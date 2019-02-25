Космические планы

25.02.19 14:46

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

Поручение создать Национальный космический центр президент РФ Владимир Путин озвучил во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Поручаю "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр", - сказал глава государства, отметив, что такой центр должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

"Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями. Такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли", - сказал Путин.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра Хруничева как производителя стратегически важных тяжелых ракет.

"Одновременно он предполагает создание аэрокосмического кластера: на 100 гектарах земли будут размещены предприятия и конструкторские бюро не "Роскосмоса", но связанные с нами и являющиеся участниками нашей кооперации", - рассказал глава госкорпорации, добавив, что в одном месте будут собраны 20 тыс. конструкторов и инженеров "Роскосмоса". По его словам, речь идет о производителях композитных материалов, микроэлектроники и другие поставщики предприятий "Роскосмоса". Центр может быть создан в течение 3,5 лет.

Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что проект создания центра был тщательно просчитан с точки зрения финансового обеспечения.

"Теперь мы начинаем работать и с федеральным правительством, и правительством Москвы", - сказал Рогозин.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что для национального космического центра лучше всего подходит завод им.Хруничева.

"В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище", - отметил Собянин на своей странице в Twitter.

По его словам, открытие Национального космического центра позволит сохранить "это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон".

22 февраля глава "Роскосмоса" на встрече с активом ракетно-космической отрасли рассказал о проекте создания Национального космического центра.

Рогозин сообщил, что площадь здания центра, которое планируется построить на западе Москвы, составит 250 тыс.кв.м, возведение объектов начнется уже в этом году.

"Наши архитекторы предлагают разные варианты. Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса", - рассказал он, добавив, что уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра.

По его словам, архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро.

"Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева", - сообщил Рогозин, отметив, что небоскреб в районе улицы Мясищева в Филях будет размещен таким образом, чтобы не перекрывать вид жителям уже стоящих рядом жилых домов.

Глава госкорпорации сообщил, что в рамках Национального космического центра будут размещены: головной офис госкорпорации "Роскосмос", офисы предприятий отрасли, а также ситуационный центр.

Кроме того, в новом здании появится "зеркало" Центра управления полетами, который находится в Королеве, – туда таке будет поступать вся информация, что и в ЦУП.

"Это не значит, что мы переносим ЦУП из Королева, но это будет "зеркало" королевского ЦУПа. Особенно это важно для принятия решений по развитию новых научных программ и лунной программы, освоению дальнего космоса. Это ЦУП под перспективные, в том числе и пилотируемые программы", - сказал глава "Роскосмоса".

Согласно презентации, сам Национальный космический центр будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, при этом ГКНПЦ освободит 88,9 гектаров.

На площади в 2,1 га разместится образовательный комплекс. Кроме того, в программу реновации правительства Москвы будут вовлечены расположенные рядом жилые дома, в которых проживают, в том числе, и работники Центра имени Хруничева. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.

Касаясь развития транспортной инфраструктуры, Рогозин сообщил, что около центра появится четыре моста, в том числе один пешеходный. Они будут ориентированы на доступ к двум станциям метро: "Шелепиха" и "Мневники".

"Здесь у нас уже существует Филевская линия метро и запланирована перспективная Рублево-Архангельская линия, строительство которой будет синхронизировано со строительством Национального космического центра", - напомнил глава корпорации.

"Очень важный момент, который мы обсуждали с (мэром Москвы) Сергеем Семеновичем Собяниным: нам важно соединить Национальный космический центр с нашим научно-производственным центром в Королеве. Там у нас находятся над головной институт ЦНИИмаш, РКК "Энергия", "Композит" и многие другие наши предприятия", - напомнил Рогозин.

По его словам, система сообщения общественным транспортом будет создана таким образом, что из НКЦ в Королев можно будет попасть с одной пересадкой, и "если сейчас работники вынуждены тратить до трех часов на то, чтобы добраться из Королева в Центр имени Хруничева, то здесь получается не более 50-55 минут".

Глава "Роскосмоса" отметил также, что комплекс Национального космического центра будет построен за счет правительства Москвы.

"В рамках совместного предприятия Центр Хруничева будет входить в проект землей, это около 90 гектаров, Москва входит в это совместное предприятие семью гектарами земли, которые сейчас ничем не застроены, где можно немедленно начать земельные и строительные работы", - уточнил Рогозин.

Он сообщил, что "Роскосмос" будет вкладывать средства в обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га в создаваемом на базе Центра имени Хруничева кластере.

"Одновременно создается на освобожденной территории, этих 90 гектарах, аэрокосмический кластер, где "Роскосмос" получит блокпакет", - пояснил Рогозин.

В кластере будут размещаться предприятия, которые в силу своей специализации связаны с космической деятельностью. Речь идет о предприятиях микроэлектроники, производителях композиционных материалов и новых сплавов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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