План реабилитации

06.03.19 14:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье переместят в Центр содержания, который оборудуют в бухте острова Русский. Отловщики признались, что животные уже проданы.

Реадаптировать и выпустить

Косатки и белухи, находящиеся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье, будут перемещены в Центр содержания крупных морских животных, который оборудуют в одной из бухт острова Русский (Владивосток). Такое решение было принято на совещании с участием представителей Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств, которое провел вице-премьер Алексей Гордеев.

В сообщении об итогах совещания, поступившем в "Интерфакс", подчеркивается, что "все действия будут направлены на обеспечение сохранности и безопасности морских млекопитающих", в связи с чем их передислокацию проведут в теплое время, после установления положительной температуры воздуха и схода льдов в акватории.

По итогам обсуждения решено разработать план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего их выпуска в естественную среду обитания.

Гордеев поручил оценить состояние каждого морского млекопитающего, после чего в отношении каждого животного будет решаться вопрос о возможности выпуска.

Реадаптация животных будет производиться в Центре содержания в одной из бухт острова Русский. Для контроля и отслеживания животных их прочипируют.

Решением проблемы реадаптации белух и касаток займутся Минприроды, Росприроднадзор и Росрыболовства во взаимодействии с компаниями, которые сейчас занимаются их содержанием. Координировать работы будет администрация Приморского края.

Непосредственной адаптацией животных займутся специалисты научных и экологических организаций, в том числе ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке.

В свою очередь коалиция "Свободу косаткам и белухам" предлагает провести на месте краткий полутора-двухмесячный курс реабилитации животных и выпустить косаток и белух либо в конце июня на месте отлова (в Сахалинском, Ульбанском, Тунгусском заливах и Удской губе), либо в Татарском проливе в конце апреля - начале мая. Такой план представили ученые и экологи.

Над составлением плана работали: Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина", Региональная общественная организация "Друзья океана", Сахалинская региональная общественная организация Клуб "Бумеранг", автономная некоммерческая организация "Научно-экологический Центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих "Дельфа", Научно-практический центр защиты морских млекопитающих "ОРЦИНУС", Общественный инспектор по охране окружающей среды (Росприроднадзор по ЦФО) С.Беляева, "Реабилитационный центр морских млекопитающих "ТЮЛЕНЬ", "Приморский центр подводных исследований". Консультативную помощь коалиции оказывали: российское отделение Гринпис, Совет по морским млекопитающим, Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина.

План реабилитации

Реабилитацию после содержания в неволе и приучения к жизни в океанариумах специалисты предлагают проводить в бухте Средняя, где содержатся животные. Для этого, по их плану, необходимо создать экспертную группу с участием российских и международных специалистов, решить вопрос с субарендой всего оборудования, передать животных из незаконного владения отловщиков под контроль экспертов.

Для реабилитации необходимо: сократить до минимума контакты животных с людьми, корм подавать удаленно через гибкие рукава (для отучения от общения с человеком), объединить вольеры для косаток; расширить и частично объединить вольеры для белух, провести оценку состояния здоровья животных и провести курс лечения тем, кто в нем нуждается.

В коалиции считают, что в целом этого будет достаточно для подготовки животных к выпуску.

По мнению специалистов, оптимальным является выпуск в районе отлова. Из-за ледовой обстановки это возможно только с конца июня. Специалисты также считают приемлемым выпуск в более ранние сроки в Татарском проливе.

Так, косаток предлагают выпускать во второй половине апреля в южной части Татарского пролива, где отсутствует лед и в это время для них имеются обильные кормовые ресурсы: морские котики, сивучи и другие ластоногие. Белух следует выпускать в первой половине мая в северной части Татарского пролива, где в это время также отсутствует лед, достаточно рыбных запасов (идет на нерест сельдь) и появляются первые стада диких белух.

С середины апреля в регионе устанавливается устойчивая плюсовая температура, и с этого времени животных можно перевозить в контейнерах на судах. Для перевозки животных планируют задействовать крупную самоходную или буксируемую баржу, на палубе которой разместить контейнеры с животными и колесный подъемный кран. Оказать помощь в транспортировке животных к месту выпуска уже согласился Тихоокеанский флот.

Косатки и белухи ведут коллективный образ жизни, поэтому выпускать нужно всех косаток одновременно, а белух - большими группами, по несколько десятков животных. И среди косаток, и среди белух в бухте Средняя имеется значительное количество особей возрастом четыре-пять лет - это значит, что к моменту вылова они уже несколько лет добывали себе пищу и совершали сезонные миграции. Наличие в группах разновозрастных животных будет способствовать восстановлению их естественной социальной структуры и обеспечит выживание как более взрослых особей, так и совсем молодых.

