Мусорный вопрос

25.02.19 17:50

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – В этом году регионы России переходят на новую систему обращения с отходами. Вывоз мусора теперь будет регулироваться государством.

Потребность в мусорной реформе назревала в России последние несколько лет. Из года в год количество бытовых и промышленных отходов продолжает увеличиваться, вместе с тем растет число несанкционированных свалок и полигонов. Так, по данным научно-практического журнала "Твердые бытовые отходы", к началу 2018 года в России было накоплено 38 млрд 73 млн т промышленных и бытовых отходов. При этом в течение 2017 года образовалось 6 млрд 220,6 млн т (на 12,5% больше, чем в 2016 году). Утилизировано для повторного применения в 2018 году было лишь 2 млрд 53,9 млн т отходов.

Порядка 90% отходов приходится на долю различных производств, в основном добывающих. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО) - 55-60 млн т в год. 40% из них - органические отходы, 35% - бумага, 6% - пластик.

Таким образом, на каждого россиянина приходится в среднем 400 кг мусора в год. Практически все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на мусорные полигоны, санкционированные и несанкционированные свалки. В переработку или сжигание отправляется только 4-5% мусора.

По состоянию на январь 2019 года в государственный реестр были включены 5 тыс. 526 объектов размещения отходов. Их общая остаточная вместимость превышает 1,7 млрд т. Ежегодно площадь свалок в России увеличивается на 0,4 млн га.

Чтобы изменить ситуацию с 1 января 2019 года по всей стране заработала новая система обращения с отходами. Она, как отмечают в Минприроды РФ, направлена на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, формирование в обществе новой бытовой культуры, повышение экологического благополучия.

"Задача - собирать мусор хотя бы в два контейнера - твердые сухие отходы (пластик, бумага, стекло) и мокрые отходы (органические отходы). Тогда можно существенно увеличить объем утилизации мусора в первый год реформы (до 30% на простых мусороперерабатывающих комплексах)", - сообщалось в министерстве.

Реформа предполагает постепенный отказ от полигонов – приоритетными должны стать направления, связанные с переработкой и утилизацией мусора на специализированных предприятиях, строительство заводов, на которых будут происходить сортировка и сжигание отходов.

Субъекты должны сами подбирать коммерческие организации для исполнения по контракту всех обязательств по обращению с твердыми коммунальными отходами. На данный момент уже около 70 российских регионов полностью либо частично перешли на новую систему обращения ТКО.

"С 1 января стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Идет реформа, на мой взгляд, неплохо. Большая часть субъектов РФ перешли на новую систему обращения с ТКО. Это 69 субъектов. Часть из них перешла полностью", - сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах РФ должны были начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Фактически в России создается новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам, отмечали ранее в Минприроды.

Однако Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

Как пояснил ранее глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, территориальное положение Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ этих городов, так как эти города являются одновременно и субъектами РФ, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают. Поэтому закон продлевает сроки вступления в силу "мусорной реформы" для этих городов.

Кроме того, закон изменяет работу региональных операторов по обращению с ТКО. Так, в случае признания конкурсного отбора регионального оператора ТКО несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности оператора регионы вправе присвоить этот статус любому другому оператору, который действует на территории данного региона или региона, граничащего с ним. При этом выбрать нового оператора можно без конкурса, однако на таких условиях его статус будет действовать всего год. При отказе оператора от заключения соглашения договор можно будет заключить с ГУПом или МУПом, который имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о "мусорной реформе" в своем 15-м обращении к Федеральному собранию. Он отметил, что с этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

"Но если все сведется к росту платы, то это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только продолжают получать сверхприбыль, сваливая мусор, где и как придется. Надо сформировать цивилизованную безопасную систему по работе с отходами, их переработкой и утилизацией", - сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов. А за 6 лет и все остальные.

"Нужно повысить долю обработки отходов. С сегодняшних 8-9 % до 60%. Чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", - отметил Владимир Путин.

Эксперты говорят о том, что реформа неминуемо приведет к росту тарифов.

"В некоторых регионах она (плата) подрастет из-за того, что территории большие. Такие, как Красноярский край, например, Ямало-ненецкий автономный округ. В крупных территориях она подрастет", - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Тем временем в Москве прошел эксперимент по раздельному сбору мусора. Мэр столицы Сергей Собинин признал его эффективным.

