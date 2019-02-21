Ракета в "загашнике"

21.02.19 14:16

© РИА Новости. Ильдус Гилязутдинов

Interfax-Russia.ru – В РФ создана новая сверхзвуковая ракета "Циркон". Эксперты называют ее одним из основных сдерживающих факторов потенциальных противников РФ.

О разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для поражения морских и наземных целей президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

"Сегодня считаю возможным также проинформировать вас еще об одной перспективной новинке. Помните, в прошлый раз я говорил, что есть еще, что сказать, но пока рановато. Потихонечку будем рассказывать, что у нас там в загашнике. Так вот: еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, а дальность - более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - сообщил глава государства.

По его словам, запуск ракеты "Циркон" возможен "с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".

"Все это будет для нас не затратным", - отметил при этом глава государства.

Эксперты отмечают, что в проекте ракеты "Циркон" впервые в мире реализован принцип так называемого "моторного гиперзвука". По имеющимся данным, гиперзвуковая ракета "Циркон", разработанная в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, "Циркон" является перспективным, новейшим оружием, аналогов которого в мире нет.

"Гиперзвуковое оружие по масштабу нанесения урона противнику сопоставимо с ядерным, но не засоряет экологию, не вредит мирным жителям, уничтожает строго заданные цели, не вовлекая в орбиту своего разрушительного влияния целые города, страны, народы", - рассказал Бондарев журналистам.

Он отметил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" станет одним из основных орудий сдерживания потенциальных противников России.

"Эта гиперзвуковая ракета обладает высокой точностью, маневренностью, летает на неуловимых даже для высокочувствительных радаров высотах и скоростях. Даже современные средства ПВО, стоящие на вооружении прогрессивных стран, не способны распознать ее и поразить", – сообщил сенатор.

Между тем в декабре прошлого года телеканал CNBC, ссылаясь на заявления источников, знакомых с данными американской разведки, сообщал об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", против которой у США нет средств защиты.

По данным источников, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты морского базирования. Последнее успешное испытание было проведено 10 декабря 2018 года, в ходе которого она развила максимальную скорость в 8 маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорость около двух миль в секунду.

"Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море. Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия", – сказал один из источников.

По словам другого источника, в разведданных указывалось, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не ранее 2022 года.

При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Интерфакс-АВН", что гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей.

Как рассказал журналистам контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров, российский флот из Западной Атлантики и Восточной части Тихого океана сможет уничтожить новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон" так называемые "центры принятия решения" на территории США.

"Если учесть, что количество надводных кораблей и подводных лодок с "Цирконами", несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, может составить два-три корабля на каждом направлении, имеющих на борту около 40 ракет, то можно не сомневаться, что указанные центры будут гарантированно поражены", - сказал он.

По его словам, если носитель с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении полутысячи километров от береговой черты, то достичь объекты поражения в прибрежной полосе на глубине не менее 500 км ракеты смогут за 5 минут.

"Что можно сделать за это время? В лучшем случае обнаружить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая гиперзвуковая система как "Циркон" практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - заявил контр-адмирал.

Хмыров пояснил, что центр принятия решения - ключевой элемент системы управления ударными группировками, в частности, ракетными системами, которые США могут разместить в Европе после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Сегодня США уже разместили в Румынии унифицированные пусковые установки MK41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk", - сказал контр-адмирал.

По его словам, развертываемые в Европе ракетные комплексы - американские, и управлять ими будут из центров принятия решений, размещенных на территории американского континента.

Хмыров отметил, что США, размещая на территории своих союзников по НАТО огневые и информационные средства вблизи российских границ, на значительном удалении от своей территории, рассчитывают обезопасить себя.

"Американцы уповают на то, что в силу удаленности от российской территории в случае ответных действий Вооруженных сил РФ эти центры останутся недосягаемыми для отечественного высокоточного оружия большой дальности", - сказал Хмыров.

Однако, добавил он, появление у России высокоточной крылатой ракеты "Циркон" с дальностью стрельбы более 1 тыс. км и летящей с гиперзвуковой скоростью позволит создать угрозу поражения не только ракетам средней дальности, размещенным в Европе, но и обеспечить поражение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений, расположенных вне европейского континента.

Президент РФ накануне в ходе встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ также напомнил о том, что, выступая с посланием Федеральному Собранию, предложил американским партнерам посчитать скорость перспективных комплексов России, дальность их возможного применения.

Путин обратил внимание на то, что при таких скоростях и такой дальности полета нет необходимости ставить их в территориальных водах, или даже в особой экономической зоне определенного государства – "в нейтральных водах, просто в океане".

"Этого никто не запрещает - двигаться там военным кораблям и подводным лодкам", – добавил президент.

Кроме того, он напомнил, что, в соответствии с морским правом, особая экономическая зона - 400 км (400 миль), тогда как скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" составит около 9 махов, а дальность - "1 тыс. с лишним километров".

"Посчитайте, как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена. Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "это будет не в их пользу".

"Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают", - сказал он.

Между тем, в послании Федеральному Собранию президент также сообщил, что для защиты национальных интересов России на два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой "Вооружение", Военно-морскому флоту России будут переведены семь новых многоцелевых подводных лодок, и в ближайшее время будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

Обозреватель Анастасия Николаева

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