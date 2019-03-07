Космодром для туристов

07.03.19 15:03

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Частный космодром планируют построить в Нижегородской области. В случае согласования проекта с "Роскосмосом" инвестор собирается реализовать его до 2025 года.

Правительство Нижегородской области, Корпорация развития Нижегородской области и ООО "КосмоКурс" в конце февраля подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории Нижегородской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства региона, в случае согласования проекта с госкорпорацией "Роскосмос" инвестор планирует реализовать его в 2020-2025 годах. Планируемый объем инвестиций составляет 2,6 млрд рублей. В настоящее время ведется подбор участка для строительства комплекса. Проект реализуется за счет частных инвестиций.

В компании "КосмоКурс" подтвердили, что достигли соглашения с Нижегородской областью о строительстве космодрома.

"Рассматриваются несколько площадок на территории региона, каждая со своими особенностями. И сейчас ведется работа по увязке всех возникающих вопросов, в том числе, документы по космодрому направлены в "Роскосмос" для организации согласования этого вопроса на федеральном уровне. Работу со всеми другими регионами мы прекратили, при том, что от них имеются тоже достаточно интересные предложения по участкам", - сообщил агентству гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин.

По его словам, ориентировочный размер затрат на наземную инфраструктуру космодрома составляет $40 млн. Одним из первых объектов планируется создать на космодроме стенд для огневых испытаний собственных двигателей. К 2023 году должна быть готова первая очередь космодрома, позволяющая проводить автономные летные испытания, а в 2025 году космодром уже должен заработать в полную силу.

В свою очередь министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал журналистам о требованиях к территории, на которой может быть построен космодром.

"Есть определенные условия, которые необходимы, - это ровная площадка, минимальное количество лесов, которые попадают в зону, и удаленность населенных пунктов - от 3 или 6 км для соблюдения всех технических регламентов и условий. Мы рассматриваем различные районы и стараемся учесть все интересы и районов, и местных администраций и территориальные условия с точки зрения холмистости и овражистости", - сказал министр.

По его мнению, строительство космодрома станет драйвером для роста туристической привлекательности региона.

Еще в 2017 году "КосмоКурс" получил лицензию Роскосмоса на осуществление космической деятельности, которая позволяет заниматься созданием многоразового суборбитального космического комплекса (МСКК) для туристических полетов в космос.

В этом проекте за "КосмоКурс" закреплена роль головного разработчика комплекса, а также входящих в его состав многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата.

Планируется, что во время запуска ракета-носитель по вертикали выведет космический аппарат на высоту в 180-220 км. После разделения аппарат и ракета-носитель продолжат полет по инерции. Затем космический аппарат с туристами совершит баллистический спуск и посадку с помощью парашютной и реактивной систем, а ракета-носитель - с помощью маршевой двигательной установки и двигательной установки ориентации и стабилизации.

Таким образом, космическая экскурсия будет осуществляться на высоту "орбиты Гагарина" по незамкнутой траектории. Разрешение на участие в космической экскурсии претендент получит после проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования.

Космическому туристу будет предложен полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов, в котором каждый турист сможет находиться в состоянии невесомости в течение 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 куб.м, и имея возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор. Цена билета составит $200-250 тыс.

Для полетов на "высоту Гагарина" "КосмоКурс" планирует использовать топливо на основе спирта и кислорода.

"Это обычный спирт, который используется в медицинских целях и для производства водки. Поэтому с точки зрения экологии запуски будут безопасны. Будет немного шума, свойственного космодрому, но мы располагаем наш объект так, чтобы проблем с этим не было", - рассказал "Коммерсанту" генеральный директор компании Павел Пушкин.

По его словам, для строительства космодрома потребуется участок размером 2 на 2,5 км.

"Наша ракета суборбитальная, достаточно маленькая и летит практически вертикально и вверх, и вниз. На определенной высоте от ракеты отделяется капсула с пассажирами, которая продолжает самостоятельный полет и садится в 500 м от точки старта. Все это вписывается в зону космодрома, которую мы согласовываем. На жилые дома или объекты ничего падать не будет", - заверили в компании.

Испытания элементов жидкостного двигателя будущего корабля начались в декабре прошлого года в Московской области.

Между тем, "Роскосмос" также недавно заявил о возобновлении программы космического туризма. Причем, первых почти за 20 лет космических туристов собираются отправить на Международную космическую (МКС) станцию до конца 2021 года. Соответствующее соглашение подписали госкорпорация "Роскосмос" и американская Space Adventures.

Помимо этого "Роскосмос" также разработал свою программу по запуску космических туристов на орбиту для совершения одного витка вокруг Земли по короткому "гагаринскому" маршруту. Этот вариант не предполагает посещения МКС.

Кроме того, генеральный директор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев в прошлом году сообщил об еще одном необычном российско-американском проекте, связанном с космическим туризмом.

В интервью "Комсомольской правде" он рассказал о предложении, сделанном корпорации Boeing стать партнером и поставщиком специфического научного оборудования.

Речь идет о создании в составе МКС модуля повышенной комфортности на 4-6 человек.

"У них будут удобные каюты, два туалета, интернет. В общем, комфорт – насколько он может быть обеспечен в космосе. Мы обсуждали также возможность выхода туристов в открытый космос. Маркетологи начали это просчитывать и подтвердили - состоятельные люди готовы платить за такое деньги", - сказал Солнцев.

По его словам, инвестор уже найден, однако все равно придется привлекать заемные средства.

"Попытаемся максимально собрать нужные деньги с рынка – от инвесторов или от потенциальных туристов. Это как ипотека – люди вносят деньги и сидят, ждут, когда построят дом. И здесь тоже вполне можно "космическую" ипотеку организовать", – отметил он.

При этом, подчеркнул Солнцев, государственных вложений не понадобится, а проект окупится приблизительно за 7,5 лет при условии ежегодной отправки на 7-10 дней 5-6 туристов. Правда, и стоимость такой "путевки" будет намного дороже – вплоть до $100 млн.

Обозреватель Анастасия Николаева

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