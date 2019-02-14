Защитить прекрасное

14.02.19 17:21

© РИА Новости. Сергей Пятаков

Interfax-Russia.ru – Третьяковка установила новую охранную систему после кражи картины Куинджи. Другие музеи тоже отмечают необходимость усилить меры безопасности.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан в поселке Заречье Московской области.

Чтобы не допустить подобных прецедентов, в галерее установили новую охранную систему комплекса "Стрелец-Часовой". И намерены за счет дополнительных спонсорских средств установить третий рубеж охраны на всех временных проектах, которые откроются весной и в начале лета 2019 года, в том числе на выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.

Как пояснил журналистам исполнительный директор группы компаний "Стрелец" (производит охранные системы) Михаил Левчук, система, подобная "Стрелец-Часовой", несколько лет внедряется Минобороны РФ. Она обеспечивает безопасность военнослужащих, стоящих в карауле, и в случае нештатной ситуации (снятия браслета, неподвижности бойца в течение 45 секунд, оставления поста) сигнал с браслета на руке у часового по защищенным каналам поступает на командный пункт.

В галерее датчики установили на картины, а персонал получит спецбраслеты и пульт управления.

"Как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт. Браслеты надевают охранник и смотритель. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку", - рассказал разработчик, добавив при этом "не все картины нужно охранять: только те, что в карман можно запихнуть".

В свою очередь в Союзе музеев России призвали улучшить систему охраны экспонатов и внедрить новые системы охраны.

В документе отмечается, что в настоящее время музеи не могу в полной мере обеспечить безопасность экспонатов. Для построения эффективной системы охранной сигнализации необходимо создание трех рубежей: охрана периметра здания, охрана объема экспозиционного зала, охрана витрин или отдельных экспонатов.

"К сожалению, на сегодняшний день музеи фактически не имеют возможности выстроить третий рубеж безопасности, так как широко зарекомендовавшей себя надежной отечественной системы для охраны отдельного предмета, в частности картин, нет, а подобные зарубежные системы стоят дорого, как на этапе внедрения, так и на последующих этапах эксплуатации. В связи с этим, представляется целесообразным поддержать разработку российских систем радиоканальных датчиков охраны музейных предметов, соответствующих по уровню и качеству мировым аналогам",- говорится в сообщении.

Также в письме отмечается необходимость совершенствования систем видеонаблюдения. Авторы считают, что сейчас такие системы выполняют скорее вспомогательную функцию при анализе произошедших событий.

"Однако внедрение комплексных систем видеоконтроля и видеоаналитики с высоким разрешением видеопотока, длительным хранением данных, позволит создать инструмент, который может не только способствовать расследованию правонарушений, но и предотвращать их", - отмечается в сообщении.

О несовершенстве систем безопасности в музеях столицы говорят и сами сотрудники. Так, в беседе с Interfax-Russia.ru директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина отметила, что, несмотря на наличие техники, решающим остается человеческий фактор.

"В экспозиционных залах установлены датчики движения, они включаются в ночное время. В дневное время вся надежда только на смотрителей. По всем залам установлены камеры видеонаблюдения, охранники могут видеть, что происходит в каждом зале. Но не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор, когда охранник смотрит куда угодно, только не на мониторы", - пояснила Анна Клюкина.

Также собеседница Interfax-Russia.ru уточнила, что все ценные экспонаты музея хранятся в специальных закрытых витринах.

"Если мы берем на выставки ценные предметы из других музеев, то подводим сигнализацию к витринам", - отметила Клюкина.

Она также отметила, что во время переезда из старого здания пропал экспонат. но вора удалось найти.

"Была совершена кража в ночное время, правоохранительные органы вора нашли, а экспонаты вернули", - рассказала Анна Клюкина.

Собеседница Interfax-Russia.ru также считает, что кражу в Третьяковской галерее можно было предотвратить, если бы в учреждении была установлена надежная система безопасности.

"Теоретически, так во многих галереях за рубежом, должны быть установлены лучи безопасности, при пересечении которых тут же раздается звонок и охранник разбирается в ситуации. Это хорошая система, человек не видит датчиков либо проводков, но стоит пересечь определенную линию, как раздается резкий сигнал. Если в постоянной экспозиции это еще можно сделать (хотя, конечно, дорого), то на каждой выставке проблематично", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Новую систему безопасности также внедряют в других российских музеях.

"Сейчас в нашем музее идёт внедрение системы безопасности, которая обеспечивает сохранность предмета, находящегося в ручном доступе, при перемещении объекта на 1 см. Сигнал сразу же поступает на пост охраны", - рассказал Interfax-Russia.ru заместитель директора музея космонавтики Вячеслав Климентов.

Он подчеркнул, что для музея, который посещает более 650 тыс. человек в год, очень важна безопасность экспонатов. Поэтому в учреждении установлены современные системы безопасности и видеонаблюдения, которые обеспечивают многостороннюю защиту экспонатов. В том числе работает система блокировки дверей, которую можно активировать в случае необходимости.

"В прошлом году была история про сурдокамеру (помещение со звуконепроницаемыми стенками для проведения различных исследований - ИФ). Важно отметить, что она находилась в руинированном состоянии и не являлась музейным предметом, поэтому располагалась на охраняемой стоянке, где оценивалась возможность ее восстановления. Оттуда сурдокамера была похищена. Преступники задержаны и осуждены", - добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Впрочем, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), две трети россиян (65%) считают, что в музеях предпринимаются недостаточные меры для защиты экспонатов. Обратного мнения придерживаются 22% опрошенных, причем среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля выше – 30%.

Более 20% респондентов винит руководство музея в случае пропажи музейных экспонатов. Каждый десятый (9%) полагает, что в таких случаях виноваты охранники, а 3% винят смотрителей музеев. Тем не менее, более трети участников опроса (37%) считают, что в подобных случаях в равной степени виноваты все сотрудники музеев, а 18% опрошенных видят проблему в слабых охранных системах и никого не винят.

Некоторые специалисты говорят о том, что к вопросу безопасности музеев нужно подходить комплексно. А начать стоит с доработки законодательной базы.

"На данный момент законодательная база, регламентирующая музейное дело в нашей стране, достаточно обширна, но по мнению экспертов - объективно устарела и не имеет системного характера, к тому же содержит много пробелов. Вопросы безопасности музейных экспонатов, а также посетителей, пришедших насладиться шедеврами культурного наследия, должны быть решены на государственном уровне. Необходим закон, с четко прописанными положениями о мерах безопасности с учетом специфики организации учреждений культуры музейного типа" – считает эксперт по комплексным мерам безопасности Игорь Ляндом.

В настоящее время в музеях проводятся проверки систем безопасности и условий хранения экспонатов.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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