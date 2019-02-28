Один для всех

28.02.19 12:24

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Власти Сахалинской области пообещали установить единый тариф на авиаперевозки с материка на Южные Курилы.

Власти Сахалинской области пообещали сделать единой стоимость билетов на регулярные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (остров Кунашир) и в Курильск (остров Итуруп) как для жителей островного региона, так и для жителей других регионов страны.

"Принял решение: с переходом на летнее расписание стоимость перелетов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск как для жителей Сахалинской области, так и для тех, кто зарегистрирован в других регионах, будет одной - 5 тыс. 950 рублей", - сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Instagram-аккаунте.

Данный пост чиновник выложил после встречи с курильчанами, с которыми он пообщался во время своей рабочей поездки на острова.

"С жителями Кунашира говорили про доступные авиабилеты. С вводом тарифов по прописке курильчане лишились возможности лишний раз повидаться с родственниками или детьми, которые живут в другом регионе. Есть те, кто постоянно живет и работает на Курилах, но имеет там временную прописку, поэтому тоже вынужден оплачивать полную стоимость билета. А для многих людей 15 тыс. рублей в один конец - непосильная плата", - пояснил врио главы региона.

Также Валерий Лимаренко сообщил, что с 27 февраля власти региона впервые запустили между островами вертолетные рейсы.

"Впервые вертолеты начнут пассажирские перевозки с Кунашира и Шикотана на Итуруп (в настоящее время вертолетные перевозки осуществляются только между Шикотаном и Кунаширом - ИФ)", - написал врио губернатора.

Стоимость билетов на них, по данным руководителя региона, также будет единой и для местных, и для приезжих.

Отметим, что жители области встретили такую новость с большим восторгом. Под постом губернатора пользователи написали: "Это правильно", "замечательно", "отличная новость", "правильное решение".

Как в свою очередь рассказали в пресс-службе правительства региона, спецтарифы на перелеты из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска и Курильска (5 тыс. 950 рублей в одну сторону) для обладателей "островной прописки" действуют в области с 2016 года. Всем остальным, как правило, приходится платить за билет вдвое больше. При этом по обычной - высокой - цене летать на Курилы приходится не только туристам, но и многим специалистам, уже долгое время живущим и работающим на островах, но не имеющим постоянной регистрации в Южно-Курильске и Курильске. Последние ни раз обращали внимание властей на эту несправедливость, и, наконец, вопрос был решен.

Вместе с тем, в пресс-службе правительства Сахалинской области рассказали и про расписание, по которому между островами будут летать вертолеты Ми-8 МТВ-1.

"Вертолеты начинают летать на острова дважды в неделю по заявкам пассажиров. Стоимость перелета будет сравнительно невысокой благодаря субсидиям, выделяемым областным правительством. Так, цена билета с Итурупа на Кунашир составит 3 тыс. 100 рублей, с Итурупа на Шикотан – 2 тыс. 300 рублей", - говорится в сообщении региональной администрации.

Вместе с тем, по данным местных властей, в настоящее время для повышения транспортной доступности Курильских островов строятся два грузопассажирских судна ледокольного класса. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию уже в конце следующего года. Все эти меры, уверен Валерий Лимаренко, положительно скажутся на социально-экономическом развитии региона.

Напомним, что ранее инициативы сахалинских властей по развитию транспортного комплекса региона поддержал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Реализация ряда проектов будет находиться на его контроле и получит федеральное финансирование.

"Задача повышения транспортной доступности Сахалинской области и Курильских островов в частности для нас – стратегическая. Потому что наш регион – единственный в стране, полностью расположенный на островах, и к тому же значительно удаленный от центральной России", - сообщил Лимаренко на встрече с Сергеем Ивановым.

Поэтому, продолжил врио главы региона, особую роль в доставке пассажиров и грузов по Сахалинской области играет авиация.

"Мы планируем развивать аэропортовое хозяйство. Например, в планах - реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска, а также строительство новой посадочной площадки на острове Шикотан, жители которого до сих пор испытывают сложности с транспортом. Этими вопросами будем предметно заниматься и рассчитываем на поддержку со стороны федерального центра", - сказал врио губернатора.

В свою очередь Сергей Иванов пообещал Валерию Лимаренко, что федеральные власти помогут улучшить транспортную доступность Сахалинской области, которая, по сути, является восточным форпостом страны.

"Росавиация изучит возможности строительства короткой ВВП на Шикотане. Ведомство спроектирует ее и параллельно изучит рынок воздушных судов, пригодных для таких полетов, если на острове удастся найти оптимальную площадку", - сказал он.

Также Иванов пообещал помочь Сахалину и в развитии альтернативных видов транспорта.

"(..) Останутся вертолеты, а самое главное – в перспективе на курильском направлении начнут курсировать 2 современных грузопассажирских судна. Это позволит существенно улучшить транспортную связь с островами", - сообщил он, отметив, что закончить строительством паромов планируется к декабрю 2020 года.

Также Иванов поддержал инициативу Лимаренко по строительству современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска.

Несколько лет назад в главной воздушной гавани островов по поручению президента РФ Владимира Путина был создан запас аэродромных плит. Как пояснили в администрации области, он необходим для оперативного восстановления полосы в случае стихийных бедствий, ведь островной регион находится в сейсмоопасной зоне.

"Знаю, что в последние годы на инфраструктуру аэропорта Южно-Сахалинска выделялись средства из федерального бюджета. Но, очевидно, что необходимо строить капитальную современную взлетно-посадочную полосу, менее подверженную риску повреждения в случае нештатных ситуаций. Я возьму этот вопрос на контроль", - отметил Сергей Иванов.

В ходе встречи специальный представитель президента РФ также отметил, что всецело поддерживает проект по строительству мостового перехода между Сахалином и материковой частью страны. По его словам, компания "РЖД" уже разрабатывает технико-экономическое обоснование для данного проекта, а также рассчитывает возможный объем грузопотока по новой линии. На основании этих материалов будут сделаны выводы о целесообразности строительства моста.

Еще одна инициатива, которая сейчас всесторонне изучается, по словам Иванова, связана со строительством на островах современных причалов, позволяющих принимать круизные лайнеры с туристами.

"Считаю, что Сахалинская область должна развиваться не только за счет реализации проектов в добывающей отрасли, когда продается нефть, газ, уголь, но и благодаря другим сферам, потенциал которых пока раскрыт далеко не в полной мере, например, туристической", - рассказал Валерий Лимаренко.

Сергей Иванов согласился с врио губернатора, отметив, что Сахалин и Курилы – прекрасное место для туризма, которое начинают посещать все больше жителей других регионов России.

"Туризм – это одно из главных преимуществ Сахалинской области. Фантастическая природная красота и чистота, большое количество рыбы. Людям это интересно", - сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Вместе с тем он попросил врио губернатора Сахалинской области не забывать и про экологию.

"Должны быть построены очистные сооружения, решены проблемы с утилизацией мусора, который туристы неизбежно оставляют. Иными словами, сначала – экология, затем - туризм. И все обязательно получится", - подытожил чиновник.

Обозреватель Наталья Пономарева

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