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26.02.19 17:11
Узнать в лицо
Система городского видеонаблюдения активно развивается в Москве последние несколько лет. Так, в 2001 году в столице появились первые камеры в многоквартирных жилых домах. Также ими были оборудованы 120 мест массового пребывания горожан, а в 2011 году запустили обновленную городскую систему видеонаблюдения. Сегодня камеры установлены во всех 125 районах Москвы. Информация с устройств поступает в единый центр хранения и обработки данных, доступ к которому представляется сотрудникам правоохранительных органов и органам исполнительной власти прямо с рабочих мест.
В 2019 году власти столицы собираются полностью заменить видеокамеры на технологии нового поколения и в результате запустить систему распознавания лиц, которая будет вычислять находящихся в розыске преступников.
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, до конца 2019 года в столице установят около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения. Таким образом, число камер городской системы видеонаблюдения превысит 174 тысячи.
В первую очередь они появятся над входами в подъезды жилых домов, на оживленных улицах и площадях, в поликлиниках, образовательных организациях и на других социальных объектах.
"Общее число камер видеонаблюдения в городе превысит 174 тысячи к концу этого года. Камеры помогают правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Доступ к видеозаписям ограничен, однако их могут предоставить горожанам по запросу. Камеры могут помочь, если нужно разобраться в дорожно-транспортном происшествии, найти домашнего питомца, опознать хулигана, а также в ряде других случаев", - цитируются в сообщении слова пресс-службы Департамента информационных технологий города Москвы.
Также на сайте уточняется, что часть камер видеонаблюдения подключена к системе распознавания лиц, которая позволяет за считанные секунды опознать человека, чье фото загружено в базу правоохранительных органов. До недавнего времени технология на основе нейронных сетей работала в пилотном режиме. Сейчас эксперимент завершен и признан успешным.
"Данная система анализирует информацию из полутора тысяч видеопотоков, которые поступают с камер, расположенных в разных местах столицы. К примеру, ее применяют в дни проведения массовых мероприятий", - подчеркивается в сообщении. До конца этого года к системе планируется подключить более 100 тысяч видеопотоков с городских камер. Это означает, что большая их часть сможет распознать нарушителя порядка, если сведения о нем есть в базе данных правоохранительных органов.
"Для распознавания лиц камеры городской системы видеонаблюдения используют базу МВД. Алгоритм отслеживает в реальном времени лица людей и сравнивает результаты поиска с базами данных. Если система находит сходства, правоохранительные органы получают сигнал. Технология облегчает работу правоохранительных органов и помогает им пользоваться городской системой видеонаблюдения с большей пользой", - рассказал Interfax-Russia.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий города Москвы Сергей Макаров.
Собеседник отметил, что законопослушным гражданам не о чем беспокоиться, потому что алгоритм не идентифицирует каждого горожанина, а находит лица, максимально похожие на загруженные в базу портреты преступников.
"Точность работы таких сложных систем, основанных на базе машинного зрения и нейронных сетей, зависит как от конкретной решаемой задачи, так и нескольких десятков других параметров: качества фотографии разыскиваемого, времени суток и погодных условий, которые вносят свой вклад в общий результат", - рассказал Interfax-Russia.ru Сергей Макаров.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня около 70% преступлений в Москве расследуется с помощью камер видеонаблюдения.
"Нет ничего идеального, но во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире", – отметил он.
В свою очередь замглавы Минстроя России Андрей Чибис считает, что система распознавания лиц может стать обязательной в "умных" городах России – такие требования могут включить в стандарт "умного" города. При этом пилотными площадками проекта станут почти 40 российских городов.
"По нашему мнению, нет задачи контролировать каждого гражданина, но есть задача поиска пропавших детей и выявления преступников", - подчеркнул Чибис.
Кстати, эта же система распознавания лиц может быть использована и в очках дополненной реальности, которые разрабатывают для столичных полицейских. Создание таких гаджетов заказал департамент информационных технологий города Москвы. Когда очки попадут к правоохранителям – пока не известно, проект находится на стадии тестирования.
Видеосистема, позволяющая распознавать лица, установлена во многих странах мира. Однако далеко не все готовы выставлять свою частную жизнь напоказ в обмен на обещанную безопасность. Например, против такой системы выступают правозащитники в Великобритании и США – по их мнению, из-за несовершенства системы она может не реагировать на преступников.
Кроме того, камеры можно обмануть с помощью масок, объемной одежды или накладных "клыков Дракулы".
На данный момент городская система видеонаблюдения в Москве насчитывает более 167 тысяч камер. В случае происшествия жители могут запросить видеоматериалы, чтобы предоставить их в суд. Для этого необходимо оставить заявку на сохранение видеоархива с камер, позвонив на горячую линию городской системы видеонаблюдения по телефону +7(495)587-00-02. С полученным от оператора номером заявки следует обратиться в правоохранительные органы по месту происшествия, которые могут получить видеоархив и приложить его к делу.
Всего за 2018 год от москвичей поступило 27 тысяч 338 запросов на бронирование видеозаписей. Самый частый повод для обращения к видеоархивам - порча имущества. На втором месте - дорожно-транспортные происшествия, а на третьем - хищения.
Обозреватель Кристина Бочарникова
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