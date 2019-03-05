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05.03.19 15:04
Вынужденно и симметрично
Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".
Как говорится в документе, решение принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением" США своих обязательств по договору о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).
Договор приостанавливается "до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия".
После того, как в начале февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернутся к его соблюдению, Путин пообещал, что ответ Москвы на выход Вашингтона из договора будет зеркальным, и Россия приступит к созданию новых видов ракет.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал подписанный президентом РФ указ о приостановке ДРСМД именно таким "зеркальным ответом" на действия США.
"Кстати, совсем не Россия, а США выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности - ДРСМД. Именно поэтому президент России в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД", - заметил председатель российского правительства в интервью газете Luxemburger Wort.
Премьер РФ высказался против "попыток ядерного шантажа" стран НАТО в отношении России, но заверил, что РФ не собирается ни на кого нападать.
"Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит", - пошутил Медведев, отвечая на вопрос, стоит ли Люксембургу, вокруг которого расположено несколько баз НАТО с ядерным оружием, опасаться, что гиперзвуковые ракеты РФ могут приземлиться в их огородах.
"Если же говорить серьезно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать", - сказал он, подчеркнув при этом, что любые попытки ядерного шантажа ведут к усилению международной напряженности.
На замечание, что на фоне испытания нового гиперзвукового оружия Россия также не выглядит как оплот миролюбия, Медведев ответил: "Скорость ракет - это техническая характеристика, а не показатель миролюбия".
"Но еще раз повторю: не для того, чтобы нападать. У нас, если хотите, генетическое неприятие войны. Мы рассматриваем наш ядерный арсенал исключительно как фактор сдерживания, гарантию национальной безопасности России", - заверил премьер РФ, напомнив, что это закреплено и в военной доктрине России, которая носит сугубо оборонительный характер.
Премьер РФ считает, что мир стал бы спокойнее, если бы американцы убрали свое ядерное оружие из Европы и ликвидировали инфраструктуру для его развертывания на европейской территории.
При этом он добавил, что "это касается и учений, связанных с подготовкой к применению ядерного оружия, которые регулярно проводятся в странах НАТО".
"Ничего, кроме ненужного волнения, прежде всего самим странам НАТО, эти учения не добавляют", - заметил Медведев.
Он еще раз подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы в Европе были мир и стабильность, и ведет соответствующий диалог со странами-членами НАТО. "Мы сотрудничаем с ними по целому ряду вопросов, сотрудничаем конструктивно и от наших партнеров ожидаем того же подхода", - отметил премьер РФ.
Вынужденной и симметричной мерой назвал указ президента РФ о приостановке ДРСМД председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Речь не идет о выходе из договора, Россия замораживает свои обязательства по соблюдению ДРСМД в условиях его нарушения со стороны американских партнеров", - уточнил Слуцкий журналистам.
Он заявил, что эти шаги "носят исключительно оборонительный характер". "Мы не заинтересованы в создании напряженности или новых ракетных кризисов на Европейском континенте. Мы предприняли все допустимые с военно-политической точки зрения усилия для спасения договора", - отметил политик.
По словам главы комитета, Москва предлагала Вашингтону набор конкретных мер по урегулированию, пошли даже на беспрецедентные транспаретные шаги для доказательства отсутствия нарушений ДРСМД с российской стороны. "Однако все наши инициативы были отвергнуты. Вашингтон же со своей стороны последовательно и планомерно реализовывали линию на разрыв", - напомнил он.
"Россия открыта к обсуждению дальнейшей судьбы ДРСМД, но мяч теперь на стороне США", - добавил Слуцкий.
В Госдуме считают, что шанс сохранить ДРСМД еще есть. "Шанс остается всегда, но мы не будем стучаться в закрытые двери", - заявил "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Первыми о приостановлении участия в ДРСМД заявили США. Если США вернутся к соблюдению этого договора, мы будем готовы сесть за стол переговоров вновь. Но в одностороннем порядке Россия соблюдать ДРСМД не будет", - подчеркнул он.
Между тем генерал армии Юрий Балуевский, который руководил Генштабом Вооруженных сил РФ в 2004-2008 годах, считает, что договор, скорее всего, уже не сохранить.
По его мнению, приостановка Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности - политический жест, адресованный США. "Его можно трактовать так: "Подумайте, господа американцы. Не мы первыми сделали этот выбор. Вы сделали его. Но мы даем вам возможность устранить нарушения", - заявил Балуевский "Интерфаксу".
Шаг этот, полагает собеседник агентства, означает, что Россия оставляет открытой дверь для возобновления диалога по проблематике ДРСМД, говорит о возможности и сохранения этого договора.
"Россия дает возможность американской стороне, которая голословно обвинила Россию в якобы имеющих место нарушениях договора, исправить свои собственные ошибки. Это больше политический шаг", - считает экс-начальник Генштаба.
При этом он напомнил, что еще в 2007 года РФ жестко отреагировала на фактическое размещение элементов третьего позиционного района противоракетной обороны (ПРО) США в Европе. "Мы уже тогда говорили, что Россия может выйти из договора в связи с тем, что американцы уже фактически вышли из него", - сказал Балуевский.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский также считает, что шансов на сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности уже не осталось.
По мнению эксперта, подписание указа - это формальность, призванная формализовать ранее принятые решения: "Это просто институализация того, что раньше сказал президент, что мы отвечаем "зеркально".
Обозреватель Анастасия Николаева
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