ передвигались отдельно от других подозреваемых, а также отмечает, что их роль в инциденте была "гораздо меньше".

Как отмечает газета, "вновь идентифицированные два человека прибыли в качестве туристов по полученной в марте британской визе, и к настоящему моменту уже покинули страну".

Между тем МИД РФ называет бездоказательной информацию даже о третьем подозреваемом в "деле Скрипалей".

"В очередной раз мы сталкиваемся с неподкрепленными никакими доказательствами информационными вбросами. Опять видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Очередным вбросом назвали сообщения о третьем участнике инцидента в Солсбери и в посольстве РФ в Великобритании.

"Первые сообщения о том, что в начале марта прошлого года помимо Боширова и Петрова в Великобританию прибыл и затем вылетел некий Сергей Федотов, появились в британских СМИ 10 октября. И вот теперь "установлено", что он-таки из страны 4 марта не вылетал. Если для выяснения такой детали британскому следствию потребовалось четыре месяца, не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно", - говорится в сообщении (https://www.rus.rusemb.org.uk/fnapr/5606) на сайте российской дипмиссии.

В целом в посольстве РФ в Великобритании считают информацию о третьем подозреваемом "очередным информационным вбросом британских спецслужб".

"Они стремятся поддерживать историю с отравлением Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на "информированные источники". Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем с "Брэкзитом", - отмечается в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что Москва со своей стороны продолжит "добиваться официальной информации о ходе и результатах расследования, о местонахождении, состоянии здоровья и статусе российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей, а также консульского доступа к ним".

"Британскому правительству консерваторов надлежит отказаться от линии на сокрытие фактов и обеспечить полную транспарентность", - подчеркнули в посольстве.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также сомневается в достоверности сообщений об оставшемся в Британии третьем подозреваемом по "делу Скрипалей".

"Мне смешно это слышать. Если у вас есть подозрения, то, с точки зрения логики действий спецслужб, правоохранительных органов, эта информация не выходит никуда. Для реализации этой информации собирают доказательную базу, в которой есть видеоматериалы, а звукоснимающей аппаратурой записано, что Иванов-Петров-Сидоров встречался с такими-то и так далее", - заявил Клинцевич "Интерфаксу".

По его мнению, эта информация могла появиться для того, чтобы вновь подогреть интерес к "делу Скрипалей", которое, как он считает, "затухло". А, кроме того, у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в настоящее время проблемы с рейтингом, считает сенатор.

"Они пытаются подогреть эту ситуацию", - предположил Клинцевич.

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец покинул госпиталь 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, пострадавшие, вероятно, проживают на юге страны.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Обозреватель Анастасия Николаева

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