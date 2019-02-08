Водный вопрос

08.02.19 16:41

© РИА Новости. Андрей Александрович

Interfax-Russia.ru – Оползень в декабре перекрыл русло реки Бурея, под угрозой затопления оказались близлежащие населенные пункты. Затор планируют ликвидировать до конца февраля.

Скальная порода обрушилась в реку Бурея в декабре в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области (ближайший населенный пункт к Бурейской ГЭС) и примерно в 70 км от села Чекунда. Местные жители тогда предположили, что на верхушку соседней сопки мог упасть метеорит, однако ученые исключили такую возможность.

Обрушившаяся в реку порода перекрыла русло, и если вовремя не устранить затор, весной ближайшие населенные пункты и сооружения Байкало-Амурской магистрали могут оказаться в зоне затопления. Кроме того, было необходимо восстановить нормальный гидрологический режим Бурейского водохранилища. Поэтому в Верхнебуреинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации, а для ликвидации последствий на место направили военных.

По словам начальника Инженерных войск генерал-лейтенант Юрия Ставицкого, военным нужно было действовать предельно осторожно, чтобы не спровоцировать сход лавины.

"Сошедший грунт и скальная порода - это многослойный пирог, который надо взрывать пластами и смотреть, как поведет себя порода, чтобы избежать повторного схода лавины", - рассказывал генерал.

По данным Минобороны РФ, для расчистки русла привлечено около 500 военных, 43 единицы специальной техники и снегоходы. С начала подрывных работ было использовано около 260 тонн тротила и подорвано около 520 комплектов кумулятивных зарядов

Русло реки было перекрыто практически полностью: объем грунта в оползне составлял около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находились над поверхностью земли.

"Режим введен в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в связи с поднятием уровня воды в районе поселка Чекунда. С начала января уровень воды в реке поднялся на 10 см. Страшно не насколько он поднялся, а насколько не опустился, как должно быть в это время года. В этот период он должен быть на 3,6 метра ниже. Резкого подъема зимой мы и не ожидаем", – сообщал глава района Алексей Маслов.

Критической отметкой для затопления ближайшего населенного пункта считается уровень воды в 258 метров по Балтийской системе, тогда как на тот момент он составляет почти 254 метра.

На время проведения взрывных работ для местных жителей на базе школы и гостиниц в поселке гидроэнергетиков Талакан в Амурской области были организованы пункты временного размещения.

"Мы должны быть готовы ко всему, поэтому на всякий случай определили места для временного размещения людей. Один ПВР организован на базе школы N5, он способен вместить до 60 человек, еще один в гостинице Hilton вместимостью до 100 человек и третий в гостинице "Временный поселок" - 45 человек. Обстановка в поселке спокойная, у нас много семей гидроэнергетиков, знают как обстоят дела", - сообщала собеседница агентства.

Во время первого этапа операции по расчистке русла реки удалось пробить затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину.

"Работа проделана инженерными войсками очень большая. Сегодняшний подрыв, который есть, мы делали поэтапно, закладывали КЗС (кумулятивные заряды), потом тротил, где-то 100 кг, где-то 500 кг. И так методом расчетов вышло 10 тонн тротила", - сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

После этого военные с помощью подрывов тротила и кумулятивных зарядов на левом и правом берегах реки начали спрямлять ее русло.

"Происходит размытие и обрушение берегов. Высвобожденный грунт и горная порода уносится течением в Бурейское водохранилище", – отмечается в сообщении Минобороны.

Второй этап операции начался 5 февраля. Чтобы спрямить участок русла длиной 60 метров, по правому берегу был проведен подрыв 18 тонн тротила, а по левому берегу с помощью сосредоточенных зарядов создали зарядные камеры и заложили в них взрывчатку. При подрыве изгибы берега обрушились, его удалось спрямить.

Позже для расширения и углубления протоки на участке длиной 80 метров по правому берегу прораны в районе обвала с помощью удлиненных зарядов было подорвано 30 тонн тротила. Также с помощью подрыва 20 комплектов кумулятивных зарядов проведено спрямление русла реки по левому берегу протоки.

Полностью завершить работы по ликвидации затора на Бурейском водохранилище военные планируют до 20 февраля.

По словам генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, военным приходится работать на непростом объекте: при подрыве здания известна его конструкция и понятно, куда закладывать снаряды, а обрушившаяся порода обладает разной плотностью. Кроме того, из-за удаленности от населенных пунктов к месту происшествия тяжело доставить необходимую технику.

"Сейчас все опытным путем идет. Теоретически очень трудно рассчитать. Это не здание, где можно посчитать, здесь совершенно другая вещь. Здесь порода, морозы и множество других факторов, которые влияют на взрыв", - подчеркнул он.

Генерал-лейтенант также отметил, что для расчистки русла заготовлено и доставлено около 300 тонн взрывчатки и порядка 2 тыс. кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗ-5.

"Это - серьезные заряды. Мы их нигде не применяем практически. Но в данном случае принято решение их задействовать. Очень быстро решен вопрос с подвозом боеприпасов, четвертый день сегодня бьем. Должны были выйти на один параметр, но уже вышли на другой, то есть работа идет с опережением графика запланированных работ", – добавил Ставицкий.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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