Отдохнуть от ипотеки

01.03.19 17:24

© РИА Новости. Нина Зотина

Interfax-Russia.ru – Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму. Он даст право приостанавливать выплаты по ипотеке тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Квартиры, купленные в ипотеку, для России не редкость. Зачастую это единственная возможность приобрести собственное жилье. Однако ипотека предусматривает регулярные денежные выплаты, несмотря на любые трудности, с которыми сталкивается плательщик, будь то потеря работы или смерть члена семьи. Внесенный в Госдуму 28 февраля законопроект об ипотечных каникулах направлен на то, чтобы в сложной жизненной ситуации дать заемщику отсрочку от платежей, время справиться с трудностями.

Законопроект внесли председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер. Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней", — сообщил журналистам Вячеслав Володин.

Спикер подчеркнул, что новелла станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах. В частности, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев, а также в случае смерти трудоспособного близкого родственника заемщика, который имел на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, на льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более чем на 30% за месяц, по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Согласно законопроекту, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Банк обязан принять решение о предоставлении каникул по ипотеке в течение пяти рабочих дней. А заемщик в любой момент времени в течение льготного периода вправе прекратить его действие. После льготного периода платежи должны осуществляться согласно первоначальным условиям кредитного договора, и затем следует уплачивать платежи из "льготного периода", поэтому срок выплаты ипотека увеличится.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договора, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Однако, согласно тексту законопроекта, он будет распространяться только на новые договора ипотеки, заключенные после вступления документа в силу.

"Положения настоящего федерального закона не распространяются на кредитные договоры, договоры займа, которые заключены с заемщиками - физическими лицами до вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в законопроекте.

Как сообщалось, ввести такие каникулы ранее поручал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские кредиты. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, все это понятно. Но в жизни может случиться все и бывает все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть "ипотечные каникулы" – мы недавно говорили об этом в Казани, – то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее", - говорил Владимир Путин.

Далее президент поручил правительству и Банку России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул". Срок выполнения этого поручения - 1 июля 2019 года.

Помимо этого, Путин также поручил Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету РФ и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности. Ведомства должны отчитаться по этому вопросу до 1 мая 2019 года.

Кроме того, российский попросил ЦБ и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования.

Участники микрофинансового рынка восприняли эти слова как призыв к самоочистке сектора. При этом председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Эльман Мехтиев предположил, что в первую очередь речь идет о наведении порядка при взыскании просроченной задолженности, взаимодействии кредиторов и заемщиков с коллекторами.

Помимо этого, президент РФ поручил правительству совместно с ЦБ принять меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и менее. Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 15 января 2020 года, далее предоставляться один раз в полгода.

В свою очередь президент Сбербанка Герман Геф подтвердил возможность снижения ипотечной ставки.

"Я думаю, что в следующем году мы увидим снижение до 8%", - сказал Греф. Он отметил, что это мнение многие его коллеги не разделяют.

Как ранее сообщалось, Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на один процентный пункт. Базовая ставка по кредитам на новостройки составляет 10,5% вместо 9,5% ранее. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%.

Ссуды на готовое жилье теперь выдаются по базовой программе по ставкам от 10,7% по сравнению с 9,7% до повышения. Льготные программы по готовому жилью предусматривают теперь ставки от 10,2% против 9,2% ранее.

Ранее о повышении ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 1 января сообщил ВТБ. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.

Вместе с тем, по данным Объединенного кредитного бюро за девять месяцев 2018 года россияне взяли 29,72 млн кредитов на сумму более 5,99 трлн рублей. За третий квартал этого года было выдано 10,51 млн новых кредитов общим объемом 2,24 трлн рублей. А только за сентябрь было выдано 3,3 млн новых кредитов общим объемом свыше 722,41 млрд рублей.

Обзор Кристина Бочарникова

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