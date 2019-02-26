Объявлены живыми

26.02.19 14:46

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с заявлением о признании его пропавшим без вести. Посол Великобритании в РФ утверждает, что экс-разведчик и его дочь живы.

The Daily Telegraph в начале года сообщила, что подвергшиеся нападению в Солсбери в марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, все еще проживают на юге Великобритании.

"Хорошо осведомленные источники сообщили, что... Скрипали, вероятно, находятся на юге Англии, проходят лечение под наблюдением узкого круга медицинских специалистов", - написало издание.

Один из источников газеты в службе безопасности заявил, что "они могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, в то же время гарантируя ее безопасность".

"Ее владение русским языком на уровне носителя также могло бы быть полезным", - отмечает газета.

Издание также предполагает, что Сергей и Юлия Скрипали могли бы работать на спецслужбы. Кроме того, по данным издания, друзья Юлии - как британцы, так и русские – навещали ее минувшим летом. Согласно информации газеты, женщина поддерживает с ними тесные контакты.

"Хотя их лица стали знакомы абсолютно всем, видеосъемка с Юлией, которая была опубликована после отравления, доказывает, что ее, потерявшую вес и сменившую прическу и цвет волос, сложно узнать, рассматривая ее старые семейные снимки", - отмечает газета.

Не исключено, что внешность ее отца Скрипаля, пробывшего в коме девять недель, также изменена.

"Он может идти по улице в шляпе или с другим цветом волос, и его никто не узнает", - полагает источник газеты, указывая на то, что по этой причине, в том числе, он не давал интервью.

Опрошенные изданием эксперты также полагают, что отцу и дочери в данный момент не угрожает опасность - они будут оставаться под защитой, но свободны в передвижении.

Кроме того, они полагают, что те сотрудники спецслужб, которые в настоящее время занимаются безопасностью Скрипалей, серьезно относятся к желаниям и решениям своих подопечных, пытаясь создать для них максимально возможный комфорт.

"Их поместили в программу защиты, и эта программа нацелена на создание баланса между безопасностью и гарантией того, что они могут жить нормальной жизнью. Их кураторы захотят дать им как можно больше возможностей. Если они счастливы, то это хорошо как для налогоплательщиков, так и для властей ", - говорит бывший сотрудник спецслужб Филип Ингрэм, работавший в рамках этой программы с другими агентами.

Он убежден в том, что новое место жительства Скрипалей оборудовано лучшей из возможных систем безопасности. Другой собеседник издания считает, что отец и дочь будут жить вместе.

Между тем племянница Сергея Скрипаля Виктория в конце января сообщила, что потребует от правоохранительных органов Российской Федерации признать гражданку России Юлию Скрипаль без вести пропавшей.

"В феврале пройдет полгода с момента, когда я последний раз слышала голос Юлии. В настоящий момент никто не знает, где она находится и что с ней происходит. Сейчас я собираю все необходимые документы для того, чтобы в следующем месяце обратиться к российским правоохранительным органам по делу исчезновения Юлии. Я буду добиваться того, чтобы она была признана без вести пропавшей, а наши структуры начали расследование ее похищения. Юлия - гражданка РФ, и недопустимо, чтобы даже российские дипломаты не имели к ней доступ", - заявила газете "Известия" Виктория Скрипаль.

При этом она считает, что Лондон использует Юлию Скрипаль в качестве заложника для продвижения своих интересов. По ее словам, "отравление" Скрипаля и его дочери требовалось для обострения отношений с РФ. Поэтому не исключено, что Запад, в частности сама Великобритания, мог инсценировать отравление ее родственников с помощью боевого нервно-паралитического вещества для введения очередных антироссийских санкций и дестабилизации международной обстановки.

До этого Виктория Скрипаль предполагала, что Юлию и, возможно, дядю, если он еще жив, насильно удерживают на территории какой-нибудь британской военной базы.

В феврале мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась по почте в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери.

Как сообщила "Интерфаксу" Виктория Скрипаль, заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести были отправлены 19 февраля.

"Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве", - уточнила Виктория Скрипаль.

Сама она проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они намеревались посетить Великобританию, чтобы узнать о состоянии родственников, но Виктории неоднократно отказывали в выдаче британской визы.

Вместе с тем несколькими днями ранее британская воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на информированные источники сообщила об ухудшении состояния здоровья бывшего российского разведчика.

"Нет сомнений в том, что он какое-то время продолжает получать непосредственную медицинскую помощь", - сообщил изданию источник из полиции.

Что касается Юлии Скрипаль, то, по его словам, "в момент отравления она была моложе и здоровее, Сергей же был не в лучшем состоянии с самого начала".

Российское посольство в Лондоне в этой связи посетовало, что британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции.

"У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит", – отметили в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что направленные в МИД Великобритании многочисленные запросы остаются без ответа.

"Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик (...), сказать трудно", - отмечает российская дипмиссия.

Там "по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб".

"Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?", – отметили в дипведомстве.

Что касается обращения в правоохранительные органы России с заявлением о розыске Скрипалей, то, по мнению дипломатов, за этим стоит естественное чувство обеспокоенности Елены Скрипаль за судьбу близких ей людей.

"Мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей. Волнение вызывают и недавние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Сергея Скрипаля (…) Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции", - заявили в российской дипмиссии.

Однако посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил в интервью "Интерфаксу", что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", - сказал высокопоставленный британский дипломат.

По его словам, Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства.

"Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", - подчеркнул Бристоу.

При этом он отметил, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность. В противном случае "мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками".

"Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – отметил Бристоу.

Бристоу также сообщил, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

"Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", - сказал британский посол.

Он подчеркнул, что Лондон располагает значительно большей информацией по "Делу Скрипалей", нежели публикуется в СМИ.

"Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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