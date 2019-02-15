Нашествие на острова

15.02.19 17:16

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru - Российские военные подключились к решению проблемы нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля. Изучением ситуации занялась группа ученых.

Численность белых медведей в районе поселка Белушья Губа на архипелаге Новая Земля (Архангельская область) начала увеличиваться в конце прошлого года, и в начале февраля там обнаружили 52 белых медведя.

Причем, по информации местных властей, животные стали чаще появляться и на территории поселка. Отмечались случаи агрессивного поведения белых медведей – они преследовали людей, заходили в жилые и служебные помещения. Каждые сутки на территории поселка находились от шести до десяти белых медведей.

Чтобы прогнать их из поселка использовали технику, шумовые и световые средства, однако дикие животные уже не реагировали на все эти внешние раздражители, так как привыкли к жизни в непосредственной близости от людей.

От жителей и коллективов школ и детских садов поступали многочисленные заявления с требованием обеспечить безопасность проживания на территории муниципального образования.

9 февраля в городском округе "Новая Земля" был введен режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей.

Для обеспечения безопасности на площадках в детских садах были установлены дополнительные ограждения, детей и взрослых транспортом доставляли на службу и работу и регулярно патрулировали территорию.

По словам главы муниципального образования "Новая Земля" Жиганши Мусина, раньше к людям не выходило так много белых медведей.

По мнению местных властей, главная причина нашествия хищников на Новой Земле - изменение климата.

"Для сравнения: в 80-х годах даже в летний период лед вокруг Новой Земли полностью не таял, а сейчас, если посмотреть на космические снимки, льда нет, в зимний период лед становится у берегов очень поздно. Основное пропитание медведей как раз на кромке льдов. Соответственно медведи, в отсутствии пропитания, тянутся к человеческому жилью, на запах пищи", - рассказал "Интерфаксу" Мусин.

При этом он назвал открытые свалки вторым по значимости фактором массового появления медведей в Белушьей Губе.

"Свалки существуют с 1954 года. Я на Новой Земле с 1983 года, но такого количества медведей в поселке никогда не было. Конечно, один-два медведя заходят, такое бывает. Да, военные раньше относились к экологии по-хамски, но сегодня ситуация меняется - принимаются программы по уборке Арктики, территориальные схемы по обращению с отходами. К 2020 году у нас планируется полностью ликвидировать все свалки ТКО и построить мусоросжигательный завод", - добавил Мусин.

По его словам, несмотря на то, что в настоящее время в поселке постоянно присутствуют от 5 до 10 медведей, деятельность предприятий и организаций не нарушена, все продолжают работать в штатном режиме, усилив меры предосторожности и охрану.

Кроме того, действует запрет на выход из помещений в одиночку - это является обычной практикой на арктических предприятиях, находящихся в зоне ареала хищников.

Между тем, Росприроднадзор отказал в выдаче разрешения на отстрел особенно агрессивных особей. В ведомстве сформировали научную группу, которая должна на месте изучить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. В состав комиссии вошли сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Росприроднадзора и национального парка "Русская Арктика".

Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных удастся прогнать без применения оружия. В то же время, если их не удастся отпугнуть, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности.

Специалисты также попросили помощи у военных, Минобороны РФ пообещало помочь с решением проблемы.

"Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны России совместно с руководством городского округа "Новая Земля" Архангельской области принимает меры по исключению угроз безопасности жителям поселка Белушья Губа от агрессивного поведения белых медведей, количество которых резко увеличилось в начале февраля", - сообщила официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

Кроме того, в качестве первоочередной меры принято решение о переносе с 2021 на 2019-2020 годы сроков строительства на архипелаге современного мусоросжигательного комплекса, который будет соответствовать экологическим нормам.

Вместе с тем, по данным российских военных, понижение температуры способствовало формированию устойчивого ледового покрова, и белые медведи вернулись к естественному способу добычи пропитания - охоте на тюленей.

Власти также констатировали сокращение числа белых медведей в поселке. Так, рассказал "Интерфаксу" глава муниципального образования "Новая Земля", утром 15 февраля патруль насчитал всего трех хищников.

"Судя по всему, это те самые медведи, которые живут здесь всегда. Предполагаем, что уже сегодня или завтра режим ЧС можно будет снять", - сказал Мусин.

По его словам, оперативная группа ученых уже прибыла на архипелаг Новая Земля и приступила к изучению ситуации с белыми медведями.

"Ученые будут работать здесь несколько дней. Мы ждем от них рекомендации", - рассказал глава муниципалитета.

По мнению экспертов, участившиеся встречи белых медведей с людьми – настоящая проблема.

"Ситуация тяжелая, и связана она с тем, что у медведей просто нет других источников пищи на сегодняшний момент, поэтому они пришли на свалки. По идее они должны были оставаться на льдах, и питаться тюленями, как им положено по биологии", - считает директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин.

По его словам, аналогичные ситуации происходят на Чукотке и других северных территориях. На Новой Земле, по мнению эксперта, ситуация будет ухудшаться из-за таяния льдов.

"Соответственно, вероятность конфликтов будет только обостряться, к этому надо готовиться заранее: вкладывать деньги, вкладываться в образование людей. Для них это стрессовая ситуация: медведи чуть ли не в окна лезут", - заявил Честин "Интерфаксу".

Он рассказал, что у WWF есть проект по работе с местным населением, обучению граждан тому, как в таких ситуациях избегать конфликтов. Так, на Чукотке с местными жителями реализуется программа "Медвежий патруль".

"Когда медведи оказываются на берегу, местные жители находят трупы моржей и свозят в место, удаленное от населенных пунктов, где создаются места кормежки. Этот опыт надо распространить, мы занимаемся этим на Таймыре, в Якутии, Новая земля также должна быть частью программы. К сожалению, Новая Земля - абсолютно закрытая территория, специалисты туда приехать не могут, что создает дополнительные проблемы", - отметил Честин.

По его мнению, для решения проблемы с нашествием белых медведей на Новую Землю необходимо привлечь профессиональных биологов, такие специалисты есть, например, в WWF, а также Институте проблем экологии и эволюции РАН.

Обозреватель Анастасия Николаева

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