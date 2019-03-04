Зоны недосягаемости

04.03.19 17:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru - Особые зоны, в которые не смогут въезжать автомобили с двигателем низкого экологического класса, будут введены в Москве и Санкт-Петербурге.

Вопрос введения экологических зон в Москве обсуждается с 2018 года. В июле в ПДД появились специальные знаки, ограничивающие движение машин с низким экологическим классом. А 30 декабря прошлого года вступил в силу закон "Об организации дорожного движения", которые позволяет регионам устанавливать эти знаки на своей территории.

Позже Совет при президенте РФ по правам человека разрабатывал рекомендации об ограничениях движения в Москве автомобилей с низким экологическим классом. В них предлагалось определить границы зон с ограничением въезда для таких транспортных средств; ввести категории автотранспортных средств, на которые устанавливаются ограничения; создать базы данных экологических классов зарегистрированных автотранспортных средств и системы видеоконтроля въезда в зоны с ограничением въезда автотранспортных средств низких экологических классов и фиксации нарушений.

Правительство Москвы на тот момент инициативу поддержало.

"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в Москве", – говорится в письме мэра, размещенном на сайте СПЧ.

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Минприроды, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга подготовить к 4 марта "дорожную карту" по введению в городах зон, куда запретят проезжать транспортным средствам с низким экологическим классом.

Согласно документу, с которым ознакомился "Коммерсант", к октябрю 2019 года МВД и Минтранс разработают поправки к Кодексу административных правонарушений, предусматривающие введение нового штрафа за проезд по экологически чистой зоне. Ее границы будут обозначены указателем, который был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся.

"Цифра на нем означает экологический класс двигателя автомобилей ("Евро-0", "Евро-1", "Евро-2", "Евро-4" и т. д.), которым можно проезжать. Сегодня для нарушителей требований этого знака применяется штраф 500 руб., но в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией (какой - пока неизвестно)", - отмечается в сообщении.

Также Минпромторг должен к октябрю разработать упрощенный порядок присвоения экологического класса для старых машин. Это необходимо, чтобы определить статус почти 20 млн машин возрастом старше 10 лет, поскольку записи об экологическом классе двигателя в паспорте транспортного средства начали ставить только в 2008-2011 годах.

При этом власти Москвы и Санкт-Петербурга будут сами определять, от какого транспорта страдает экология тех или иных районов.

В Минтрансе "Ъ" рассказали, что проект подготовлен и находится на согласовании ведомствами.

Между тем, в пресс-службе департамента транспорта Москвы "Ъ" сообщили, что "на первом этапе должны рассматриваться ограничения, прежде всего, для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах".

Проект поддерживают экологи. По словам координатора климатических проектов "Гринпис России" Василия Яблокова, именно автотранспортные средства главный источник загрязнения воздуха в Москве и Санкт-Петербурге.

"По данным официальной статистики, на долю автотранспорта приходится порядка 95% всех вредных выбросов. Комплекс мер по ограничению движения автотранспорта в столице поможет снизить загрязнения воздуха на треть", - пояснил Interfax-Russia.ru эксперт "Гринпис России " Василий Яблоков.

По словам эколога, положительную динамику подтверждают исследования Научно-исследовательского института автомобильного транспорта.

"Ограничения постепенно должны быть введены во всем городе. Начать лучше с центра, ведь там активность выше всего, например, с Садового кольца. Затем следует приступить к третьему транспортному кольцу. С учетом наличия систем наблюдения, видеокамер, фиксировать нарушения будет очень просто. Однако когда правительство перейдет от слов к делу, пока непонятно. Я считаю, что делать это нужно как можно быстрее, чистым воздухом должны дышать все", – добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Также собеседник отметил, что на Западе данные меры давно широко применяются, наиболее удачная практика представлена в Лондоне. Во Франции, экологические зоны начали вводить в 2015 году, в Германии – с 2008 года.

Западные СМИ отмечают, что с апреля 2019 года в центральном Лондоне будет действовать особая экологическая зона ULEZ (Ultra-Low Emission Zone). Водители автомобилей, мотоциклов и грузовиков, не соответствующих строгим экологическим ограничениям, будут платить £12.50 в день за проезд по ULEZ.

"Мэр Садик Хан подтвердил, что с 25 октября 2021 года зона будет увеличена вплоть до северной и южной кольцевых дорог, что в 18 раз больше центральной части города, где впервые начнут действовать новые правила. Расширение зоны сокращенных выбросов может затронуть 100 тыс. легковых автомобилей, 35 тыс. фургонов и 3 тыс. грузовиков в день, курсирующих по центру британской столицы. К 2020 году все городские автобусы будут также соответствовать новым стандартам; уже сейчас их переводят на экологическое топливо и аккумуляторы", - пишет London.gov.uk.

В свою очередь российские водители восприняли инициативу неоднозначно. Многие обладатели старых автомобилей отметили, что просто не имеют возможности сменить средство передвижения.

"Главное, что у чиновников останется возможность передвигаться по городу. Не забываем, что людям, которые покупают малогабаритки и зарабатывают меньше миллиона долларов в Москве не место. Ну а все остальные – велкам", - написал в Facebook Ian Falcon.

Некоторые пользователи отметили, что подобные меры давно нашил отклик на Западе.

"Такие нововведения не только в Германии. В Италии тоже. Старые машины на дизеле не могут въезжать в центр городов. По крайней мере, в Вероне так. Очень часто полиция перекрывает все въезды в центр и проверяет каждую машину", - написала в Facebook Екатерина Калиниченко.

Другой автолюбитель – Татьяна Мещерякова – приветствовала нововведение.

"Ну, друзья. Старые машины и правда, очень "пахнут", а по-простому - воняют. Сегодня в пробке за таким стояла, и в этом конкретном случае, я, скорее всего, "за" данную инициативу", - написала в социальной сети она.

Однако юристы призывают сначала дождаться доработки инициативы, и только после этого оценивать ее.

"Пока за нарушение требований этого знака (об ограничении движения неэкологичных автомобилей - ИФ) предусмотрен штраф в 500 рублей. Предполагается, что данные изменения улучшат экологическую обстановку в крупных городах, а затем, данную практику переймут и другие города. Проект еще не доработан, и о плюсах и минусах пока можно лишь догадываться. А что он принесет автовладельцу - чистое небо и свежий воздух, или оскудевший кошелек, покажет время", - пояснила Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова

В то же время, в 2016 году доля автомобилей с низким экологическим классом в Москве составила 40%. По данным аналитического агентства "Автостат" на 1 января 2018 года, в России из 42,4 млн легковых автомобилей 13% были оборудованы двигателями класса "Евро-5", 28,7% - класса "Евро-4", 14,6% - класса "Евро-3", 12,2% - класса "Евро-2", 4,4% - класса "Евро-1", 27% - класса "Евро-0".

Обозреватель Кристина Бочарникова

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