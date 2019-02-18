Очки для полиции

18.02.19 14:10

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.

Департамент информационных технологий города Москвы заказал разработку очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц для полицейских столицы. Когда гаджет попадет к правоохранителям – пока не известно, проект находится на стадии тестирования. Подобные гаджеты могут стать альтернативой мобильным приложениям для распознавания лиц.

"Разница в том, что полученная от системы информация отображается на экране очков. Подобное решение дает возможность полицейским более оперативно реагировать на информацию и иметь большую свободу действий, так как их руки не заняты телефонами. Тестируются разные варианты устройств от различных производителей", - рассказал Interfax-Russia.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий города Москвы Сергей Макаров.

Также спикер подчеркнул, что "выводы о целесообразности использования очков дополненной реальности в работе правоохранительных органов, и об эффективности подобных решений в настоящий момент еще не сделаны". Поэтому говорить о постоянном применении подобных устройств в повседневной работе столичной полиции пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что система распознавания лиц в 2019 году охватит всю Москву. Власти столицы планировали полностью заменить видеокамеры на технологии нового поколения и в результате запустить систему распознавания лиц, которая будет вычислять находящихся в розыске преступников.

"Чтобы улучшить безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе наших правоохранительных органов. Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске", - сказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, "это новый уровень безопасности, это новый уровень технологического оснащения и правоохранительных органов, и в целом городских служб".

Как отметил мэр, первые эксперименты, проведенные в московском метрополитене и ряде районов, дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны.

"Я думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов", - подчеркнул он.

Глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов также считает правильным решением использование системы видеофиксации "Безопасный город", элементы которой установлены в различных частях Москвы.

"Использование системы "Безопасный город" позволило раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев, более 300 грабежей", - сообщал он.

В октябре 2018 года замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис сообщал, что систему распознавания лиц планируется протестировать в российских городах.

"Речь идет не просто об оснащении города видеокамерами, а о системе распознавания лиц и действий. Если кто-то быстро пробегает и у него в руках запрещенный предмет, например, оружие, автоматически вызываются экстренные службы. Эти технологии будут внедряться в наших городах в рамках проекта "Умный город", - сказал замминистра.

По словам Чибиса, это "реальные, живые технологии, которые уже есть у российских разработчиков".

"Их можно и нужно внедрять. В первую очередь они нужны в общественных пространствах", - добавил он.

Также замминистра отмечал, что биометрическая система распознавания лиц может быть использована в общественном транспорте для ускорения процесса посадки пассажиров: программа будет автоматически идентифицировать человека и списывать с его карты деньги за проезд. По его словам, в случае успеха пилотного проекта в Москве технология распространится на другие города. К партнерству в рамках проекта могут быть привлечены "Ростелеком" и китайские компании, в частности, Huawei.

"Сейчас система работает на 1,5 тыс. видеопотоков, до конца 2019 года их станет 105 тыс. К системе распознавания лиц можно подключены не конкретные камеры, а видеопотоки с любых городских камер", - рассказал Interfax-Russia.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий города Москвы Сергей Макаров. Собеседник Interfax-Russia.ru подчеркнул, что во время Чемпионата мира по футболу властями были развернуты три пилотные зоны: на входных КПП стадиона "Лужники", "Спартак" и площадке Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах – там установили видеокамеры с модулем распознавания лиц.

Сотрудникам полиции, которые досматривали посетителей на КПП, выдали специальные смартфоны. Когда в объективы камер попадали лица, схожие с портретами из баз розыска, на устройства полицейских приходили оповещения. В результате удалось задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов.

Кроме того, видеоаналитика помогла подсчитать количество посетителей: за все время чемпионата территорию Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах посетили 1,89 млн человек.

"Если говорить в целом, можно с уверенностью сказать, что записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений. В 2017 году с их помощью раскрыли 3085 преступлений – это на 14% больше, чем в 2016 году", - добавил собеседник.

Впрочем, по данным международной консалтинговой компании J‘son & Partners Consulting, российский рынок биометрических технологий за последние четыре года вырос на 35,74% CAGR.

Согласно прогнозам, к концу 2022 года российский рынок биометрических технологий вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. А в ближайшие четыре года этот показатель в России превысит общемировой в 1,6 раз и составит 25,62%.