"Мы уже с прошлого года начали эксперимент по раздельному сбору мусора, у нас около 1 тысячи площадок. Будем наращивать", - сказал Собянин на встрече с компаниями - членами Ассоциации европейского бизнеса.

Мэр уточнил, что недавно несколько сотен площадок для раздельного сбора мусора развернуто в торговых центрах и парках города. "Я считаю, это эффективно", - добавил он.

Однако по данным опроса ВЦИОМ меньше половины россиян оказались готовы перейти на раздельный сбор мусора. Согласно результатам социологического исследования, регулярно сортирует мусор 27% опрошенных, а еще 13% респондентов делают это от случая к случаю.

К сторонникам раздельного сбора мусора, как выяснили социологи, готово присоединиться меньше половины россиян (47%). По данным опроса, в настоящее время представители данной категории опрошенных мусор не сортируют, но имеют желание приобщиться к этой практике, если бы была такая возможность.

Каждый десятый россиянин (11%) не практикует раздельный сбор мусора и не хотел бы это делать и в дальнейшем, сообщили в ВЦИОМ.

Каждый третий россиянин сдает в специальные пункты приема такой опасный мусор, как батарейки, использованную электронику и ртутные лампы (23% - на постоянной основе, 10 % - периодически). По данным опроса, более половины россиян (57%) готовы приступить к сдаче такого мусора, если бы была возможность, отмечают социологи. Более половины (54%) участников опроса не покупают товары из биоразлагаемых материалов, хотя 35% из них хотели бы делать это при возможности.

"Когда мы говорим о формировании массовой культуры поведения в сфере экологии, очень важно оценить готовность именно личного участия граждан. К сожалению, часто формирование этих ценностей в восприятии людей заблокировано установкой на делегирование всей полноты ответственности государству. Сегодня еще сложно говорить о том, что мы достигли высоких стандартов по всем значимым практикам экологически сберегающего поведения", - комментирует данные опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра. В то же время мнения горожан по поводу инициативы разделились.

"А кухни жителям тоже увеличат для установки ведер или пакетов под раздельный мусор?", – написал в Facebook Игорь Епишин.

Другой пользователь социальной сети - Olga Lisova - приветствовала инициативу. "Переработка мусора - это очень важная тема! нужно строить мусороперерабатывающие предприятия! А пока их будут строить мусор важно правильно хранить, чтобы он вред не наносил природе! ",- написала она.

Поддержал реформу на своей странице в Facebook Сергей Смирнов.

"Раздельный сбор мусора тема реально крутая. Вот прямо двумя руками ЗА! Объясню, почему. Бытовой мусор, при правильном подходе, это дополнительный энергоресурс (электричество, тепло), и материал для разных "вторичек". Конечно, для этого нужно правильно организовать сбор мусора и его переработку", - написал пользователь.

Переход на раздельный сбор мусора поддержали и префектуры Москвы.

"В нашем округе начинается подготовка к раздельному сбору мусора. Переход к раздельному сбору будет проходить постепенно. Прежде всего, будут модернизированы существующие контейнерные площадки, для того, чтобы дополнительно разместить там контейнеры для различных отходов. Жителям тоже нужно будет учиться разделять свой мусор, в этом им будут помогать дворники. Например, уже сейчас в районе Ростокино дворники сортируют пластик и бумагу", - опубликовала на официальной странице в Facebook пресс-служба префектуры СВАО города Москвы.

В "Сколково" в настоящее время несколько десятков проектов по управлению отходами по различным направлениям.

"В частности, технологии экологической переработки отходов с получением электрической и тепловой энергии, технологии для переработки биомассы в топливо и химические продукты, комплексные технологии утилизации стоков и осадка сточных вод. Также в "Сколково" разрабатываются интеллектуальные системы управления отходами в масштабах города и умные устройства сбора мусора. На территории Инновационного центра "Сколково" действуют требования по раздельному сбору бытовых отходов и мусора. Кроме того, предполагается использовать пресс-компакторы в системах удаления мусора и минимизации отходов", - рассказал Interfax-Russia.ru директор по акселерации по направлению "Городские технологии" Фонда "Сколково" Юрий Хаханов.

В соответствии с "майским" указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (подписан 7 мая 2018 года) по заказу правительства Минприроды разработало национальный проект "Экология". Он будет реализован по пяти направлениям, одним из которых являются "отходы". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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