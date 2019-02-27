Чем проще, тем лучше

27.02.19 13:33

© РИА Новости. Игорь Руссак

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин поручил расширить практику применения электронных виз для иностранцев на все регионы страны.

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству иностранных дел России совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом до 31 марта подготовить предложения по упрощению порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики применения электронных виз) для иностранных туристов, желающих посетить нашу страну, говорится на официальном сайте главы государства.

Поручение было дано по итогам форума Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшегося 6 февраля на площадке Московского международного дома музыки. Во время мероприятия президент отметил, что инициатива по оформлению краткосрочных электронных виз для иностранных туристов, въезжающих на Дальний Восток, оказалась удачной, и предложил распространить такую практику и на другие регионы России.

"Этот опыт нужно обобщать и расширять - и на Дальнем Востоке, можно и в других регионах делать. Нужно переходить, конечно, к более широкому использованию электронных виз. Это точно", - сказал глава государства.

Путин признался, что сам является сторонником облегчения визового режима, при этом отметив, что МИД России, ФСБ и другие правоохранительные структуры, не разделяют такую его позицию, опасаясь за безопасность страны.

"Надо честно сказать, что их позиция часто является все-таки обоснованной. Но двигаться все равно нужно. Ведь с помощью запретов мы задачи развития точно не решим ни в сфере туризма, ни в других областях", - сказал президент.

В этой связи, отметил глава государства, Россия все же будет двигаться в сторону упрощенного порядка оформления туристических виз для иностранцев, однако будет делать это аккуратно и постепенно.

"Мы точно совершенно будем по этому направлению двигаться дальше, но постепенно, аккуратненько (..) По некоторым вопросам решения могут быть приняты уже сейчас", - сказал Владимир Путин.

Также о необходимости расширения практики применения электронных виз на другие регионы РФ президент говорил и во время своего ежегодного выступления с посланием Федеральному Собранию.

"Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта Чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы. В целом - подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в страну", - сказал тогда глава государства.

По данным Минвостокразвития РФ, упрощенный визовый режим действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. За это время иностранным гражданам было выдано более 66,8 тыс. электронных виз. Ими воспользовались 49,9 тыс. человек из 15 стран мира.

В министерстве также напомнили, что электронная виза позволяет иностранному гражданину находиться на территории Дальнего Востока 8 дней. При этом все это время он должен оставаться в том регионе, в который въехал. Подать заявку на получение электронной визы граждане могут на специализированном сайте. Сделать это необходимо за 4 дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

В настоящее время по электронной визе можно въехать в шесть дальневосточных регионов. В частности, воздушные пункты пропуска для таких туристов работают в аэропортах Кневичи (г. Владивосток), Елизово (г. Петропавловск-Камчатский), Новый (г. Хабаровск), Хомутово (г. Южно-Сахалинск), Угольный (г. Анадырь) и Благовещенск. По морю можно прибыть на Дальний Восток через пункты пропуска в портах "Владивосток", "Посьет" и "Зарубино". Кроме того, обладатели электронных виз могут воспользоваться тремя железнодорожными ("Пограничный", "Хасан", "Махалино") и двумя автомобильными пунктами пропуска ("Полтавка" и "Турий рог") через границу РФ.

Вместе с тем, Минвостокразвития уже подготовило проект по распространению упрощенного визового режима на международные аэропорты Бурятии и Забайкальского края, которые в соответствии с указом президента России с 1 июня 2018 года вошли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Когда мы говорим про упрощение визового режима, здесь две истории. Первое - упрощение самих процедур. Электронная виза, о чем говорил президент. Здесь нужно двигаться относительно практически всех стран без исключения, чтобы процедуры были максимально простыми, в электронной форме подача документов, оплата. Чтобы процесс выдачи визы был более коротким по времени. Потому что здесь очень важно, что, когда туристы принимают решение о поездке в ту или иную страну, они зачастую принимают такие решения спонтанно. Особенно наше поколение", - считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что еще одним ключевым условием для привлечения туристов в страну являются сроки выдачи виз. По его словам, иностранцы "просто вычеркнут Россию из списка, понимая, что нужно месяц получать визу". Поэтому, как полагает чиновник, внедрение электронной визы, которая оформляется всего 4 дня, даст "очень серьезный приток туристов".

"Вторая история - переход к отмене виз по отдельным направлениям. Здесь базовая позиция сохраняется МИДа - принцип взаимности. Мы стараемся во всех ключевых переговорах поднимать этот вопрос, двигаться в направлении взаимного снижения требований по визам с разными странами", - добавил министр.

В свою очередь Минэкономразвития сообщило, что в скором времени для всех желающих получить электронную визу заработает новый сервис.

"Новый MarketPlace (сервис по выдаче электронных виз иностранцам - ИФ) будет ориентирован, прежде всего, на индивидуальных путешественников, которые пользуются существующими онлайн-сервисами для самостоятельного планирования своих путешествий. Эта та целевая группа туристов, которая не пользуется услугами туроператоров", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что "не планируют подменять системы бронирования и интеграторы отелей и авиабилетов, где есть уже сформированный тип потребления" и заметили, что задача MarketPlace - обеспечить иностранных туристов впечатлениями и комфортными сервисами, среди которых музеи, мероприятия, питание, транспортная карта и многое другое.

"Конкретные пакеты в настоящее время формируются", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве также пояснили, что иностранному туристу, который захочет воспользоваться сервисом, нужно будет выбрать турпакет и оплатить его, после чего заполнить необходимые для въезда на территорию РФ данные. Если по каким-либо причинам во въезде ему будет отказано, он получит стоимость пакета обратно.

Обозреватель Наталья Пономарева

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