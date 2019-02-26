Нелегал из Хабаровска

26.02.19 13:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Природоохранная прокуратура считает, что судьбой тигра Амура из Приморского сафари-парка распоряжались незаконно: его передачу парку не согласовали с Минимущества края.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений при передаче знаменитого тигра Амура в Приморской сафари-парк. В частности, вопросы у ведомства возникли к властям Хабаровского края, которые самовольно распорядились судьбой редкого хищника.

"В 2012 году тигра Амура на основании договора безвозмездного пользования передали Приморскому сафари-парку. При этом передача животного не была согласована с министерством имущественных отношений Хабаровского края, выступающим по закону собственником хищника", - сообщили в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Там же отметили, что срок действия этого договора истек еще в 2016 году, однако тигр по-прежнему остается в Приморском сафари-парке.

Более того, как выяснили в природоохранной прокуратуре, незаконной оказалась и инициатива по передаче Амура Краснодарскому эколого­биологическому центру "Парк тигров" в станицу Динскую.

"В октябре 2018 года зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева заключил договор о передаче тигра Амура Краснодарскому эколого­биологическому центру "Парк тигров". Однако на момент заключения данного договора животное не находилось в оперативном управлении у зоосада, соответственно учреждение не имело права распоряжаться судьбой зверя", - уточнили в прокуратуре.

Там же отметили, что тигр Амур был внесен в Реестр краевого государственного имущества и закреплен за зоосадом лишь 13 февраля текущего года.

"При этом ни краевое министерство имущественных отношений, ни министерство культуры региона не придало значения данному факту, согласовав перемещение тигра", - добавили в ведомстве.

На основании выявленных нарушений природоохранный прокурор уже внес представление всем участникам процесса: директору зоосада "Приамурский", а также министрам культуры и имущественных отношений Хабаровского края.

"Устранение нарушений находится на контроле в Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, тревогу по поводу переезда тигра Амура на Кубань в Приморском сафари-парке забили еще в начале этого года. Директор учреждения Дмитрий Мезенцев разослал множество писем, в том числе в надзорные органы региона и страны, с просьбой проверить законность передачи животного в краснодарский "Парк тигров". По его словам, в центре, куда собирались передать Амура, нет необходимых для тигра условий, при этом в приморском сафари-парке они есть.

Также против переезда знаменитого тигра в Краснодарский край выступила и общественность. К настоящему времени петиция с требованием защитить Амура и его сестру Тайгу, размещенная на сайте change.org, набрала уже более 55 тыс. подписей.

"(В случае переезда – ИФ) тигру Амуру предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае (в Приморском сафари-парке у Амура вольер размером с футбольное поле). Для чиновников тигр - это имущество Хабаровского края и только. Все остальное выше их понимания и полномочий", - говорится в тексте петиции.

Автор призывает защитить тигра от подобных издевательств и не забирать Амура из Приморского сафари-парка, который уже стал ему домом.

Также волна возмущения в связи с возможной передачей тигра Амура на Кубань поднялась и в социальный сетях.

"Бедный Амур! Если бы он знал, что бюрократы вокруг него вытворяют, то у него бы все полоски перепутались!", - написала пользователь Елена Майорова в группе Амура и Тимура в Вконтакте.

Также крайнее возмущение по поводу намечавшегося тигриного переезда выразила и другая участница дискуссии Людмила Пархоменко.

"Зачем травмируют животных!? Живут они в сафари-парке и радуются! Почему люди всегда всюду гадят???!!! Тигры привыкли к своему месту, это их Родина!", - написала женщина в той же группе.

К счастью, ситуация разрешилась сама собой: губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что после продолжительных консультаций власти региона приняли решение отказаться от передачи тигра на Кубань, если администрация Приморья согласится принять хищника в дар и оставить его жить в сафари-парке.

Глава Приморского края Олег Кожемяко в ответ на такое предложение соседей поручил своему правительству разработать механизм, который позволил бы региону принять тигра Амура "на баланс". Как в свою очередь сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе администрации региона, вопросом передачи животного займется врио вице-губернатора Александр Костенко.

"В настоящее время готовятся документы о передаче тигра из Хабаровского края в собственность Приморского края", - уточнил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Тигр, по его словам, продолжает находиться в Приморском сафари-парке.

"Здесь созданы все условия для его комфортного проживания", - отметил Дмитрий Панкратов.

Тигр Амур из Приморья прославился в 2015 году благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, которой должен был стать обедом хищника.

Добрососедские отношения между животными продолжались почти год, пока козел вдруг не решил столкнуть своего полосатого друга со склона. Тигру такая забава не понравилась: он поднялся, схватил Тимура зубами и отбросил в сторону. Чтобы спасти козла сотрудникам парка пришлось заманить тигра в "столовую": пока Амур ел свой обед, Тимура забрали на ветеринарное обследование. У него обнаружили несколько рваных ран, а позже диагностировали травму позвоночника, в результате козла пришлось прооперировать.

Полностью выходить задиристого козлика приморские ветеринары не смогли, в итоге администрация сафари-парка решила отправить Тимура на лечение в Москву. После курса реабилитации козлик вернулся обратно в Приморский сафари-парк - правда, уже в соседний вольер.

Приморский сафари-парк находится в 2 км от поселка Шкотово в сторону Находки. Животные и птицы, которые здесь содержатся, фактически живут в лесу – то есть в своей естественной среде обитания.

Обозреватель Наталья Пономарева

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