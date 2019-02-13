Рунет под защитой

13.02.19 15:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Госдума одобрила в первом чтении законопроект об устойчивом Рунете. Он минимизирует возможность передачи за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи.

Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

"В подписанном президентом США документе декларируется принцип "сохранения мира силой". Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: "Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем", - говорится в записке.

По мнению авторов документа, все это еще раз подтверждает необходимость усиления защиты российских интернет-ресурсов.

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", - отмечают авторы законопроекта.

В нем также подчеркивается, что документ направлен, прежде всего, против угроз из-за рубежа. В частности, законопроектом определяются необходимые правила маршрутизации трафика.

"Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет", - подчеркивается в записке.

Также предлагается установить на сетях связи технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Они должны обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

"Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - отмечается в пояснительной записке.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 18 декабря сообщил, что правительство планирует гармонизировать предложенный этот законопроект со своим разрабатываемым вариантом. Он отметил, что цель закона - обеспечение стабильной работы российского сегмента интернета "в кризисных условиях", которые могут возникнуть либо по техническим, либо по политическим причинам.

Законопроект в целом поддержали Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязь, ФСО и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, представив замечания на него. По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, наибольшая часть затратных предложений, которые содержаться в законопроекте, уже учтена в программе "Цифровая экономика"

По словам авторов, законопроект не потребует дополнительных средств, они уже заложены в утвержденном бюджете до 2021 года.

"Дополнительных средств данный закон не потребует. Рассматривая здесь, в Государственной Думе бюджет 2019-2021 годы в строке, касающейся национальной экономики и информационного общества, уже все ресурсы были заложены на реализацию данной законодательной инициативы, поддержанной депутатами Госдумы и одобренной Советом Федерации", - сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, один из авторов закона Людмила Бокова.

По ее словам, "данный закон направлен на создание устойчивой инфраструктуры безопасного интернета, который может реагировать на любые ситуации всего интернета".

"То есть это безопасность фактически сетей на случай, если не только какие-то угрозы внешние могут быть, но и внутренние. Например, неустойчивый трафик или порывы сетей", - сказала Бокова.

Однако ранее авторы инициативы говорили, что на реализацию предлагаемых законопроектом мер потребуется около 20 млрд рублей. Также разработчики проекта утверждают, что его реализация не предполагает отключения пользователей от всемирной сети.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что "отключить интернет вообще невозможно, интернет как таковой будет работать, но пользоваться им будет в том виде, в каком он находится сейчас, невозможно".

По его словам, "интернет создавался Минобороны США, существуют в мире - и больше их существовать технологически не может - 13 корневых серверов, где хранятся все доменные имена".

"Все 13 серверов находятся в странах НАТО, в случае отключения этих корневых серверов все население РФ не в состоянии общаться ни внутри страны, ни внешне", - пояснил депутат.

Парламентарий не согласился со звучащими в СМИ опасениями на этот счет.

"Мы никого отключать не собираемся. Но мы находимся в состоянии угроз со стороны наших противников. Это - технологические, когда может быть нарушена работа интернета, информационные угрозы", - сказал Луговой.

В свою очередь Счетная палата не поддержала законопроект об устойчивом Рунете, отметив риски роста стоимости товаров и услуг в связи с его исполнением. В официальном отзыве на законопроект она высказала ряд замечаний. В отзыве отмечается, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату".

"Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета", - говорится в документе.

Кроме того, комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, рассмотрев инициативу, указала, что в текущей версии законопроект по некоторым пунктам является избыточным, а также несет риски ухудшения качества предоставляемых сервисов и даже отказа работы сетей связи в РФ.

Одним из существенных рисков в комиссии РСПП назвали создание системы централизованного управления сетью связи общего пользования РФ и рядом технологических сетей связи с помощью технических средств противодействия угрозам, которые операторы должны дополнительно устанавливать на своих сетях.

"С технической точки зрения указанная система централизованного управления может являться единой точкой катастрофического отказа для всей сети связи общего пользования РФ и ряда технологических сетей связи", – указали в РСПП.

Отзыв комиссии РСПП направлен начальнику управления президента РФ Андрею Липову, вице-премьеру РФ Максиму Акимову и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В то же время член фракции ЛДПР Андрей Луговой пошел на конфликт с руководством фракции и отказался отзывать свою подпись под законопроектом об устойчивой работе Рунета.

"Я не отзываю свою подпись, более того, я хочу как депутат еще и выступить (при обсуждении проекта закона - ИФ)", - сказал Луговой на заседании Госдумы во вторник. Так он отреагировал на выступление лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который на утреннем заседании палаты во вторник заявил: "Мы снимаем его фамилию (Лугового) - он не является автором этого закона, и фракция не будет голосовать за данный закон".

За отказ последовать призыву Жириновского и отозвать свою подпись к Луговому будут применены дисциплинарные меры, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

"В рамках действующего регламента мы постараемся применить к Луговому соответствующие меры ", - сказал он "Интерфаксу".

Жириновский перед началом пленарного заседания во вторник заявил журналистам, что "голосовать за закон о суверенном интернете не будем". Между тем, добавил он, здравое зерно в этой законодательной инициативе есть, поскольку страна должна быть готова к негативному воздействию на Рунет извне.

"Однако мы знаем позицию многих граждан, блогеров, которые болезненно относятся к любым покушениям на свободу в интернете", - добавил лидер ЛДПР.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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