Арест инвестора

18.02.19 14:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.

Baring Vostok Capital Partners - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Майкл Калви основал Baring Vostok в 1994 году. С момента создания компания привлекла $3 млрд 700 млн капитала и инвестировала в более чем 80 проектов. Одна из самых успешных - инвестиция в "Яндекс", куда фонд вложился за много лет до IPO и выгодно монетизировал вложения после выхода компании на биржу. Также в списке инвестиций: CTC Media, Gett, "Вкусвилл", Etalon Group, Ozon, "Эр-Телеком", EMC, Тинькофф банк, "Новомет", Avito, банк "Восточный" и множество других компаний.

Калви и еще трех сотрудников инвесткомпании задержали в Москве в конце минувшей недели. В компании сообщили, что задержание связано с коммерческим спором по банку "Восточный экспресс".

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело в отношении Калви было возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка.

"Заявление по факту хищения поступило от акционера банка Юсупова", - уточнил собеседник агентства.

Вместе с Калви по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный", а ныне советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.

Все они были задержаны 14 февраля. Им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

15 февраля в столичный Басманный суд поступили ходатайства следствия о заключении под стражу всех шестерых. В суде не уточнили фабулы обвинения. Однако, как заявил следователь на заседании суда, где рассматривался вопрос об аресте подозреваемых, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые похитили более 2 млрд 500 млн рублей денежных средств. Расследование уголовного дела ведет Следственный комитет России.

Показания, изобличающие основателя Baring Vostok и других фигурантов дела, дал бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Он заявил о намерении "кооперироваться, сотрудничать со следствием".

Со своей стороны Kалви отрицает хищение 2 млрд 500 млн банка "Восточный". Он заявил в суде, что причиной его уголовного преследования стал корпоративный конфликт.

"Причина, по которой он (член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов - ИФ) написал заявление в правоохранительные органы, заключается в том, что он сам и его партнер, господин Артем Аветисян, стали участниками крупного корпоративного конфликта по поводу банка "Восточный". И они не просто участвуют в конфликте - они противостоят нам", - заявил Калви через адвоката на заседании суда.

Бизнесмен попросил суд не заключать его под стражу.

"Я верю в эффективность российского суда. Я готов сотрудничать и не собираюсь скрываться от правосудия и суда. Я готов на любые условия домашнего ареста", - сказал он, добавив, что также готов внести за себя залог в 5 млн рублей.

По словам Калви, в прошлом году Baring Vostok начал разбирательство против Аветисяна в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

"Предметом разбирательства являются более чем десять сделок, которые, как мы установили, имеют признаки мошенничества. Кроме того, в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19 млрд 500 млн рублей. На 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка", - добавил Калви.

Он также считает, что у Шерзода Юсупова было несколько мотивов, чтобы обратиться в правоохранительные органы.

"Мы считаем, что господином Юсуповым при подаче этого заявления двигало два мотива. Первый - попытаться создать себе переговорную позицию с тем, чтобы договорится с нами об отказе от требований в лондонском суде. Второе - попытаться договориться с нами о том, чтобы мы согласились на увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный", - сказал основатель Baring Vostok.

В банк Восточный Baring вложился в 2010 году - тогда это был проект банкира Игоря Кима и его партнеров. В 2017 году "Восточный" присоединил Юниаструм банк. Собственники Юниаструма получили около 40% в объединенном банке. В частности, Аветисяну принадлежит 32,02% "Восточного", Юсупову - 4,4%. Основным акционером "Восточного" является Evison Holdings Limited (подконтрольная фондам Baring Vostok и Russia Partners), ей принадлежит 51,62% акций банка.

Спор двух групп акционеров за контроль над банком обострился осенью прошлого года: у кредитной организации несколько раз менялся руководитель, что сопровождалось судебными разбирательствами. При этом сам "Восточный" никак не мог провести необходимую для пополнения капитала допэмиссию акций.