По словам авторов исследования, структура российского рынка биометрических технологий значительно отличается от мирового. В то время как в глобальном пространстве доминирующую долю продолжают занимать технологии Fingerprint (отпечаток пальцев - ИФ), в России наблюдается активное проникновение Facial Recognition (технология, способная идентифицировать или проверить человека по цифровому изображению или видеокадру из видеоисточника – ИФ).

Так, за последние 3 года технологии распознавания лица увеличили свою долю в общем объеме российского биометрического рынка почти до 50%, демонстрируя невероятный результат - 106,7% CAGR в период 2015-2018.

Ключевой тренд российского рынка биометрических технологий - переход от внутрикорпоративного использования биометрии к использованию, связанному с клиентскими сервисами. Данную тенденцию можно наблюдать практически во всех потребительских сегментах: на транспорте, спортивных объектах, в банковском секторе.

"Технология распознавания по лицу востребована и государственными органами, и бизнес-сообществом. Биометрические технологии традиционно применяются в сфере обеспечения безопасности. После того, как был принят ряд нормативных актов, направленных на внедрение технических средств обеспечения транспортной безопасности например, постановление правительства России от 26 сентября 2016 года № 969, возросло количество государственных проектов. Развивается направление "умных городов". Эта категория включают в себя компоненты, обеспечивающие распознавание лиц", - цитируются в исследовании слова технического директора компании-разработчика и производителя профессиональных систем видеонаблюдения и биометрической идентификации на основе технологий искусственного интеллекта "Вокорд" Алексея Кадейшвили.

По его словам, распознавание лиц уже несколько лет успешно работает в розничной торговле и в банках. Для коммерческого сектора интересно маркетинговое применение, а также контроль удаленного доступа, борьба с мошенничеством, идентификация пользователей на мобильных устройствах.

О том, что технологии распознавания лиц все больше входят в сферу безопасности и контроля доступа говорят и специалисты кластера информационных технологий фонда "Сколково".

"Наш резидент – компания VisionLabs за последние три года внедрила решение в более чем 40 банков и национальных кредитных бюро в России и странах СНГ, а также школах и общественных заведениях. Биометрическую систему распознавания лиц планируется включить в стандарт "смарт-сити" для российских городов, который начал разрабатывать Минстрой. Внедрение технологии распознавания лиц в очки это эффективный инструмент дополненной реальности, который позволит мгновенно идентифицировать человека. Для обеспечения безопасности это новая технология, позволяющая делать то, что ранее было невозможно", - рассказал Interfax-Russia.ru директор по операционной работе кластера информационных технологий фонда "Сколково" Сергей Ходаков.

Технологию "умных" очков уже начали применять китайские полицейские. По данным The Wall Street Journal "умные" очки получили полицейские города Чжэнчжоу провинции Хэнань. С их помощью сотрудникам железнодорожной полиции удалось арестовать семерых преступников, связанных с крупными уголовными делами, и 26 правонарушителей, которые путешествовали под чужими именами.

Очки разработала технологическая компания LLVision. Устройства работают при помощи маленьких носимых видеокамер с функцией распознавания лиц, которые продает компания.

В то же время мнения горожан по поводу инициативы разделились. Одни отмечают, что рады появлению нового гаджета у правоохранителей. Другие говорят о том, что внедрение "умных" очков может создать ряд дополнительных проблем.

"Нацепит какую-нибудь штуку и скажет: прибор тебя распознал. На тебе 2 мокрухи и 5 гоп-стопов. Собирайся", - написал в Facebook Александр Яковлев.

Другой пользователь социальной сети - Иван Данилович - приветствовал инициативу.

"Не теряю надежду, что наши умельцы смогут наконец-то сделать что-то работающее нормально", - написал он.

Многие новость восприняли с юмором.

"Скоро действительность России будет напоминать апокалиптические фильмы Голливуда, где каждый гражданин будет под контролем античеловеческого режима для подавления инакомыслия", - написал в Facebook Николай Давидов.

В то же время, по мнению некоторых специалистов, такие очки могу нанести вред здоровью полицейских.

"Я надеюсь, что сотрудников полиции не обяжут носить эти очки. Глаза будут находиться в постоянном напряжении, что может вызвать косоглазие. А если полицейскому разобьют эти очки - глаза можно и вовсе потерять. А если при задержании с очками что-то случится, кто будет платить? Устройство явно дорогое. Такие приспособления нужны только ФБР и ФСБ. Они подходят для наблюдения за конкретным человеком", - рассказал Interfax-Russia.ru председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Собеседник подчеркнул, что эффективней для сотрудников полиции было бы использование специальных камер и видео-пейджеров.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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