Детальную разработку и реализацию этого плана коалиция предлагает провести под патронатом Русского географического общества. Ведущие международные эксперты в области реабилитации китообразных уже согласились приехать в Россию и помочь в спасении животных из "китовой тюрьмы".

В частности, помочь организовать реабилитацию животных готов французский океанограф Жан-Мишель Кусто, сын исследователя Жака-Ива Кусто.

"Я считаю важным начать готовить китов к реабилитации и выпуску как можно раньше. Последние сообщения в СМИ говорят о возможном ухудшении здоровья косаток и белух в бухте Средняя, что увеличивает наши опасения, и неотложность срочных мер, чтобы защитить здоровье китообразных", - говорится в письме Кусто губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с копиями президенту РФ и Минприроды. Текс письма имеется в распоряжении "Интерфакса".

По словам исследователя, лучший выход из ситуации с "китовой тюрьмой" - именно возвращение животных в дикую природу, а не их жизнь в аквариумах. Он отметил, что хочет посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, чтобы оценить здоровье и состояние китообразных и помочь российским федеральным агентствам разработать план их реабилитации и выпуска на волю.

"Я и моя команда готовы помочь российским властям осуществить успешное возвращение косаток и белух в живую природу", - отметил Кусто, подчеркнув, что они вместе со своей командой ждут скорого ответа от губернатора, чтобы начать подготовку к оказанию помощи морским млекопитающим.

Проданные животные

Между тем, две из четырех компаний, отловивших с нарушением закона сотню косаток и белух, содержащихся сейчас в "китовой тюрьме", в своем обращении к главе государства сообщили, что добычу животных вели по заказу иностранных компаний.

"Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства и животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия", - говорится в письме директора ООО "Афалина" Алексея Решетова главе государства, текст которого опубликован в одном из Telegram-каналов.

В свою очередь директор еще одной компании-отловщика ООО "Океанариум ДВ" Александр Бронников пишет главе государства, что "принятие необоснованного решения о передаче животных государству для последующего выпуска может нанести ущерб казне РФ в сотни миллионов долларов США".

По его словам, "существует реальная угроза предъявления исков со стороны собственников иностранных океанариумов, имеющих заключенные контракты на поставку животных, внесших предварительную оплату и несущих значительные убытки от неполучения животных".

Наряду с этим в письме отмечается, что в случае исполнения контракта ООО "Океанариум ДВ" "способно увеличить внешнеторговый баланс страны на $15 млн и принести до 200 млн рублей налоговых платежей в бюджет РФ".

Директор ООО "Афалина" также говорит о доходах в бюджет государства в случае поставки косаток и белух в зарубежные океанариумы, но цифры не уточняет.

"Исполнение контракта поможет повысить престиж российских компаний в международной сфере как надежных контрагентов. (...) Для экономики России это позволит увеличить внешнеторговый оборот на десятки миллионов долларов и привлечь в казну РФ сотни миллионов рублей налоговых поступлений", - отмечает Решетов.

В письмах обеих компаний утверждается, что косатки и белухи были выловлены без нарушений закона.

Кстати, в Минприроды в качестве одного из вариантов "спасения" оставшихся 10 косаток и 87 белух из "китовой тюрьмы" предлагали передать их в зарубежные и российские океанариумы – такое предложение высказал директор департамента государственной политики Минприроды Алексей Титовский. Видео с его комментарием министерство разместило на своем официальном YouTube канале.

"Второй сценарий - направить животных ... в океанариумы и зоопарки. Порядка 10 белух могут быть направлены в океанариумы нашей страны, остальное количество, в частности, белух, возможно, последует в океанариумы за рубежом", - предложил Титовский.

В качестве еще одного сценария чиновник предлагал выпустить животных в месте вылова после адаптации, но отметил, что подобные операции в мировой практике не проводились, они дорогостоящие и вызывают опасение.

Однако коалиция ученых и экологов выступила категорически против передачи животных в океанариумы. Они подчеркивают, что Генеральная прокуратура, Следственный комитет и Пограничная служба ФСБ неоднократно заявляли, что косатки и белухи в "китовой тюрьме" выловлены незаконно, поэтому передача животных в океанариумы, дельфинарии и прочие развлекательные заведения, как в России, так и за рубежом, не допускается законодательством.

Также специалисты обращают внимание, что помещение незаконно выловленных животных в океанариумы не поддерживают общественные природоохранные организации, специалисты по морским млекопитающим, а также не приемлют граждане России и широкое международное сообщество. Петицию за выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" на свободу подписали почти 1 млн человек

Обозреватель Анастасия Николаева

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