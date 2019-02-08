Восстановлены условно

08.02.19 17:49

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Паралимпийский комитет России условно восстановили в правах после двухлетней дисквалификации . Однако условия полного восстановления огласят лишь 15 марта.

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о частичном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщил президент организации Эндрю Парсонс.

"Это решение было принято, так как российская сторона выполнила 69 пунктов дорожной карты из 70", - отмечается в заявлении.

Единственным невыполненным пунктом из всего списка требований осталось признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Впрочем, по словам самого Парсонса, в МПК осознают, что Россия вряд ли когда-нибудь признает позиции, отраженные в этом документе.

"Таким образом, Исполком (МПК - ИФ) столкнулся с прямым вопросом: продолжать упрямствовать и ждать маловероятного ответа России на доклад Макларена – что приведет к приостановке членства ПКР на неопределенный срок и, в результате, не позволит российским паралимпийцам участвовать в соревнованиях – или же мы найдем другой путь, который позволит ПКР выполнять свои обязательства по членству в МПК? Исполком выбрал последнее и решил снять отстранение при соблюдении строгих условий", - пояснил президент МПК.

Среди выполненных условий для восстановления ПКР были такие, как: реализация надежной программы тестирования российских паралимпийцев под надзором Всемирного антидопингового агентства (WADA); запуск новой образовательной антидопинговой программы; реформа системы управления; введение новой антидопинговой "горячей линии" для осведомителей; введение новых антидопинговых правил; восстановление РУСАДА со стороны ВАДА и оплата компенсаций МПК.

В России восстановление ПКР, хоть и пока не полное, поприветствовали. Так, глава Минспорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что с 2016 года была проделана огромная работа.

"Благодарю Паралимпийский комитет за проделанную работу. Безусловно, конечно, на решение МПК повлияло решение о восстановлении РУСАДА, которое совсем недавно прошло 20 сентября 2018 года, и подтверждено восстановление уже в январе. Поэтому, действительно, мы планомерно двигались к этому событию. И поздравляю всех! В первую очередь, конечно, паралимпийцев", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПКР.

В свою очередь президент ПКР Владимир Лукин также отметил, что это решение стало возможным благодаря серьезной и длительной работе многих людей.

"И я очень рад, что эта работа принесла результат. Главное - это спортсмены. Спортсмены будут участвовать в двух Олимпиадах следующих в полноправном виде. Конечно, если мы выполним некоторые рекомендации, которые нам сделаны сейчас", - сказал Лукин.

По его словам, ПКР еще предстоит их внимательно изучить, но, по его мнению, в них нет ничего такого, что могло бы помешать работать в финансовом, и в антидопинговом плане. Все требования выполнимы.

"Поздравляю всех спортсменов и желаю им доказать, что они сильны не потому что у нас были там какие-то маневры и отступления от Fair Play, а потому что они работают, хорошо готовятся под руководством тренеров, и желаю им успеха", - добавил глава ПКР.

Решение о восстановлении также прокомментировали и в Олимпийском комитете России (ОКР). Глава ОКР Станислав Поздняков поздравил коллег из ПКР с восстановлением в правах.

"Сделан очень важный шаг, но предстоит еще много работы по выполнению предписаний МПК. Тем не менее, главное - это то, что теперь у наших паралимпийцев снова есть возможность принимать полноценное участие во всех международных соревнованиях, в Паралимпийских играх. Хотел бы в этой связи пожелать им новых побед и достижений!" – говорится в заявлении Позднякова.

Радостные известия прокомментировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что драматическая страница, связанная с допингскандалами в российском спорте, будет перевернута.

"Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. Вы знаете, что (президент РФ Владимир) Путин никогда не обделял их вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, а в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев", - сказал Песков журналистам, пожелав паралимпийцам РФ "и дальше радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом".

Между тем, МПК также огласил и список требований, который предстоит соблюдать ПКР. В частности, с этого дня ПКР должен соответствовать всем требованиям Всемирной антидопинговой программы и Антидопинговому кодексу МПК, РУСАДА должна соответствовать Кодексу ВАДА, ПКР должен будет представлять отчеты в МПК каждые полгода на протяжении следующих трех лет.

Кроме того, ПКР должен будет возмещать МПК все расходы из-за возросшего количества тестирований спортсменов РФ до 31 декабря 2022 года. Российские же спортсмены смогут принять участие в определенных соревнованиях (включая Токио-2020 и Пекин-2022) в случае выполнения спецтребований по тестированию.

Если же критерии не будут выполняться, то МПК может немедленно пересмотреть статус членства ПКР.

Тем временем в пресс-службе ПКР уже уточнили, что на Паралимпийские игры 2020 года получили возможность отобраться легкоатлеты, пловцы, стрелки и пауэрлифтеры. Однако им заново предстоит пройти международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях, чтобы отобраться на Игры – 2020.

В ПКР уточнили, что отборочными соревнованиями по плаванию и легкой атлетике станут чемпионаты мира 2019 года (плавание - июль-август, легкая атлетика - ноябрь), где будет разыграно 278 и 648 квот соответственно.

"По пауэрлифтингу квоты на игры распределяются по результатам мирового рейтинга, закрывающегося МПК в апреле 2020 года. Сборная команда России не принимала участие в чемпионате мира 2017 года и чемпионате Европы 2018 года, что является одним из квалификационных требований МПК к ПИ-2020", - отмечается в заявлении ПКР.

В ПКР отметили, что у сборной команды России по пулевой стрельбе еще сохраняются шансы для завоевания квот на Игры в Токио в 2019 и 2020 годах в случае допуска к международным соревнованиям.

Также в ПКР заверили, что активно готовят сборные к предстоящим XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио.

Членство ПКР было приостановлено накануне XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на основании доклада Ричарда Макларена. В результате российские паратлеты пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Критерии восстановления членства МПК озвучил в ноябре 2016 года, но позже, в январе 2018 года, отстранение продлили. Но тогда МПК принял решение допустить российских паралимпийцев до участия в Играх 2018 года в Пхенчхане в пяти видах спорта под названием "Независимый паралимпийский спортсмен" без демонстрации флага, герба и гимна.

Обозреватель Ксения Новикова

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