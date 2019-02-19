Задержка на год

19.02.19 13:32

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения США поставок композитных материалов.

О том, что санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, стало известно в начале года.

Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на двух топ-менеджеров отрасли и чиновника в аппарате правительства, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки. При этом оставшийся запас композитов рассчитан всего на шесть самолетов.

Одним из вариантов решения проблемы мог бы стать отказ от композитных материалов при изготовлении самолета. Однако в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) заявили, что не планируют отказываться от использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21.

В корпорации сообщили, что после включения в сентябре прошлого года "Аэрокомпозита" в санкционные списки начата процедура обжалования этого решения.

"Подобные решения - это использование санкционной риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях", - считают в корпорации.

Как уточнил источник "Интерфакса" в авиапроме, заявка ОАК на вывод "Аэрокомпозита" из-под санкций была подана "по установленной процедуре" в министерство торговли США.

Вместе с тем в ОАК добавили, что решение американских коллег потребовало реализации "дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы".

"При финансовой и организационной поддержке Минпромторга в нашей стране осваивается вся цепочка производства композитных материалов в военной и гражданской сферах. В частности, уже несколько лет идет активная работа с "Росатомом", ВИАМом, рядом частных компаний по освоению производства композитных материалов для авиации. В результате в рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации", - заявили в корпорации.

Как уточнил президент ОАК Юрий Слюсарь, "работа авиапрома с "Росатомом", ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов" идет с 2014 года. По его словам, эти решения "находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14".

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Интерфаксу" также заявили, что создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, и санкции этому не помешают.

"Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов", - отметил сотрудник аппарата.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ) пообещали, что МС-21 будет обеспечен агрегатами из отечественных композитных материалов в требуемые сроки.

"Созданные за последние годы в России компетенции позволяют в требуемые сроки создать крыло и другие агрегаты самолета МС-21 из отечественных композитных материалов, а также минимизировать задержку сертификации, связанную со сменой поставщиков отдельных компонентов", - отметили в институте.

Исходные материалы, безусловно, важны, признают в ЦАГИ, "но гораздо более значимо, что в России создана школа разработки силовых авиационных конструкций из композитов".

"В ее рамках сформированы совершенные цифровые модели деталей и агрегатов различного назначения, разработаны новые конструктивно-силовые схемы крыла и оперения, отрабатываются методики проектирования летательных аппаратов из композитных материалов. В ходе статических испытаний самолета МС-21-300 и его агрегатов удалось верифицировать методики прочностных расчетов. Российские ученые и конструкторы научились оптимизировать параметры композитных узлов и агрегатов в зависимости от конкретных свойств применяемого материала", - подчеркнули в ЦАГИ.

Параллельно в России были освоены "принципиально новые технологии производства силовых конструкций из композитов и создана производственная база для их серийного выпуска", отмечают в институте.

"Проведя в ЦАГИ испытания отечественных агрегатов самолета МС-21 (включая самый сложный из них - кессон крыла), мы убедились, что необходимая прочность силовых конструкций и требуемая весовая эффективность обеспечены", - заявили в институте.

В ОАК рассчитывают, что основным поставщиком композитных материалов для самолета МС-21 будет завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга".

"Сейчас завод производит изделия из ПКМов, входят в двадцатку крупнейших по развитию, чему мы очень рады. Это, наверное, наш основной технологический партнер, который будет в этом вопросе с нами работать", - сообщил глава компании Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, сейчас уже изготовлены образцы из отечественного сырья, которые проходят испытания, они будут внедряться в конструкцию самолета на следующем этапе.

"То есть никакой сдвижки сертификации не будет: те, самолеты, которые сейчас уже летают, получат сертификат типа уже в 2020 году. Дальше - замена материала, переход на отечественный будут идти в рамках общей системы импортозамещения (МС-21 - ИФ), модернизации. Там у нас предусмотрена ремоторизация самолета на двигатель ПД-14 и переход на ряд отечественных систем, в том числе будет произведен переход на отечественные материалы из полимерных композиционных материалов. К этому времени наши коллеги еще больше нарастят свои возможности", - добавил глава ОАК.

Рассматривается и вариант использования материалов китайских производителей, но в ОАК его воспринимают как "параллельный".

При этом, по словам Слюсаря, замена импортного материала на отечественный не потребует новой летной программы и повторной сертификации МС-21 - понадобится "только сравнение свойств старого и нового материалов". Начать поставлять самолеты заказчикам по-прежнему планируется в 2020 году. Планы выпускать по 70 единиц МС-21 ежегодно, начиная с 2025 года, также остаются в силе.

Между тем, как сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов, серийное производство самолетов МС-21 все же пришлось сдвинуть на год.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - уточнил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа, отметив, что необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть.

На данный момент испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили первую сессию полетов в рамках программы сертификации МС-21-300.

В ходе испытаний оценивалось поведение самолета в различных режимах, в том числе на больших углах атаки и при сваливании. Полеты продолжительностью от 2,5 до 4 часов выполнялись на высотах от 3 км до 10 км.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, получение европейского сертификата откроет самолету МС-21-300 дорогу на международный рынок.

Обозреватель Анастасия Николаева

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