Дым под водой

14.02.19 15:51

Фото сайта администрации Сибая

Interfax-Russia.ru – Экологической ситуацией на Сибайском месторождении в Башкирии займется рабочая группа Минприроды РФ. Суд обязал местную мэрию публиковать информацию о состоянии воздуха.

В середине декабря прошлого года жители города Сибай (Башкирия) в социальных сетях стали жаловаться на недомогания, вызванные запахом серы и смогом в воздухе. Причиной загазованности стало тление рудной породы в чаше карьера, где были выявлены два очага тления на глубине 400-450 м.

Сибайский карьер - один из самых крупных в мире - представляет собой воронку глубиной около 500 м и диаметром около 2 км. Открытую разработку месторождения Учалинский горно-обогатительный комбинат (УГОК) прекратил более 10 лет назад.

С 12 декабря 2018 года в городе был введен режим повышенной готовности. В свою очередь компания пообещала в десятидневный срок минимизировать последствия тления рудной породы в чаше неэксплуатируемого карьера, а после локализации очагов заняться рекультивацией карьера.

Однако в отведенный срок локализовать тление в карьере не удалось. В середине января было зафиксировано превышение в несколько десятков раз предельно допустимых концентраций диоксида серы в границах санитарно-защитной зоны Сибайского филиала УГОК. Позже в различных районах города также неоднократно отмечали превышение ПДК. На смог от горящего рудного карьера стали жаловаться и жители Челябинской области. Администрация Сибая рекомендовала ограничить прогулки в детских садах и отменить уроки физкультуры на улице для учеников школ.

По факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.251 УК РФ.

Специалисты комбината совместно с представителями научного сообщества приняли решение о "мокрой консервации" карьера.

"Зная, насколько это важно, руководством было принято решение пойти на беспрецедентные меры - это вопрос частичного подтопления дна сибайского карьера и подземных горизонтов горных выработок на этаже 469-549 (метров - ИФ)", - сообщил глава городской администрации Рустем Афзалов на встрече с местными жителями.

По его словам, эти меры позволят нам купировать процесс и остановить его. Причем, отметил Афзалов, речь уже не идет о том, чтобы реально локализовать процесс тления к 1 февраля.

"Сейчас, по данным Сибайского филиала, нам нужно 40 дней", - сказал он, добавив, что решение о подтоплении было принято с учетом мнения экспертов научно-исследовательских проектных институтов и специализированных организаций.

В свою очередь директор Сибайского филиала Учалинского ГОК Яудат Биккинов сообщил, что после того, как процесс окисления руды будет остановлен, воду откачают, что даст возможность восстановить предприятие.

По его словам, эксперты признали проводимые до сих пор работы по заливке карьера действенными, однако на это потребовалось больше времени, чем предполагалось ранее.

"Но ждать уже некуда. Получилось так, что очаги достаточно большие, серьезные, поэтому было принято решение, и руководство холдинга это утвердило", - сказал Биккинов.

По данным технического директора УГОК Ильяса Ахмедьянова, для заполнения чаши карьера водой понадобится порядка 400 тыс. куб.м. Ежедневно в соответствии с техническими возможностями будет подаваться около 10 тыс. куб.м воды. Таким образом, работы займут полтора месяца.

"Когда я приезжал сюда в прошлый раз, то давал поручение завершить работы до 1 февраля. Но ситуация оказалась гораздо более сложной. Поэтому к 1 февраля у нас будет завершен проект, и мы приступим к основному этапу работ – подтоплению. К 20 марта шахта должна быть подтоплена в соответствии с теми параметрами, которые предписаны проектом. Мы ожидаем позитивного эффекта от наших действий", - заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

К подтоплению приступили с 8 февраля.

Между тем глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил сформировать рабочую группу по экологической ситуации в Сибае. Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного оценке возможных экологических, социальных, природоохранных, техногенных и других видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском месторождении.

По информации управления Росприроднадзора по Башкирии, окисление серосодержащих медно-цинковых руд на северном и южном борту Сибайского карьера началось еще в ноябре 2018 года. Тогда же Учалинский ГОК разработал проект ликвидации возгорания "методом засыпки глино-породной смеси с борта карьера путем направления селевого потока".

Прокладку трубопровода для подачи заиловочной смеси начали еще в начале декабря прошлого года, а с середины января количество работающей техники и подаваемой смеси было увеличено в два раза. Тем не менее, принимаемые меры не привели к ожидаемому эффекту.

Росприроднадзор констатировал, что Сибайский филиал УГОК в недостаточном объеме и качестве осуществлял мониторинг геологической среды, а также за состоянием атмосферного воздуха.

"Компанией не были приняты исчерпывающие меры по предотвращению самовозгорания и минимизации загрязнения атмосферного воздуха, угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, что привело к возникновению социальной напряженности в городе", - сообщили в министерстве.

По результатам проверки юридическому лицу были выданы предписания об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства, ведется работа по привлечению виновных лиц к ответственности.

Наряду с этим городской суд башкирского Сибая признал незаконным бездействие местной мэрии, не предоставлявшей горожанам актуальной информации о загрязнении воздуха.

"Признать незаконным бездействие администрации городского округа город Сибай, выразившееся в не информировании населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий", - говорится в решении, опубликованном на сайте горсуда.

Таким образом судья частично удовлетворил иск, поданный городской прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц.

Суд обязал администрацию Сибая каждые два часа информировать население о состоянии атмосферного воздуха в суммарной концентрации загрязняющих веществ, выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий.

Прокурор в своем иске также требовал обязать мэрию принять меры "по координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха, а именно по ликвидации очагов окислительных процессов". В удовлетворении этой части иска суд отказал.

"Законодатель не наделил органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха", - говорится в решении суда.

В свою очередь в мэрии Сибая сообщили, что будут обжаловать вердикт первой инстанции.

В администрации обратили внимание на то, что с 11 декабря мэрия Сибая регулярно размещала в СМИ информацию о мерах предосторожности, проводила круглые столы по выяснению причин происшествия, ежедневно публиковала отчеты о замерах, выпустила для жителей памятку о защите от смога, информировала о том, как УГОК ликвидирует очаги окисления. Кроме того, администрация транслировала и транслирует в режиме онлайн на официальных ресурсах все совещания и заседания комиссии по ЧС.

"Все, что можно было сделать, мы делали и делаем. Мы живем здесь, любим наш город и также стремимся к тому, чтобы наш город был, как и раньше, центром притяжения Зауралья, чистым и экологически безопасным", - заявил глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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