Багаж под присмотром

21.02.19 18:16

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – Специалисты технополиса "Москва" разработали одноразовые RFID-метки для багажа. С их помощью можно отслеживать перемещение чемоданов онлайн.

Специалисты группы компаний "Микрон" создали RFID-метки, позволяющие маркировать багаж в аэропортах и следить за его передвижением. По их оценкам, эта мера позволит снизить потери багажа при перелетах на 50-70%.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за логистических ошибок авиакомпании теряют каждую 8 багажную единицу, из них 3-4% безвозвратно. Ежегодные затраты авиакомпаний, связанные с потерями багажа, составляют $2 млрд.

RFID-метка – это небольшая наклейка, которая крепится на бирки для багажа во время регистрации на рейс и позволяет отслеживать все его передвижение в мобильном приложении.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, по решению Международной ассоциации воздушного транспорта с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной. И воздушные гавани разных стран уже начали закупать такие чипы у разработчиков и тестировать их во время перелетов.

"Данная разработка - инструмент цифровизации сферы транспорта, предназначенный для повышения качества обслуживания пассажиров. Системы RFID-идентификации позволяют значительно сократить процент утраченного багажа за счет контроля его перемещения на всех этапах. С помощью RFID-считывателей, установленных в грузовых порталах, сканерах, багажных тележках можно без участия человека сканировать авиабагаж – это гарантирует его прослеживаемость. Благодаря маркировке, достоверно известно о том, на каком этапе транспортирования находится авиабагаж" – пояснил Interfax-Russia.ru руководитель RFID-лаборатории "Микрон" Алексей Маркин.

Разработчики отмечают, что метки одноразовые, но повредить их довольно сложно.

"В большинстве случаев повредить метку можно только намеренно, вероятность случайного повреждения очень низкая. Это является одним из основных преимуществ RFID-маркировки. Метка будет считываться в темноте, вне зависимости от ее расположения по отношению к считывателю, даже если ее смять или сильно загрязнить. Наша метка предназначена для однократного применения для маркировки конкретной единицы авиабагажа", – уточнил Interfax-Russia.ru Алексей Маркин.

По данным разработчиков, стоимость разработки соответствует средней цене аналогичных чипов, созданных в других странах.

"Стоимость зависит от масштабов решения, большую роль будут играть объемы поставок, поэтому цена за метку может очень сильно отличаться – это касается как наших меток, так и меток других производителей", - добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Некоторые специалисты отмечают, что внедрение во всех аэропортах мира RFID-меток может привести к удорожанию процедуры регистрации и обслуживания багажа. "Ничего революционно в этом методе идентификации нет. Подобные метки ставят на детей, животных, машины, а теперь дошли и до багажа. Это очень удобно, ведь технологии позволяют сделать метку в толщину стикера, а затем с помощью мобильного приложения следить за перемещением. Метод очень полезен в ситуации потери багажа. Пока никто не тестировал, что будет, если одновременно десятки тысяч пользователей будут запрашивать такую информацию. Кроме того, нововведение повлечет последствия в части удорожания регистрации и обслуживания багажа. Да и с точки зрения авиационной безопасности высказывались сомнения"- пояснил Interfax-Russia.ru генеральный директор юридического агентства "Персона грата" Георгий Мохов.

Специалисты департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы отмечают, что такая разработка не только позволит обеспечить столичные аэропорты необходимыми технологиями, но и в случае заинтересованности сторон наладить экспорт таких разработок за рубеж.

"Для нас очень важно, чтобы инновационная продукция московских компаний не только развивала научную составляющую, но и была актуальна для города и приносила пользу обществу. Ярким примером может стать RFID-метка для отслеживания багажа. Производитель продукта, компания "Микрон", на недавно завершившемся Российском инвестиционном форуме в Сочи получила свидетельство о регистрации в статусе резидента столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва". Мы стремимся к тому, чтобы такие компании получали максимально возможную помощь и специальные условия от города, так как они являются передовыми в своих отраслях и развивают сектор высоких технологий", - пояснили Interfax-Russia.ru в ведомстве.

Компания "Микрон" ежегодно выпускает более 30 новых изделий и модификаций. За последнюю пару лет RFID-лабораторией были разработаны метки для маркировки шуб, паспортов болельщика ЧМ-2018. Одна из последних новинок – универсальная NFC-метка для маркировки объектов в системах учета и логистики. Такие метки также могут использовать для маркировки алкоголя и табака, однако окончательное решение на этот счет еще не принято. В то же время, RFID-метками пометили полки с лекарствами на МКС, чтобы облегчить работу космонавтам.

По данным Роскосмоса, "умная полка", оснащенная радиометками, спроектирована в РКК "Энергия". Это напоминающее шкаф устройство может считывать радиометки, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию. В ящиках "шкафа" хранятся 240 пластмассовых карточек размером с ладонь с RFID-метками. На каждой карточке закрепляются определенные лекарства, градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы. И космонавт, набирая на экране планшета название лекарства, видит, где оно расположено, а также дополнительную информацию по применению, дозам и срокам хранения.

Раньше все объекты на станции инвентаризировали с помощью штрих-кодов, которые космонавты считывали вручную, а после заносили места хранения грузов в бортовые компьютеры.

Как сообщалось в TAdviser в начале 2018 года в аэропортах США на внутренних рейсах, а также между лондонским аэропортом Хитроу и США, авиакомпания Delta начала использовать RFID-этикетки для отслеживания багажа. В ближайшей перспективе Delta планировала внедрить эту технологию в 344 аэропортах. Технология позволяет пассажирам Delta отслеживать точное местоположение своих сумок через мобильное приложение в режиме реального времени.

Производство цифровых меток московской компанией уже запущено.

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"