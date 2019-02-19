Звезды отелям

19.02.19 17:13

© РИА Новости. Наталия Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Правительство России утвердило положение об обязательном присвоении звезд гостиницам. Классификация даст туристам уверенность в качестве сервиса.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации российских отелей. Согласно документу, со следующего года гостиницам, имеющим более 50 номеров, запретят предоставление услуг без свидетельства о присвоении определенной категории. На гостиницы любой вместимости это правило планируется распространить с января 2021 года.

Гостиницы будут классифицироваться по системе, в которой предусмотрено шесть категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд". Как следует из документа, процедура будет проводиться аккредитованными организациями. По ее результатам отелям выдадут свидетельство о присвоении определенной категории. Этот документ будет действовать три года. Власти рассчитывают, что таким образом смогут предоставить потребителям достоверную информацию о сервисе отелей, что увеличит туристский поток.

"Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке. Раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля: кто хотел, тот и рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают. А сейчас это должно быть в соответствии с этим документом, и уже развиваться на базе нормативных требований. Чтобы те туристы, которые путешествуют у нас по стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звезды нарисованными на отеле", — сказал Дмитрий Медведев.

За нарушение закона предусмотрен административный штраф: для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера выручки.

Установлены также требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного знака о присвоенной категории.

Объекты туристской индустрии, которые прошли классификацию в соответствии с приказом Минкультуры России и имеют свидетельства о классификации, срок действия которых не истек, будут использовать в своей деятельности уже присвоенную категорию. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, с 2012 по 2017 год включительно туристический поток внутри России увеличился с 37 млн до 61 млн человек в год.

"Сегодня в России насчитывается 31 тыс. гостиниц, и 41 тыс. так называемых малых средств размещения. Сама процедура присвоения звезд началась задолго до введения закона, и сначала эта система была абсолютно добровольной. До 1 января 2019 года в рамках добровольной системы классификации звезды были присвоены 13 тыс. 881 объекту, что позволило сформировать некоторую устойчивую базу и отношение к этому процессу", - добавила она.

Она также напомнила, что с 1 января 2019 года процедура аккредитации стала обязательной.

"Сегодня все службы готовы и министерство экономики открывает портал. Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы. Одновременно будет открыта линия, которая позволит коллегам задавать вопросы, уточнять моменты – то есть, будет налажена система взаимодействия. Со стороны правительства мы будем осуществлять мониторинг и вместе с общественностью, представляющей туристический бизнес, будем оценивать, насколько принятый сегодня порядок работает в интересах развития туризма и (с точки зрения — ИФ) отрасли, и непосредственно потребителей", – отметила она.

По истечении трех месяцев будет принято решение — стоит ли корректировать существующий порядок классификации или нет.

"Мы приняли для себя такое решение, что по истечение этого срока порядок будет дальше развиваться или мы согласимся с системой, которая сегодня существует, может быть какие-то уточнения будут вноситься", – сказала она.

Дмитрий Медведев также поручил Ольге Голодец наладить взаимодействие с представителями туристической отрасли и при необходимости учесть их предложения.

"Если будут разумные предложения, то не нужно от них закрываться. Можно будет их тогда учесть и соответствующее положение изменить. Тем более эта система и в мире развивается, и у нас может развиваться. Прошу вас следить за этим", – сказал премьер.

Минэкономразвития РФ в свою очередь предложило отелям, прошедшим классификацию и получившим звезды, направлять документы для включения в единый перечень аккредитованных объектов на сайте классификация-туризм.рф.

"С 20 февраля на электронный адрес Classification@economy.gov.ru аккредитованные организации могут направлять документы по классификации для включения в единый перечень классифицированных объектов", - сообщили в пресс-службе.

Также отели с 1 марта смогут регистрироваться на сайте и загружать в личном кабинете документы, подтверждающие аккредитацию.

"В течение пяти дней Минэкономразвития России вносит данные в единый перечень классифицированных объектов", — рассказали в ведомстве.

При этом объектам, прошедшим классификацию до 1 января 2019 года, предлагается направлять данные с пометкой "классификация 2018 года". По этим отелям Минэкономразвития будет сверять данные с Минкультуры и затем также вносить в перечень.

В свою очередь юристы отмечают, что новелла создаст ряд проблем для владельцев отелей.

Так, в беседе с Interfax-Russia.ru генеральный директор юридического агентства "Персона грата" Георгий Мохов подчеркнул, что многим отелям придется серьезно постараться, чтобы подтвердить свой звездный статус.

"Предъявляются достаточно строгие правила к номерам, общественным помещениям, оборудованию, сервису, а многие гостиницы переоценивают свои возможности и желают получить свидетельство на категорию больше, чем они реально соответствуют. Им придется вкладываться в дооснащение, переоборудование, либо понижать свою "звездность". Тем не менее, система предусматривает достаточно гибкий подход и множество вариантов видов гостиниц и уровня номеров. Я полагаю, все, кто предпримет необходимые усилия, получит заслуженную категорию", - пояснил Георгий Мохов.

Вместе с тем, некоторые юристы отмечают, что новшество может вызвать рост цен на гостиничные номера, а значит и отток туристов.

"В случае введения обязательной сертификации для получения "звезды" цены в отелях и гостиницах могут вырасти, что может вызвать закономерный отток клиентов в более дешевый сегмент – хостелы, апартотели, гостевые дома. Минэкономразвития РФ, понимая несовершенство новой системы, стремится оттянуть штрафные санкции. А там, может, и новые изменения в законодательстве появятся", - прокомментировал ситуацию Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова.

В свою очередь некоторые специалисты отмечают, что наведение обезопасит туристов от разочарования в гостиничном сервисе.

Так, в беседе с Interfax-Russia.ru генеральный директор компании Хотэкс (Hotel Technology занимается оснащением гостиниц мебелью) Андрей Знаменский отметил, что обязательная сертификация, согласно новому положению, – это серьезный шаг к повышению качества обслуживания и четкой градации уровня гостиниц.

"Все путешествующие знают большую разницу "в звездах" в разных странах. Другой вопрос, каким образом эти звезды были присвоены. Однажды я с семьей заселился в пятизвездочный отель Турции. И что мы увидели в номере? Ободранные двери, текущий душ и много других неприятных моментов", – пояснил он.

По мнению Знаменского, было бы удобнее, если бы "звезды" гостиницам выдавала "единая структура обязательно с долей государства и с представительствами в разных странах и едиными требованиями".

"Это снизило бы коррупцию в вопросе аккредитации и повысило ответственность организации, выдающей звезды. Тот факт, что в течение 15 лет Государственная Дума не могла принять этот закон, говорит о том, что существовало серьезное лобби, которое не хотело жить по правилам. Эти люди хотели зарабатывать огромные деньги на наших туристах", - рассказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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