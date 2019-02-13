Неудачная посадка: шесть человек упали с трапа в аэропорту Барнаула
  
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С трапа в больницу

© РИА Новости. Максим Блинов
Interfax-Russia.ru – Шесть человек упали с трапа при посадке в самолет в аэропорту Барнаула. В произошедшем разбираются следователи.

Шесть человек упали 12 февраля с автотрапа при посадке в самолет в аэропорту Барнаула (входит в холдинг "Новапорт"). По факту произошедшего Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

"Предварительно установлено, что 12 февраля около 07.20 часов утра по местному времени в аэропорту Барнаула при посадке в самолет, осуществляющий рейс по маршруту Барнаул-Москва (Домодедово), произошел надлом стоики корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате падения с трапа самолета телесные повреждения различной степени тяжести получили четверо пассажиров, всех их госпитализированы в городскую больницу города Барнаула. У одного из пострадавших, как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в авиационных кругах, медики диагностировали перелом ноги. По его данным, ЧП произошло при посадке в самолет авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Также свою проверку по факту инцидента с автотрапом в аэропорту Барнаула начала и Транспортная прокуратура РФ.

"При посадке пассажиров в самолет произошло обрушение верхней площадки автотрапа. По данному факту прокуратурой проводится проверка в АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом - ИФ) на предмет исполнения требований федерального законодательства при оказании услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Она также подтвердила, что инцидент произошел в 03:30 по московскому времени при посадке пассажиров рейса N652 Барнаул - Москва авиакомпании "Уральские авиалинии". По ее словам, в результате падения травмы и ушибы получили шесть человек. Самолет вылетел к месту назначения (в Домодедово) 12 февраля в 05:35 по московскому времени.

Также инцидент с автотрапом в аэропорту Барнаула прокомментировали и в Министерстве транспорта Алтайского края.

"Руководством аэропорта города Барнаула имени Г.С. Титова издано распоряжение о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. Формируется комиссия для выявления причин опускания верхней площадки конструкции", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там же отметили, что данный автотрап, согласно регламенту, проходил проверку в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" "Интерфаксу" уточнили, что трап принадлежит аэропорту Барнаула (им же и обслуживается), поэтому перевозчик не имеет отношения к данному инциденту.

"По предварительным данным, причиной падения стало нарушение конструкции площадки самоходного трапа. В аэропорту Барнаула проводится расследование для установления обстоятельств происшествия", - отметили в пресс-службе компании.

Со своей стороны АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула, входит в холдинг "Новапорт") принесло извинения пострадавшим пассажирам и заявило, что намерено из собственных средств возместить им расходы на лечение и оплату нового перелета.

"У нас застрахованы только особо опасные объекты, связанные, к примеру, с ГСМ. Перрон же не входит в зону страхования", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

Была ли страховка от несчастных случаев у самих пострадавших пассажиров, в компании ответить затруднились.

"Была ли страховка от несчастных случаев у самих пассажиров, мы не в курсе", - сообщил "Интерфаксу" первый замгендиректора авиапредприятия "Алтай" Виктор Пацар.

По его словам, страховка авиакомпании начинает работать, когда пассажиры уже находятся на борту самолета.

Отметим, что эту же информацию "Интерфаксу" подтвердил и президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

"Происшествие не связано с самолетом и перевозкой. Соответственно, отвечать должен аэропорт. У многих аэропортов - "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Пулково", аэропортов, входящих в группу "Аэропорты регионов", аэропортов "Базэл Аэро" - имеются действующие договоры страхования ответственности перед третьими лицами. Основным риском, безусловно, рассматривается риск, связанный с повреждением воздушных судов. Но и на граждан покрытие распространяется", - отметил глава РНПК.

Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что пассажиры, пострадавшие при посадке в аэропорту Барнаула, были застрахованы в СК "АльфаСтрахование". Эту же информацию подтвердили в страховой компании.

"АльфаСтрахование" выступает официальным страховщиком авиационных рисков компании "Уральские авиалинии" и ожидает обращений за выплатами от пассажиров, пострадавших при посадке в самолет в аэропорту Барнаула", - отметил представитель страховщика.

Вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар пояснила "Интерфаксу", что "по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков посадка на воздушное судно и высадка входят в понятие "перевозка пассажира".

Обозреватель Наталья Пономарева

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