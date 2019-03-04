Господдержка для "Лады"

04.03.19 14:53

© РИА Новости. Игорь Агеенко

Interfax-Russia.ru – Все модели автомобилей Lada включили в госпрограммы Минпромторга по поддержке спроса.

Автомобили Lada включены в государственные программы поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", разработанные министерством промышленности и торговли РФ.

Так, в программе "Семейный автомобиль" могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе "Первый автомобиль" - россияне, приобретающие собственную машину в первый раз.

Согласно правилам программ, для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. В программе принимают участие все модели Lada, приобретенные по программе кредитования. Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительной выгодой в 40 тыс. рублей, которая предоставляется при покупке Lada Granta, Lada Vesta, а также фургона и универсала Lada Largus по системе Trade-in.

"Мы считаем, что программы поддержки спроса, введенные министерством промышленности и торговли с 1 марта 2019 года, окажут позитивное влияние на покупательскую активность и обеспечат сохранение тренда роста российского автомобильного рынка. Эти меры показали свою высокую эффективность в прошедшие годы. Государственные программы, дополненные привлекательными предложениями дополнительной выгоды от Lada, предлагают нашим клиентам исключительные условия для покупки моделей Lada в марте 2019 года", - заявил президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис.

О том, что Минпромторг РФ с 1 марта намерен вновь запустить программы господдержки спроса на автомобили "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, обе эти социальные программы хорошо себя зарекомендовали.

"С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", - сказал Мантуров.

"Если брать прошлый год с точки зрения мер государственной поддержки, у нас хорошо сработали социальные программы, которые по вашему поручению мы расширили на Дальний Восток с точки зрения повышения скидки по льготному автокредитованию, до 25% от стоимости", - отметил министр.

Такое решение, пояснил Мантуров, было принято для постепенного замещения подержанных праворульных авто, которые продолжают импортироваться на Дальний Восток, российскими автомобилями.

Кстати, по его словам, автомобили Lada являются безусловным лидером российского авторынка.

"Из 10 продаваемых автомобилей Lada Vesta - наиболее востребованная, а также Lada Granta, - сообщил министр.

При этом он отметил, что автомобили, произведенные в РФ, занимают сегодня 85% отечественного авторынка. По его мнению, повышению спроса на отечественные автомобили способствовали меры господдержки.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действуют в России с 2015 года. По ним кредитные организации предоставляли скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета.

В июле 2018 года действие программ было продлено до 2020 года, а также введены дополнительные льготы для жителей Дальнего Востока - для них скидка повышается до 25%. Общий объем финансирования программы - 15 млрд рублей.

По данным Минпромторга, решение должно было позволить в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 тыс. 100 автомобилей, 5 тыс. 800 из которых - в Дальневосточном федеральном округе.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минпромторге, по итогам 2018 года в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" было реализовано более 99 тыс. 500 автомобилей, в том числе около 3 тыс. 100 автомобилей - на территории Дальневосточного федерального округа.

Что касается автомобилей Lada, то, по данным "АвтоВАЗа", в период действия программ в 2018 году (с января по май) сделки с их использованием совершили 40% покупателей Lada.

"Механизм реализации вышеуказанных программ в 2019 году не изменится (скидка предоставляется на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости, приобретаемого автомобиля, либо 25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа), однако максимальная стоимость автомобиля будет снижена до 1 млн рублей, что позволит сконцентрировать поддержку на социально-приоритетных слоях населения и наиболее массовом сегменте автомобилей", - рассказал "Интерфаксу" представитель министерства, добавив, что требования к заемщикам не будут менять.

При этом совокупный бюджет программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2019 году составит 3 млрд рублей. Программы будут реализовываться на всей территории РФ.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2018 году выросли на 12,8%, до 1 млн 800 тыс. штук. При этом в АЕБ отмечают, что российский рынок показывал рост на протяжении 12 месяцев подряд.

Что касается текущего года, то Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 3,6%, до 1 млн 870 тыс. штук.

"Мы делаем этот прогноз исходя из того, что резких изменений не будет", - заявлял в январе глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, отмечая, что ассоциация может скорректировать прогноз позднее.

Вместе с тем в АЕБ отмечали, что двузначный рост рынка в 2019 году "маловероятен". В ассоциации указывают, что на прогноз влияет множество неопределенностей, в том числе влияние повышения ставки НДС на спрос, правительственная политика (меры господдержки, утилизационный сбор), вероятность введения новых санкций США.

"Ожидается трудное начало, в том числе из-за высоких продаж прошлого года", - добавили в АЕБ, подчеркивая, что "больше шансов на возобновление роста во втором полугодии, так как базовый спрос должен быть достаточным, чтобы уравновесить неопределенности". При этом в ассоциации ожидают, что "темпы восстановления рынка замедлятся".

Обозреватель Анастасия Николаева

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