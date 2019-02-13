Сверхзвуковой, пассажирский

13.02.19 13:45

© РИА Новости. Максим Туманов

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к идее создания сверхзвукового пассажирского самолета. Минпромторг рассчитывает, что самолет будет спроектирован к 2026 году.

За создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе Ту-160 президент России Владимир Путин высказался в конце января 2018 года.

"Надо сделать гражданскую версию", - сказал Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин" в Казани.

Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144.

"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - сказал Путин, отметив, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Со своей стороны глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил главе государства, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

В этом году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил "Интерфаксу", что в России ведутся предпроектные исследования для создания сверхзвукового гражданского самолета.

"На протяжении последних лет консорциумы промышленных компаний и ученые в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолета. Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования", - рассказал Мантуров.

По его словам, "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолета - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

Вместе с тем глава Минпромторга считает, что сверхзвуковой авиалайнер не станет массовым продуктом на рынке.

"Учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолетов, потенциальная рыночная ниша для таких самолетов представляется довольно небольшой", - отметил министр.

По его расчетам, проектирование сверхзвукового гражданского самолета ожидается в 2022-2026 годах. Так, сообщил Мантуров, в 2020-2022 годах может быть разработано техническое задание на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолета, "создание такого демонстратора и проведение с его помощью натурных исследований, направленных на совершенствование аэродинамических характеристик и повышение весовой отдачи".

Затем, по словам министра, с 2022 по 2026 может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолета - этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

При этом, по его мнению, основное проблемой является отсутствие в России необходимой для создания такого самолета маршевой силовой установки, поскольку серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического ракетоносца Ту-160) не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

"Технические параметры проекта создания сверхзвукового пассажирского самолета, включая облик перспективного двигателя, могут быть рассчитаны по результатам работ, которые сейчас выполняются ЦАГИ", - сказал Мантуров.

Однако, отметил он, еще предстоит проделать большую работу по формированию пакета нормативной документации, чтобы отрегулировать процессы оценки соответствия для сверхзвуковых гражданских самолетов.

Между тем на необходимость создания подобного гражданского самолета президент РФ Владимир Путин еще раз указал 12 февраля в Казани.

Он напомнил, что на Казанском авиационном заводе реализован проект по доработке сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для Минобороны России.

"Мы сейчас в Казани реализовали блестящий проект: фактически создали новую машину Ту-160 для вооруженных сил - сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы. Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности.

Кстати, перспективы создания в России нового сверхзвукового гражданского самолета в конце января обсуждали и в компании "Туполев".

На данный момент в компании разработаны два варианта облика сверхзвукового делового самолета (СДС) - с фиксированной и изменяемой геометрией крыла. Также определены его предварительные характеристики: скорость полета должна составлять 1,8 - 2,0 Маха, дальность – 7 тыс. 500 км. В салоне может быть размещено 14 пассажирских мест бизнес-класса или 30 мест эконом-класса.

"Реализация проекта предполагается в два этапа. Первый этап - разработка самолета-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год. Второй этап - разработка опытного образца - первый вылет запланирован на 2027 год", - сообщил первый замначальника ПКЦ "Технические проекты" компании "Туполев" Михаил Никулочкин.

По его словам, стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включающих создание самолета-демонстратора, составит более 42 млрд рублей, стоимость опытно-конструкторских работ - 57 млрд рублей, а строительство серийного СДС обойдется примерно в 6 млрд рублей.

По предварительным расчетам цена билета бизнес-класса Москва-Хабаровск для получения прибыли авиакомпанией должна составить более 150 тыс. рублей, сказал Никулочкин.

В "Туполеве" считают разработанную концепцию СДС технически реализуемой, однако также отмечают несколько еще не решенных проблем. В их числе необходимость работ по снижению уровня звукового удара, подавлению шума на местности и разработке норм летной годности для сверхзвуковых пассажирских самолетов.

Кроме того, для новой машины потребуется создать перспективный двигатель, который должен обеспечивать заданные характеристики.

В свою очередь глава "Туполева" Александр Конюхов отметил, что в мире "есть некий ренессанс интереса к сверхзвуковым пассажирским самолетам", хотя "достаточное количество американских и европейских фирм занимаются разработками в области сверхзвуковой пассажирской авиации, строят демонстраторы".

"Мы на этот путь тоже встали - сделали расчеты, инженерные записки выпустили и будем потихоньку в этом направлении тоже двигаться", - пообещал Конюхов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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