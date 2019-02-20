Системно и последовательно

20.02.19 16:42

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Президент РФ в послании к Федеральному Собранию сделал акцент на проектах, направленных на решение стратегических задач страны.

20 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с 15-м по счету посланием к Федеральному Собранию.

Уже традиционно на заслушивание послания были приглашены не только парламентарии. Кроме членов Госдумы и Совета Федерации, на нем присутствовали руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, крупнейших СМИ и госкомпаний.

Как и ожидалось, глава государства в послании сосредоточился на вопросах внутреннего социального и экономического развития, особое внимание уделив задачам, поставленным в майском указе, и позже развернутым в национальных проектах.

"Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России", - отметил президент.

Особое внимание он обратил на то, что "запаса времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки" нет.

"Вообще, мы этот период, считаю, прошли – формирования задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей", - добавил Путин.

Для поддержки семьи

Глава государства напомнил об уже подготовленных мерах поддержки семей. Так, сейчас предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет (на первого ребенка - из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала). Однако президент предложил с 2020 года увеличить выплаты на детей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека.

Он подчеркнул, что "это позволит практически в полтора раза повысить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые, вторые дети".

Кроме того, президент предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы. По его оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей.

Наряду с этим Путин предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

"Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится: если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры", - сказал президент.

Помимо этого глава государства призвал до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями, создав в них не менее 270 тыс. новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тыс. мест должно быть создано уже в этом году, отметил Путин.

"Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, еще мы с вами предложим, – все это должно происходить без дополнительных заявлений, лишних бумажек и походов по инстанциям", - добавил президент.

Преодолеть бедность

Решение демографических проблем, а также рост продолжительности жизни и снижение смертности глава государства напрямую связал с преодолением бедности.

Причем, президент обратил внимание на то, что серьезные материальные проблемы испытывают и те, кто официально находятся за чертой бедности.

"Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или им не хватает квалификации", – отметил он.

Путин поручил правительству РФ поддержать регионы, внедряющие систему социального контракта для поддержки малообеспеченных. Он напомнил о подобном опыте в ряде российских регионов, пояснив, что согласно этому механизму государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

"Для каждого предоставляет индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, берет на себя одновременно и определенные обязательства - пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом", - сказал президент РФ.

Путин сообщил, что за пять лет поддержкой в рамках социального контракта могут воспользоваться более 9 млн человек.

Он также предложил ввести дополнительные гарантии - ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода. Таким образом, отметил он, гражданам будет предоставлена возможность "сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее".

"В жизни может случиться все и бывает все - и потеря работы, и тяжелые болезни, и в этой ситуации загонять человека в тупик - последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения", - подчеркнул глава государства.

При этом, по его мнению, граждане, берущие ипотечные кредиты, должны проявлять ответственность и просчитывать все последствия.

Кроме того, заявил Путин, с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров. Он пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что ранее были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы.

"Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми", - заявил глава государства.

Путин поручил "учесть все нюансы", а возникшую несправедливость "немедленно устранить".

Доступная, медицинская

Еще одной важной темой в послании президента РФ стало здравоохранение. Путин отметил, что, несмотря на рост его качества, многих граждан оно не устраивает. У людей много претензий к поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, очередям и невозможности быстро и бесплатно пройти необходимое обследование.

"До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили", - заявил глава государства, добавив, что за 2019-2020 годы должно быть построено и модернизировано еще 1 тыс. 590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Он напомнил, про уже реализующиеся проекты, такие как "Бережливая поликлиника", информатизация здравоохранения, "Земский доктор" и предложил подумать над созданием детских реабилитационных центров.

Отдельно Путин остановился на программе по борьбе с онкологическими заболеваниями, о которой он говорил в предыдущем послании Федеральному Собранию.

Президент пообещал направить на борьбу с онкологическими заболеваниями не менее 1 трлн рублей в ближайшие шесть лет.

"Речь идет об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что диспансеризация и регулярные профилактические осмотры "должны в обязательном порядке включать обследования на онкологические заболевания".

"Причем человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные, пройти осмотр без дополнительных формальностей", - сказал Путин.

Также, по его словам, необходимо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома.

"Нужно настроить ее на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам", – сказал российский лидер.

Президент обратился к депутатам с призывом как можно скорее принять закон о паллиативной помощи тяжело больным людям, пообещал оперативно вносить в него поправки с учетом мнения общественности и благотворителей.

Мусорная проблема

Болезненной темой Путин назвал и ситуацию с коммунальными отходами. Глава государства потребовал навести порядок и избавиться от "мутных" структур в сфере переработки и утилизации мусора.

"Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят", - сказал президент, отметив необходимость формирования безопасной системы обращения с отходами и переработкой утилизации.

По его словам, в течение двух лет должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных, проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет все оставшиеся.

"Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан - абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать", - заметил Путин.

Он также попросил Общероссийский народный фронт обеспечивать в этом вопросе "действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов", чьи сигналы о любых нарушениях "должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер".

Кроме того, глава государства потребовал переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта, призвав бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ.

Помимо этого Путин призвал "четко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба", зафиксировав все это в законе о квотировании выбросов.

Для устойчивого и долгосрочного развития

В послании Федеральному Собранию президент РФ также отметил необходимость "качественных изменений в школьном образовании"; решения кадровых вопросов во всех сферах деятельности; расширения поддержки культурных инициатив; решения системных проблем в экономике; поддержки отечественных производителей; диверсификации оборонно-промышленного комплекса; расширения экспорта; пересмотра правовой базы контрольно-надзорной деятельности; модернизации инфраструктуры.

Наряду с этим Путин еще раз обозначил и основные приоритеты внешней политики.

"Это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, а также в Содружестве независимых государств, на площадках "Группы двадцати", БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он напомнил, про односторонний выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Президент обвинил США в том, что они использовали "надуманные обвинения" в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД, а партнеров Вашингтона по НАТО назвал "подхрюкивающими сателлитами" США.

Он напомнил, что в 2002 году США "вышли из ПРО в открытую, по-честному".

"Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному", - заметил Путин. А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: "Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных", – сказал он.

Президент особо отметил, что Россия не собирается первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности.

"Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют (…), в таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - заявил глава российского государства.

По его словам, Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где "находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов", – подчеркнул Путин.

В связи с этим он отметил продолжающуюся работу по перспективным образцам и системам вооружений, о которых говорилось в послании прошлого года. В том числе: о начавшемся серийном производстве комплекса "Авангард"; испытании межконтинентальной ракеты "Сармат"; авиационных комплексах с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"; лазерных установках "Пересвет"; испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводного неограниченной дальности беспилотного аппарата "Посейдон".

Путин проинформировал собравшихся и еще об одной перспективной новинке, "работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена". Так, президент рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около 9 махов и дальностью более 1 тыс. км, способной поражать как морские, так и наземные цели.

"Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - сообщил глава государства, пообещав, что "все это будет для нас незатратно".

При этом он еще раз подчеркнул, что Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, никому не угрожает, "а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер".

"Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока и наши партнеры созреют, осознают необходимость равноправного диалога по этой теме (...) Для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны", - заявил президент.

Глава государства отметил также, что перед Россией стоят масштабные задачи: "мы идем к их решению системно и последовательно, выстраивая такую модель социального, экономического развития, которая позволит обеспечить наилучшие условия для самореализации человека, а значит, дать достойные ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как цивилизацию, основанную на собственной идентичности на многовековых традициях, на культуре наших народов, ценностях и наших традициях".

Обозреватель Анастасия Николаева

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