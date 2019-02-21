Сила воспитания

21.02.19 13:18

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Родители пятиклассников в Приморье проучили обидчика своих детей, окунув его головой в унитаз. Возбуждено уголовное дело.

Нешуточный скандал разгорелся в конце февраля в приморском городе Большой Камень после того, как группа родителей решила проучить пятиклассника из школы N2, который систематически обижал их детей. Как пишут местные СМИ, одной из последних "жертв" хулигана стала его одноклассница. Сначала он просто оскорблял девочку, а потом подошел и пнул ее в живот, после чего школьницу госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. В ответ на это родители ученицы и других пострадавших ребят силой завели обидчика в туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Однако администрация школы таких мер воздействия на своего подопечного не оценила и вызвала полицию. Теперь инцидент расследуют Департамент образования администрации Приморского края и региональная прокуратура.

"Утром 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

Он добавил, что у него нет точных сведений о том, насколько серьезно пострадал школьник.

Также собеседник агентства уточнил, что родители пострадавших учеников ни раз обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника, однако ничего предпринято не было.

"В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту инцидента в школе Большого Камня. В школу уже выезжал межрайонный прокурор для установления всех обстоятельств случившегося", - сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

По ее словам, ведомство проверит деятельность образовательного учреждения. Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Тем временем следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения пятиклассника.

"По факту причинения побоев 12-летнему ученику возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следователи намерены дать оценку работе школьной администрации, где произошло ЧП", - сообщается на сайте регионального управления СКР.

Позднее ведомство сообщило, что также проводит проверку по факту халатного отношения сотрудников общеобразовательного учреждения и органов профилактики к своим должностным обязанностям.

"По предварительным данным, в данной школе длительное время имела место конфликтная ситуация в классе, которая и привела к совершению преступления, а обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания", - сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Там же отметили, что в ходе проверки специалисты дадут уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц общеобразовательного учреждения и сотрудников органов профилактики, "которые должны были осуществлять должный контроль за условиями жизни и воспитания ребенка".

"По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СКР по Приморью.

Также проверку по факту случившегося проводит и УМВД по Приморскому краю.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ города Большой Камень", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник пресс-службы краевого УМВД.

По его словам, в городской отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника. Сейчас он направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет установить, насколько сильно избили мальчика.

"Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений (их детям – ИФ)", - отметили в полиции.

По данным краевого УМВД, инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили очевидцев и персонал учебного заведения, а также провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.

В самой школе N2 Большого Камня ситуацию Interfax-Russia.ru комментировать отказались. При этом, как рассказала мать госпитализированной девочки, ее одноклассник издевался над другими детьми на протяжении почти 2,5 лет. По ее словам, мальчик из неблагополучной семьи, состоит на учете Комиссии по делам несовершеннолетних (по информации местных СМИ – родители хулигана лишены родительских прав, он живет с бабушкой). Родители пострадавших ребят ни раз просили завуча и директора перевести ребенка в другой класс или школу, но никаких мер не предпринималось. При этом дети продолжали приходить домой со слезами и синяками.

"У нас просто уже не выдержали нервы. Этот мальчик регулярно терроризирует детей, отбирает деньги, избивает, унижает их человеческое достоинство, портит имущество. Сколько можно издеваться над нашими детьми?! Он избил мою дочь! Это уже переходит все границы!", - цитирует слова родительницы портал deita.ru.

Она сказала, что родители сначала просто хотели поговорить с хулиганом, но в ответ мальчик только грубил.

"В итоге его просто несколько раз окунули в унитаз. Избиения и рукоприкладства не было, я – свидетель. Мальчик умылся и ушел. Довели родителей до ручки. Еще раз: никто никого не избивал, его просто окунули в унитаз", - подчеркнула она.

История в школе N2 Большого Камня вызвала в соцсетях широкий общественный резонанс. Большинство пользователей высказались в поддержку родителей, проучивших пятиклассника, заявив, что не потерпели бы такого поведения по отношению к своим детям.

"Если все так, как описано в СМИ, передайте, пожалуйста, родителям, что я их полностью поддерживаю. Жалею только, что еще и родителей хулигана в унитаз не мокнули", - написал в местном паблике пользователь Илья Мозговой, отметив, что "таким в школе не место".

Другой участник дискуссии – пользователь Александр Коллер – высказал мнение, что в случившемся, прежде всего, виновата администрация школы, которая не может занять детей учебой.

"Проблема российской школы - это место, где просто проводят время. Если бы там получали знания (а отказывающимся или неспособным вход был бы закрыт) - проблема решилась бы сама собой", - написал он.

В свою очередь пользователь с ником Елистратишка Простой отметил, что дети, подобные пятикласснику, должны обучаться в спецшколе, а не как ни в обычном учебном учреждении.

"Проблема российской школы в том, что у нас пытаются воплощать советский принцип о всеобщем образовании, плюс нехватка спецучреждений (…) А мы еще в советских книжках натыкались на архетип двоечника, которого раза четыре на второй год оставляют, но все куда-то тянут", - написал он.

Между тем, 21 февраля школу в Большом Камне посетил врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов. Там он провел совещание с участием представителей мэрии города, местного управления образования, УМВД, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, а также администрации школы.

"Ни в коем случае никакого рукоприкладства быть не должно, тем более по отношению к ребенку! В настоящее время в отношении родителей и того человека, который поднял руку на мальчика, ведутся следственные действия. Вопрос находится на контроле прокуратуры. Комиссии по делам несовершеннолетних поручено провести тщательное расследование инцидента", - заявил он.

Также, по его словам, после случившегося определенные меры будут приняты и в отношении администрации школы и представителей городского управления образования.

"Так как этот случай произошел в школе (а за все, что происходит в образовательном учреждении, несет ответственность его руководитель), - принято решение о временном отстранении директора школы от должности и проведении служебного расследования", - сказал Межонов.

По его словам, директор школы сейчас находится на больничном.

"Ей (директору - ИФ) стало плохо после произошедшего. Начальнику управления образования города объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе. Также подписан приказ о снятии с должности классного руководителя и назначении на его место более опытного педагога", - добавил замгубернатора.

Кроме того, по словам Межонова, в связи с инцидентом в Большом Камне будут усилены меры по обеспечению безопасности и в других школах Приморья.

Что же касается хулигана, заварившего всю эту кашу, то сейчас, как отметил врио вице-губернатора, мальчик находится под наблюдением врачей.

"Мы решаем вопрос с его законными представителями о том, чтобы более детально обследовать состояние здоровья мальчика, в том числе психического. По итогам обследования будем определено, по какой траектории будет продолжен его учебный процесс", - пояснил чиновник.

Информацию об отстранении директора школы N2 от должности подтвердили и в мэрии Большого Камня.

"Директор школы, где произошел инцидент, временно не работает. С сегодняшнего дня (21 февраля - ИФ) обязанности директора исполняет его заместитель", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник мэрии города Большой Камень.

Собеседник агентства уточнил, что от должности отстранен и педагог - руководитель класса.

В мэрии также отметили, что в управление образования города и руководству школы о конфликтах в классе заявлений не поступало. Первое заявление было получено за день до инцидента.

Обозреватель Наталья Пономарева

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