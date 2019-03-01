Праздник молодости и спорта

01.03.19 12:24

Фото с сайта Универсиады

Interfax-Russia.ru - XXIX Всемирные зимние студенческие игры стартуют 2 марта в Красноярске. На днях в городе состоялось открытие Деревни и Парка Универсиады.

Первые в истории России зимние Студенческие игры под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта. На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле, горных лыжах, керлинге, сноуборде, фигурном катании на коньках, шорт-треке, лыжном ориентировании, а также хоккее с шайбой и мячом. Как ожидается, в соревнованиях примут участие более 3 тыс. спортсменов из 50 стран мира, наблюдать за мастерством атлетов с трибун будет более 550 тыс. зрителей. Как заверили организаторы, для встречи и тех, и других все готово.

"Торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года состоится 2 марта в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск". Трехчасовое шоу, которое готовили больше двух лет, начнется в 20 часов 19 минут по местному времени и будет транслироваться более чем на 60 стран мира", - сообщили организаторы Игр.

В самом Красноярске шоу можно увидеть в режиме реального времени на больших экранах в фан-зонах: в Парке универсиады возле Большого концертного зала и на выходе с Виноградовского моста; на Театральной площади; у торгового центра "Красноярье" и в восточной части острова Татышев.

"Церемония открытия посвящена истории Сибири и ее культурным традициям, сценарий шоу не разглашается. В числе хедлайнеров мероприятия: Алексей Воробьев, Нюша, Зара, а также четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Режиссером шоу стал известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Посол Зимней универсиады-2019 Илья Авербух", - уточнили в Дирекции Универсиады.

К слову, делегации спортсменов начали прибывать в Красноярск еще в конце прошлой недели. Первыми гостями Деревни Универсиады-2019, открывшейся 23 февраля в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ) на проспекте Свободный, стали команды из России, США, Канады, Великобритании, Китая и Японии.

"Очень много сил и энергии затратил коллектив СФУ, чтобы Деревня стала уютным и комфортным местом для спортсменов Универсиады. Я надеюсь, что гости смогут почувствовать домашнюю атмосферу, царящую на кампусе, и покажут отличные результаты", - отметил на открытии Деревни и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков.

Кстати, Сибирский федеральный университет примет не только спортсменов, но и волонтеров зимних Студенческих игр. Всего, по данным пресс-службы вуза, во время Универсиады в кампусе СФУ будет проживать 1 тыс. 100 добровольцев из самых разных уголков мира.

"Заселение началось 19 февраля. К настоящему времени в Резиденцию волонтеров (комплекс общежитий для студентов СФУ) прибыло более 800 добровольцев. Всего, как ожидается, сюда заедут 1 тыс. 100 волонтеров более чем из 70 российских городов и 25 стран, среди которых Гана, Шри-Ланка, Латвия, Мадагаскар, Сербия, США и других", - рассказали в пресс-службе СФУ.

Отметим, что в жилой комплекс для волонтеров входят три 17-этажных здания, соединенные между собой общим сервисным блоком. В общежитиях, где одновременно могут разместиться до 1,3 тыс. человек, находятся магазин, кафе, парикмахерская, тренажерный зал, комната для настольных игр, конференц-зал, а также административные и служебные помещения. После окончания Универсиады-2019 здесь поселят студентов Сибирского федерального университета.

"В общежитиях поддерживается чистота и порядок, нам регулярно меняют постельное белье и проводят влажные уборки. Для волонтеров разработаны интересные обучающая и экскурсионная программы, в частности, мы можем посетить самые красивые и значимые места Красноярска. Недавно, например, ездили в природный заповедник "Столбы". Там мы поднялись на один из столбов и послушали легенды, связанные с этими местами", - поделилась своими впечатлениями руководитель регионального штаба Зимней универсиады - 2019 в Алтайском крае Ксения Синяговская.

Вместе с тем, накануне открытия Студенческих игр в Красноярске открыли и Парк Универсиады. На территории развлекательной площадки, объединившей площадь Мира и западную часть острова Татышев, расположилось 20 тематических локаций.

"Торжественное открытие парка XXIX Всемирных зимних студенческих игр - главной культурной площадки Универсиады - прошло в Красноярске 28 февраля. Свою работу начали площадки со спортивными мастер-классами, концертами фольклорных коллективов, играми на открытом воздухе и множеством других развлечений. Вход на все мероприятия свободный", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, на площади Мира разместились несколько красочных фотолокаций и шатров с развлечениями от спонсоров Универсиады-2019. В другой части тематического парка - на острове Татышев - расположились галерея ледовых скульптур, созданных участниками престижного фестиваля-конкурса "Волшебный лед Сибири", а также ледовый каток с видом на Вантовый мост и этнодеревня, гости которой могут познакомиться с традициями и бытом коренных народов Красноярского края.

"В эвенкийском чуме для всех желающих будут проходить мастер-классы по изготовлению оберегов и узнать секреты охоты и рыбалки эвенков. У жилища коренного народа кето, живущего на севере Красноярского края, можно будет прокатиться в упряжке с собаками-хаски. А в хакасской и тувинской юртах гостей познакомят с традиционным бытом народов юга Сибири и предложат приготовить национальные блюда", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также внимания заслуживает и локация "Мыс Челюскин", посвященная освоению Севера и Северного морского пути. Посетив эту площадку, гости Универсиады узнают, как жили красноярские полярники в 50-60-х годах прошлого века.

1 марта в Красноярске состоялся завершающий этап Эстафеты огня Универсиады. Тожественное шествие началось в полдень по местному времени от главного корпуса СФУ. Пламя пронесли по проспекту Свободный, улицам Годенко, Красной армии, Копылова и Мира. Финишной точкой эстафеты стал Парк Универсиады на острове Татышев, где в этнодеревне "Енисейская Сибирь" участники зажгли городскую чашу огня. Общая протяженность заключительного этапа, по данным местных властей, составила почти 11 км.

Участниками завершающего этапа эстафеты огня стали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин, президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, российская теннисистка Динара Сафина, серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года, сноубордист Николай Олюнин, а также известные красноярские политики, деятели спорта, культуры и представители компаний-партнеров Универсиады.

Напомним, что огонь Универсиады-2019 был зажжен 20 сентября прошлого года в итальянском Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). В России огонь побывал в 30 городах.

Главную чашу огня XXIX Всемирных зимних студенческих игр зажгут на площади возле спорткомплекса "Арены Платинум Красноярск" в день открытия Универсиады 2 марта.

Обозреватель Наталья Пономарева

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