Следствие ходатайствовало об аресте Калви, обосновывая свое ходатайство тем, что, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Его и других фигурантов дела следствие попросило арестовать на два месяца.

Ряд фигурантов дела, включая партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, 15 февраля был отправлен судом под арест. По Калви решение было принято не сразу: рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемого отложили на следующий день.

Между тем в защиту Калви выступили представители российского финансового сектора.

"Сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам. Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который в средине 2000-х годов возглавлял другой фонд прямых инвестиций - Delta Private Equity Partners, сопоставимый по масштабам бизнеса с Baring.

Он также отметил, что Калви "всегда имел очень хорошую репутацию, и многие его сделки были весьма успешны, и для нас все это очень выглядит очень необычно".

Глава Сбербанка России Герман Греф также заявил, что знает Калви как порядочного человека и надеется, что случившееся окажется недоразумением.

"Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", "Озон", "Тинькофф" и другие. И не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением", - сообщил журналистам Греф через пресс-службу.

Поручиться за Калви готов и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Это очень профессиональная команда, если были бы хоть какие-то сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества партнеров, которое у них было в России и не только в России, конечно, у них бы не было. Я готов поручиться за Майкла Калви как за предпринимателя. Из открытых источников я вижу, что речь (в деле - ИФ) идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле. Уголовное право здесь совершенно ни при чем. Никаких арбитражных исков, как я понимаю, банк "Восточный" к Baring Vostok не подавал, и ситуация пока что выглядит сомнительно", - сказал Титов.

По словам Титова, Baring Vostok работала в России много лет и завоевывала репутацию честного инвестора.

"Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально. Посмотрим, какая мера пресечения будет применена. Хотел бы напомнить и суду, и правоохранительным органам, что здесь претензия явно предъявляется в рамках предпринимательской деятельности, и в соответствии с законом мера пресечения не может быть связана с лишением свободы. Не должно быть ареста, задержания, СИЗО", - резюмировал Титов.

Глава предпринимательского объединения "Опора России" Сергей Борисов также отметил безупречную репутацию основателя инвесткомпании Baring Vostok и предупредил, что, если подозрения против него не подтвердятся, России будет очень сложно в дальнейшем привлекать иностранных инвесторов.

"Когда принимаются решения об аресте человека за экономические преступления, должны быть веские доказательства. А если речь идет об инвесторе, который рисковал и вкладывал в российскую экономику 25 лет, имея безупречную репутацию, - это особый случай", - заявил он.

Борисов также назвал это событие очень неприятным и призвал бизнес-омбудсмена РФ занять активную позицию по данному инциденту.

"Хотелось бы по-настоящему почувствовать действия омбудсмена", - отметил глава "Опоры России".

Кроме того, поручительства за Калви через его адвокатов суду передали ряд известных предпринимателей, в том числе директор группы Ozon Александр Шульгин, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский и другие.

Тем не менее, суд отказался поместить американского бизнесмена под домашний арест или отпустить под залог.

"Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласил 16 февраля решение судья Артур Карпов.

Адвокат основателя Baring Vostok Дмитрий Савочкин заявил, что арест Калви будет обжалован.

В посольстве США в Москве также заявили "Интерфаксу", что предоставят Калви всю необходимую консульскую поддержку.

Обязанности главы Baring Vostok Capital Partners после ареста Калви приняли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и со-основатель фонда, партнер Алексей Калинин.

От имени Калви и всей команды Baring Vostok они выразили искреннюю благодарность коллегам, партнерам и друзьям за мощную поддержку, полученную в последние дни.

"Мы всегда действовали в полном соответствии с законом и уверены в своей правоте, а ваша поддержка придает нам дополнительные силы и воодушевляет в отстаивании нашей позиции. Обвинения, выдвинутые против наших сотрудников, не имеют под собой оснований, и мы абсолютно убеждены, что суд установит это", – говорится в сообщении.

Обозреватель Анастасия Николаева

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