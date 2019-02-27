И снова санкции

27.02.19 15:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. В документе предлагается ввести ограничения против российского госдолга.

Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, опубликовали на сайте Конгресса США. Авторами документа стали республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин. О его внесении было объявлено 13 февраля, базовые положения законопроекта уже известны.

Документ предусматривает введение дополнительных санкций против России в ответ на якобы "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом" и события, связанные с украинским кризисом.

Авторы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ периодом обращения более 14 дней. В список таких бумаг войдут российские облигации, валютные свопы и прочие инструменты, выпущенные Банком России и Минфином. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Также под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Сенаторы также предлагают ввести новые ограничения против тех, кто инвестирует в российские проекты, касающиеся природного газа за пределами России. Ограничения коснутся инвесторов, которые вкладывают в проект от $1 млн, а также тех проектов, стоимость которых в течение года вырастет до $5 млн. Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Кроме того, через 180 дней после вступления законопроекта в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина". А через полгода разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

Также законопроектом устанавливается, что технологические компании, включая социальные медиа, "разделяют ответственность за обеспечение свободы их платформ от дезинформации, поддерживаемой правительством РФ и другими иностранными правительствами".

Не позднее чем через 90 дней после вступления закона в силу президент США должен ввести санкции против не менее 24 сотрудников ФСБ. Они будут действовать до тех пор, пока Россия не освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Если правила будут нарушены, все российские предприятия кораблестроительного сектора должны подпасть под санкции.

Западные СМИ отмечают, что ранее Грэм и Менендез уже пытались добиться одобрения похожего законопроекта, но потерпели неудачу. Их новый законопроект - более жесткая версия прежнего текста.

Ранее сообщалось, что США будут усиливать антироссийские санкции, пока Крым не вернется в состав Украины.

"США не принимают и не поддержат осуществленную Россией аннексию Крыма. Россия, поддерживая свою оккупацию, массово нарушает права человека. Мы продолжим сохранение и усиление санкций до возвращения Крыма", - написал в своем аккаунте в Twitter специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Позднее он заявил журналистам в Киеве, что Россия должна немедленно освободить украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

"Нет никаких законных оснований для того, чтобы Россия удерживала этих моряков. Их надо возвратить домой, к их семьям немедленно", - сказал он.

Волкер также отметил, что Россия должна выполнять Минские соглашения. "Очень важно, чтобы на востоке Украины Россия начала выполнять Минские договоренности, включая условия, которые она не выполняет, в том числе прекращение огня, вывод тяжелого вооружения, расформирование незаконных военных формирований, вывод иностранных военных группировок, предоставление доступа для получения гуманитарной помощи, и предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям Специальной миссии ОБСЕ, чтобы они могли работать на этой территории, и так далее, и так далее, и так далее", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

По его словам Украина должна провести выборы в надлежащие сроки и предоставить специальный статус Донбассу в рамках украинской Конституции, а также провести амнистию преступлений, которые были совершены "во время конфликта".

"Но мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда Россия отрицает свою причастность к конфликту. Война продолжается, и мы не можем ее закончить", - сказал спецпредставитель Госдепа США по Украине.

Это заявление спецпредставитель Госдепа США по Украине сделал после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко назвал эту встречу "важным сигналом Кремлю".

"Первое, что Крым является украинским. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда ",- написал на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

О готовности США поддержать украинский народ в свою очередь завил Курт Волкер.

"Мы стоим, и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии. Для меня большая честь быть здесь сегодня вместе с вами, господин президент. Мы здесь как ваши добрые партнеры и друзья. Для нас также важна поддержка свободы судоходства", - сказал он.

Также ранее о введении санкций высказывала свое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что американским сенаторам пора задуматься о санкциях в отношении собственных политиков.

"Как у нас принято говорить, это уже случай медицинский. А если говорить серьезно, то мне кажется, что, исходят из того, что США натворили в мире за последние годы, даже если взять одно десятилетие, то, мне кажется, что пора задуматься и Сенату, и Конгрессу, относительно санкций в отношении самих себя, в отношении собственных политиков. Столько разрушений было ими совершено во всем мире", - заявила она журналистам на брифинге.

Между тем, первый зампред Центробанка России Сергей Швецов выразил мнение, что, в случае принятия эффект от новых санкций будет меньше, чем в 2014 году.

"Даже если законы какие-то по санкциям будут приняты, у нас уже достаточно большой опыт работы в условиях санкций. Мы гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны. Эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он будет сейчас гораздо меньше", – сказал Сергей Швецов.

Впервые санкции против России (в связи с ситуацией на востоке Украины и в Крыму) США ввели в 2014 году. Решение было принято после регионального референдума в Крыму, на котором обсуждался вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. За это решение проголосовали около 96,6% местных жителей. Киев и западные страны в свою очередь итоги референдума не признали. В результате Россию обвинили в насильственном присоединении полуострова.

Однако позже президент России Владимир Путин признал, что российские военные блокировали Вооруженные Силы Украины.

"Да, я не скрываю, конечно, этот факт, мы никогда его не скрывали: наши Вооруженные Силы, прямо скажем, блокировали Вооруженные Силы Украины, расквартированные в Крыму,но не для того, чтобы кого-то заставить идти голосовать, это невозможно сделать, а для того, чтобы не допустить кровопролития", - отметил президент в 2014 году. После этого западные санкции в отношении России неоднократно расширялись. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия же заявляет, что тема о принадлежности Крыма закрыта навсегда.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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