Время – жизнь

22.02.19 12:07

© РИА Новости. АНтон Денисов

Interfax-Russia.ru – Экологи требуют скорее начать реабилитацию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье. Президент РФ поручил Минприроды до 1 марта определиться с судьбой животных.

Совет по морским млекопитающим (СММ) потребовал как можно быстрее начать реабилитацию косаток и белух, находящихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя рядом с городом Находка в Приморье.

Для этого, по словам экспертов, прежде всего, необходимо увеличить количество и размеры бассейнов, в которых содержатся млекопитающие, чтобы "животные имели достаточно пространства для свободного плавания и поддержания физической формы". А также улучшить теплоизоляцию и обеспечить обогрев сооружений, чтобы температура воздуха внутри крытых вольеров круглые сутки оставалась положительной, независимо от погодных условий. Также, по мнению специалистов, нужно ограничить контакты косаток и белух с людьми.

"Также нужно обеспечить выполнение требований санитарной гигиены: регулярно проводить дезинфекцию инструментов, инвентаря и очистку бассейнов от возможных остатков жизнедеятельности животных и корма, а также организовать регулярный отбор проб для мониторинга состояния здоровья животных", - отмечается на сайте общественной организации, объединяющей специалистов по морским млекопитающим и зоозащитников.

Как полагают в СММ, с учетом того, что морские животные провели в неволе всего 5 месяцев, шансы на успешную реабилитацию у них есть.

"Имеется небольшой, но достаточно успешный мировой опыт адаптации косаток и белух к обитанию в дикой природе даже после длительного содержания в неволе и кормления их мертвой и не естественной для них пищей", - отметили специалисты.

Однако для их успешного возвращения в природу реабилитацией должна заниматься целая группа экспертов, имеющая практический опыт работы, как с дикими, так и содержавшимися в условиях неволи животными (в том числе биологи, ветеринарные врачи и специалисты по содержанию и транспортировке морских млекопитающих).

"Необходимо безотлагательно создать такую официальную группу экспертов, наделить ее достаточными полномочиями по привлечению любых других сторонних специалистов и экспертов (в том числе из других стран), обеспечить ресурсами и оказать логистическую помощь для осуществления адаптации и выпуска животных в дикую природу", - подчеркивают в СММ.

По мнению членов Совета, реабилитация столь большого числа косаток и белух также станет важным научным экспериментом, который поможет ученым подготовить рекомендации для спасения морских млекопитающих в будущем.

"После выпуска животных на свободу важно продолжить следить за ними с помощью различных современных технологий (спутниковых меток, видеорегистраторов, датчиков ныряния и двигательной активности)", - отмечается в сообщении СММ.

Участники Совета также добавили, что готовы принять участие в реабилитации морских животных и оказать ответственным лицам любую консультативную помощь.

Как можно скорее начать процесс реабилитации млекопитающих и подготовку к выпуску их в дикую природу призывают и дальневосточные экологи. По их данным, на днях из так называемого "Центра передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя пропало еще одно животное.

"Пока известно только то, что компании, удерживающие косаток и белух в бухте Средняя, подали заявление о пропаже животного - косатки - в полицию Находки. 20 февраля правоохранители проводили там следственные действия - в частности, осмотр места происшествия. По заявлению компаний-отловщиков, косатка пропала из первого вольера, в результате повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде", - сообщили Interfax-Russia.ru в РОО "Экологическая вахта Сахалина".

Между тем, по мнению экологов, побывавших 18-19 января в "китовой тюрьме", пропасть из вольера косатка сама по себе не могла.

"Сети (удерживающие животных в воде – ИФ) очень толстые и прочные, их целостность постоянно проверяется. Вокруг всех бассейнов имеется еще одно, общее сетное ограждение, которое также тщательно охраняется. Кроме того, вольеры с косатками находятся под постоянным видеонаблюдением, есть освещение в ночное время. Прогрызть сети – непростая задача для косатки, и до сих пор не имеется достоверно зафиксированных фактов, чтобы животные когда-либо вообще это делали", - отмечают зоозащитники.

Первый вольер, из которого как раз и пропало животное, контролируется больше всего, поскольку путь к остальным двум вольерам с косатками и ко всем бассейнам с белухами лежит только через него.

"Там постоянно передвигаются работники центра передержки, и косатки находятся постоянно на виду. Кроме того, он с двух сторон окружен вольерами с косатками и с белухами и углом пришвартован к пирсу, на котором все время находятся люди. Именно из первого вольера косаткам сбежать труднее всего", - пояснили специалисты.

На данный момент, как отмечаю экологи, какой-либо другой информации, помимо самого факта исчезновения косатки, нет, как и нет доказательств ее побега. В связи с этим считают зоозащитники, животное, скорее всего, погибло.

"Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний. Другой возможной причиной "пропажи" косатки" из бухты Средняя может быть ее перевоз в другое место содержания", - предполагают зоозащитники.

Экологи также напомнили, что в декабре 2018 года из "китовой тюрьмы" уже пропали три детеныша белухи – предположительно, в возрасте до года. Как отмечают зоологи, такие малыши хуже всего переносят условия неволи, поскольку в природе в это время еще питаются материнским молоком. О местонахождении животных до сих пор ничего не известно.

Участники коалиции "За свободу косаток и белух" заявили, что уже готовят заявление в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать преступление – жестокое обращение с животными, приведшее к гибели косатки. Также отмечается, что ситуацию взял под личный контроль председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он уже направил соответствующие запросы в МВД России и Генпрокуратуру РФ.

"Несмотря на многочисленные факты, установленные органами прокуратуры и подтверждающие незаконность вылова косаток и белух, несмотря на громкие заявления Минприроды РФ и Следственного комитета РФ о необходимости выпуска животных, ни один государственный орган до сих пор не принял такое решение. При этом косатки и белухи не признаны Следкомом вещественными доказательствами и не находятся под арестом", - подчеркнули зоозащитники.

Экологи также отметили, что факты пропажи животных – косатки и трех белух – говорят о необходимости постоянного независимого контроля за "китовой тюрьмой" и состоянием животных в ней.

К счастью, призывы экологов наконец-то услышали на самом высшем уровне: 22 февраля президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам определиться с судьбой китов, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

"Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края", - сообщается на сайте Кремля.

Генпрокуратуре РФ Путин поручил продолжить проведение проверки исполнения природоохранного законодательства в отношении косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

"Правительству РФ (поручается – ИФ) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство РФ в части определения особенностей добычи и использования морских млекопитающих и установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих ", - говорится на сайте Кремля.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море ряд частных компаний выловил 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. Они были помещены в так называемый "Центр передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край), который зоозащитники прозвали "китовой тюрьмой". Первыми тревогу забили "зеленые". Тогда же выяснилось, что животные были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск ряда общественных экологических организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морские млекопитающие просто-напросто не дождутся освобождения.

Обозреватель Наталья Пономарева

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