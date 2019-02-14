Санкции без правил

14.02.19 18:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Американские сенаторы предлагают ввести новые санкции против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом". В РФ назвали это рэкетом.

Новый "санкционный" законопроект группа американских сенаторов представила 13 февраля. Документ предусматривает введение дополнительных санкций против России в ответ на якобы "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом" и события, связанные с украинским кризисом.

Авторами проекта стали республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Бобо Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

Новые санкции в проекте разбиты на две части. Первая включает в себя санкции в ответ "на вмешательство Кремля в демократические институты за рубежом". В этом разделе предлагается ввести санкции в отношении российских банков, которые "поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов в других странах", на инвестиции в российские проекты СПГ за пределами РФ, санкции в российском киберсекторе, санкции в отношении суверенного долга России, а также в отношении политических фигур, олигархов и членов их семей и других, способствующих незаконным и коррупционным действиям.

Вторая часть законопроекта предполагает ответ на "агрессию Кремля на Украине". Эта часть документа предполагает введение санкций в отношении 24 агентов ФСБ, признанных соучастниками в нападении на 24 украинских моряков, задержанных Россией.

Кроме того, предусмотрены санкции в отношении российского кораблестроительного сектора, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире.

Также предусмотрены санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

По словам Линдси Грэма, основная цель законопроекта – ввести действительно значимые санкции против России.

"Санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются самыми мощными, из когда-либо принятых", – отметил Грэм.

Соавтор документа, сенатор Гарднер, подчеркнул, что "Россия одержима идеей подорвать международное право и уничтожить глобальный мировой порядок во главе с США". Он также отметил, что рад присоединиться к коллегам в работе над законопроектом, упомянув, в частности, что ему принадлежит идея "определить Госдепартаменту США, заслуживает ли Россия назначения в качестве страны-спонсора терроризма".

На этом предложения сенаторов не заканчиваются. Среди других "нововведений" американских сенаторов – отчет об активах президента РФ Владимира Путина, отчет об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, требование от американских страховых компаний отчета о владельцах-бенефициарах организаций, приобретающих жилую недвижимость по высокой цене, и ряд других.

В Кремле готовящиеся санкции назвали рэкетом, подчеркнув, что они направлены на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса.

"Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход, иногда граничащий с рэкетирством", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с госучастием - "это не что иное, как попытка нечестной конкуренции".

"Мы с этим не согласны, мы считаем это неприемлемым, считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правила международной торговли и иметь очень пагубные последствия", - сказал Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американским сенаторам пора задуматься о санкциях в отношении собственных политиков.

"Как у нас принято говорить, это уже случай медицинский. А если говорить серьезно, то мне кажется, что, исходят из того, что США натворили в мире за последние годы, даже если взять одно десятилетие, то, мне кажется, что пора задуматься и Сенату, и Конгрессу, относительно санкций в отношении самих себя, в отношении собственных политиков. Столько разрушений было ими совершено во всем мире", - заявила она журналистам на брифинге.

Между тем первый зампред Центробанка России Сергей Швецов выразил мнение, что, в случае принятия эффект от новых санкций будет меньше, чем в 2014 году.

"Даже если законы какие-то по санкциям будут приняты, у нас уже достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны. Эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он будет сейчас гораздо меньше", – сказал Швецов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В свою очередь президент-председатель правления Сбербанка России Герман Греф отметил, что риски новых антироссийских санкций выросли, но пока не касаются крупнейших банков страны.

"Риски, конечно, увеличились. Мы видели это по реакции рынка: наши акции сразу, акции российских компаний припали, и рубль отреагировал на это. Я бы не хотел сейчас оценивать степень этих рисков. Пока крупнейшие банки там не числятся, и, насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет, но очень тяжело предсказывать течение политических процессов в США. Мы понимаем, что это политический процесс", - заявил Греф журналистам.

По его мнению, нужно готовиться к развитию самых неблагоприятных ситуаций, но как будут развиваться события на самом деле – еще предстоит узнать. По словам Грефа, пока Сбербанк не назван в числе банков, на которые могут быть расширены новые санкции.

В то же время, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов заявил, что предложенные санкции могут негативно сказаться на России.

"В любом разе санкции негативно сказываются на всей промышленности РФ, потому что только-только Moody‘s поправило инвестиционный рейтинг нашей страны. Конечно, это сразу отражается на рейтинге всех субъектов экономической деятельности РФ", - сказал он журналистам.

Алекперов подчеркнул, что в компании будут готовиться и адаптироваться к той ситуации, которая сложится.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что предложенные санкции США, очевидно, направлены на усиление конкурентоспособности американских компаний.

"Очевидно, что санкции (отражают - ИФ) стремление таким методом усилить свою конкурентоспособность, конкурентоспособность американских компаний. Взять вариант санкционный о СПГ. (...) Очевидно, все понятно. Здесь не могу сказать, что карты раскрылись. За политическими мотивами существует чёткое позиционирование своих интересов, протекционзим, торговые войны", - прокомментировал он законопроект сенаторов США в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, новый документ призван помешать реализации нового СПГ-проекта "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2". "

"Я хочу сказать, что в любом случае мы этот проект, "Арктик СПГ 2", будем реализовывать, поскольку есть у нас ресурсы. Даже и при поддержке бюджета, мы, кстати, готовы рассматривать возможности государственных средств, поскольку наш Фонд национального благосостояния (ФНБ) в этом году превысит отметку 7% ВВП, и мы можем, будем задействовать этот ресурс для вложения средств в этот проект", - заявил Силуанов в интервью радио "Business FM".

Глава Минфина также не исключил, что в случае принятия нового санкционного пакета могут быть задействованы государственные ресурсы для вложения в проект.

"Если вдруг санкционный пакет сработает, если такие решения будут приняты, и если вдруг иностранные инвесторы будут реагировать на санкции, я не исключаю, что наши государственные ресурсы, в том числе, средства ФНБ, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы для вложения в этот проект. Этот проект очень рентабельный будут это российские инвесторы или иностранные, если иностранные откажутся, найдем ресурсы", - сказал министр в ходе сессии Сочинского инвестиционного форума.

Глава Минэнерго Александр Новак также подчеркнул, что новый законопроект американских конгрессменов - это неконкурентные способы борьбы за отдельные рынки.

"Это понимаем не только мы, но и европейские коллеги, которые столкнулись с очень сильным давлением по таким проектам, как "Северный поток 2" или по поставкам российского газа в Европу, при этом продвигаются свои поставки сжиженного природного газа из-за океана. Это просто неконкурентные методы борьбы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Впрочем, министр заявил, что российский ТЭК "готов к развитию любых ситуаций".

Обозреватель Ксения Новикова

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