Отложенное правосудие

18.02.19 13:36

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru - Суд арестовал заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря. Его подозревают в растрате и присвоении денежных средств.

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца заключил под стражу заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) по организационному развитию Ивана Благодыря.

"Ивана Валентиновича Благодыря заключили под стражу на два месяца, до 8 апреля. Решение было вынесено 10 февраля", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Фрунзенского районного суда.

По его словам, Иван Благодырь подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он проходит по одному делу с ранее арестованным исполнительным директором Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) Виктором Милушем.

"Уголовное дело было возбуждено в отношении Виктора Милуша и в отношении Ивана Благодыря, а также в отношении иных неустановленных лиц. В отношении Милуша - по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере), в отношении неустановленных лиц – ч.5 ст. 33 УК РФ (пособничество), ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - уточнил представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.

Как сообщалось, Фрунзенский районный суд арестовал исполнительного директора ДЭК в ноябре 2018 года. Под стражей он пробудет до 28 февраля, после чего его арест, скорее всего, снова продлят, поскольку, по мнению следствия, "Милуш может скрыться или оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства преступной деятельности или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Милуш является членом правления и членом совета директоров ДЭК, а также депутатом Законодательного собрания Приморского края (член партии "Единая Россия" с 2006 года), где входит в состав комитета по бюджетно-налоговой политике и финансов.

Иван Благодырь же за свою жизнь успел сменить множество мест работы. Так, в 1997-2001 годах был заместителем гендиректора по маркетингу и финансам Красноярской ГРЭС-2, затем работал в ОАО "Кузбассэнерго", после этого занимал посты советника председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России", главы ОАО РАО "ЕЭС Востока" и ЗАО "Инновационная компания САН". С 2008 по 2009 год Благодырь был генеральным директором "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК, группа "РусГидро"), а с июня 2012 года по октябрь 2013 года занимал должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В декабре 2014 года он стал исполняющим обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, однако уже в 2005 году - после возбуждения уголовного дела в отношении экс-губернатора региона Александра Хорошавина - покинул этот пост. В 2017 году Благодырь устроился зампредом Сибирского отделения РАН по организационному развитию.

9 февраля 2019 года он был задержан в Новосибирске в рамках расследования, инициированного приморскими следователями, и отправлен во Владивосток. С какой именно историей связаны аресты Милуша и Благодыря – правоохранители пока не сообщают. Ранее в СМИ появилась информация о том, что их подозревают в хищении средств, предназначенных для борьбы с лесными пожарами. Насколько она соответствует действительности – не известно.

Между тем, как написала на своей странице в соцсети Facebook депутат горсовета Новосибирска от новосибирского Академгородка Наталья Пинус, следственные действия в отношении Благодыря связаны с "вопросом почти десятилетней давности".

"Согласно имеющейся у меня информации, правоохранительные органы проводят расследование по вопросу почти десятилетней давности. Надеюсь, в ближайшее время вопрос будет исчерпан, и Иван Валентинович (Благодырь – ИФ) вернется к исполнению своих обязанностей", - написала она.

При этом Пинус подчеркнула, что сам факт заключения Благодыря под стражу еще не говорит о его виновности.

"По существующему законодательству, у правоохранительных органов есть возможность задерживать людей на определенный срок. При этом это не означает, что человек виновен или ему предъявлено обвинение. Насколько мне известно, такого статуса у Ивана Валентиновича нет", - добавила она.

В Сибирском отделении РАН арест Благодыря никак не комментируют. Возможно, еще и потому что визит приморских следователей в Новосибирск совпал с новым витком спора о судьбах имущественного комплекса СО РАН.

"Сейчас этот вопрос перенесен для дальнейшего обсуждения. В Новосибирске мы будем продолжать работу с руководством области, мэрией города и территориальным управлением министерства науки и высшего образования РФ по судьбе имущества. СО РАН не держится за непрофильное имущество, но нам надо договориться, как оно будет использоваться, какова будет система управления им. Без понимания этих моментов развивать Академгородок будет невозможно", - приводит издание "Наука в Сибири" слова председателя СО РАН академика Валентина Пармона.

Отмечается, что к настоящему времени прошло уже два заседания специальной согласительной комиссии.

Как сообщалось, Совет старейшин Сибирского отделения РАН обратился к руководству страны по поводу возможной передачи федерального имущества, находящегося в оперативном управлении СО РАН, в новую ведомственную структуру. Письмо, подписанное от имени Совета старейшин СО РАН экс-председателем отделения Николаем Добрецовым, было опубликовано на сайте СО РАН.

"Мы крайне обеспокоены намерением правительства РФ в ближайшее время инициировать процесс передачи федерального имущества, находящегося в оперативном управлении Сибирского отделения РАН, в некоторую новообразуемую ведомственную структуру", - говорится в письме.

Отмечается, что часть объектов, находящихся в оперативном управлении СО РАН, имеет прямое отношение к науке и образованию: библиотеки, архивы, музеи, выставочный центр, учебные помещения и т.п.

"Ряд активов Сибирского отделения, ошибочно именуемых "непрофильными", уже используются или запланированы к использованию для реализации проектов развития в рамках комплексного плана "Академгородок 2.0", в том числе - создания высокотехнологических производств", - говорится в сообщении.

Аналогичное письмо от имени Совета научной молодежи СО РАН опубликовано в издании "Наука в Сибири".

Территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ по СФО по этому поводу пока не высказывалось.

Обозреватель Наталья Пономарева

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