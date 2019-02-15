Спасатели с опытом

15.02.19 19:36

© РИА Новости. Александр Ковалев

Interfax-Russia.ru – Кожемяко пригласил в Приморье сына известного французского исследователя океана Кусто и его коллег, чтобы помочь косаткам и белухам из бухты Средняя.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил в Приморье известного океанографа Жана-Мишеля Кусто (старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто) и его коллег, которые предлагали свою помощь в спасении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

"Приглашаю в Приморский край известного исследователя океанов и защитника окружающей среды Жан-Мишеля Кусто и его коллег-ученых, которые предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих. У сына выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто, несомненно, богатый опыт в адаптации животных и возвращении их в океан", - процитировала агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-служба администрации Приморья слова губернатора.

Глава региона отметил, что знает о происходящем с животными в бухте Средняя. Точно так же, как и все неравнодушные жители края, он хочет, чтобы она разрешилась самым благоприятным образом.

"Сегодня решение по этим животным остается за судом. И я надеюсь, что оно будет справедливым. Со своей стороны могу сказать, что Приморский край и я, в частности, окажем максимальную поддержку и помощь в спасении этих млекопитающих", - пообещал Кожемяко.

Глава региона напомнил, что по его поручению в бухту выезжали ученые ТИНРО-Центра, которые осмотрели животных и проверили условия их содержания. Тогда специалисты пришли к выводу, что состояние млекопитающих удовлетворительное, а их вольеры достаточно глубокие и оснащены тепловыми пушками, ионизаторами и очистителями воздуха. Ученые также высказали мнение, что в данный момент выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни, а опыта реадаптации в России нет.

"Более того, для белух Приморье - не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Процесс перевозки косаток в естественную среду обитания - Охотское море - крайне сложный и требует участия квалифицированных специалистов. Кроме того, серьезные вопросы вызывает их социализация, смогут ли они примкнуть к диким стадам или нет", - делится своими размышлениями губернатор.

В свою очередь российские экологи, развернувшие масштабную кампанию по спасению косаток и белух из "китовой тюрьмы", утверждают, что адаптировать морских млекопитающих к самостоятельной жизни в океане еще возможно. Они разработали план действий и нашли ученых, имеющих соответствующий опыт.

"Всех животных, которые находятся в китовой тюрьме в бухте Средней в Приморье, можно и нужно реабилитировать с последующим выпуском на свободу. Мировой опыт реабилитации есть, тем более что косатки и белухи в бухте Средней находятся непродолжительное время", - заявила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" юрист региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Наталья Лисицына.

Она отметила, что у российских ученых действительно нет опыта реабилитации косаток, но такой опыт есть у их иностранных коллег, которые готовы приехать в Приморье.

"Такие специалисты есть и они готовы приехать в Приморье, если их приезд будет одобрен. Это специалисты международного уровня, у них большой опыт успешной реабилитации и выпуска на свободу косаток, которые долгое время находились в неволе", - сказала Лисицына, по всей видимости, имея в виду и Жана-Мишеля Кусто.

Однако, по ее словам, чтобы спасти животных нужно, прежде всего, как можно скорее официально освободить их из "китовой тюрьмы". После этого иностранные ученые уже смогут оценить состояние млекопитающих, а также дать рекомендации - где, когда и как выпустить их в их родную стихию.

Между тем, как сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, операция по освобождению морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае, начнется в самое ближайшее время.

"Есть все основания утверждать, что освобождение морских млекопитающих, заложников ситуации в бухте Средняя Приморского края, произойдет в самое ближайшее время", - заявил Кобылкин.

По его словам, участие в операции будут принимать государственные инспекторы Росприродназора, представители Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, СУ СКР по Хабаровскому краю и специалисты ряда НИИ.

"Речь идет о начале мероприятий по осмотру животных для подтверждения их текущего состояния, и принятия дальнейших решений о точном времени и способе их выпуска из вольеров", - отметил Кобылкин.

По данным Минприроды РФ, ранее Росприроднадзор возбудил административные дела за невыполнение требований по оборудованию участка данного водного объекта, очистке акватории от загрязнений и проведению государственной экологической экспертизы. Данные требования имеют непосредственное отношение к содержанию морских животных. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.

"Вылов морских животных был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям. Разрешения на вывоз за пределы РФ указанных животных Росприроднадзором, в чьих полномочиях находится именно этот вид разрешения на вывоз, не выдавались", - отметили в министерстве.

Между тем, как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, косаткам и белухам перед выпуском на свободу потребуется несколько месяцев адаптации.

Напомним, что в начале февраля по факту ненадлежащего содержания косаток и белух в бухте Средняя в Приморье СУ СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Это уже второе уголовное дело, которое следственные органы возбуждают в связи с историей об отлове косаток и белух. Первое дело расследуется в рамках статьи о незаконной добыче водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и СКР выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просили надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных.

В декабре из вольеров исчезли три белухи. Отловщики утверждают, что они уплыли, экологи уверены, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе в рамках проверки Приморского управления Пограничной службы ФСБ РФ, сообщили, что кожные покровы шести из 11 косаток изменились, одна из них совсем не активна и выглядит больной. Акватория, где находятся вольеры, покрыта льдом, при этом пребывание во льдах нетипично для косаток.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"